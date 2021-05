Prvi potpuno električni model španjolske marke dolazi uz tri veličine baterije te dvije opcije elektromotora te uz domet do maksimalno oko 540 kilometara. Dolazak u domaće prodajne salone očekuje se krajem godine

Volkswagen grupacija nastavlja intenzivno predstavljanje novih električnih modela kod svih marki. Zadnja na redu je ustvari i najmlađa marka – Cupra. Model Born još je jedan model koji je doživio digitalnu premijeru, a predstavlja prvi potpuno električni model ovog španjolskog brenda. Nakon hibridnih Cupra izdanja modela Leon, Leon Sportstourer i Formentor, ovo je i bio logičan slijed. Born je novi model za Cupru, ali istovremeno je riječ o srodnom izdanju Volkswagenovog modela ID.3, modela kojime je ova njemačka marka započela svoju veliku električnu ofenzivu.

Born je u odnosu na ID.3 daleko dinamičniji i, kako to priliči samoj filozofiji Cupre, više sportski orijentiran. Dimenzije vozila imaju veliku ulogu u postizanju dinamične agilnosti. Born je dugačak svega 432,2 centimetra, širok 180,9 cm, visok 153,7 cm te ima međuosovinski razmak od 276,7 cm. Iz Cupre napominju kako su mnogo pažnje posvetili boljoj optimizaciji kotača i guma. Koriste šire gume, a kako bi zajamčili da one osiguravaju izvrstan omjer između performansi i učinkovitosti. Uz gume od 215 mm, pripremljen je spektar aluminijskih kotača od 18 do 20 cola, a tu su i 235 mm široke gume za još optimalnije postizanje performansi.

Bakreni detalji podižu dojam

Novi Cupra model pokazuje kako električni automobili ipak mogu imati duši i kod kupca, odnosno prolaznika izazvati reakciju. Nikako nije riječ o dosadnom vozilu, već ipak iznimno atraktivnom i dinamičnom. To se iskazuje na mnogim detaljima. Kao i kod modela ID.3, neki bi se zavarali kako je riječ o SUV modelu, a ne kompaktu. Upravo su kompaktni modeli na kojima se sportski duh može vrlo dobro iskazati.

Markantni izgled naglašava performanse, a prednji dio vozila ima veću sličnost s klasičnim kompaktnima nego li s električnim konkurentima. Kombinacija boje vozila, ali i bakrenih detalja osim dinamičnosti naglašava i profinjenost. Snažan dojam upotpunjuju LED glavna svjetla. Ona omogućuju i animiranu ceremoniju dok se približavate vozilu i pokrećete ga, zbog čega će doživljaj vozila biti još bolji.

Bočne linije donose određenu dozu oštrine, a što završava C-nosačem u trodimenzionalno teksturiranoj površini druge boje. Dizajneri su pripremili šest izvedbi dizajna kotača koji upotpunjuju dojam vozila, a već smo spomenuli kako je riječ o modelima od 18 do 20 cola. Paleta od ukupno šest boja vozila koje će biti moguće odabrati (Vapor sivu, Glacial bijelu, Geyser srebrnu, Rayleigh crvenu, Quasar sivu i ekskluzivnu Aurora plavu) trebale bi izvrsno naglasiti osobnost modela Born.

Kupcima će na raspolaganju biti dvije verzije električnog motora od 150 KS (110 kW) ili 204 KS (150 kW). Kao i kod modela ID.3, njihova snaga, odnosno moment prenose se na stražnje kotače. Pogonski sustav čini sinkroni motor s permanentnim magnetom koji se odlikuje najvećim momentom, većim od 16.000 o/min. Elektromotor je smješten iznad stražnje osovine i ispred središta kotača. Za prijenos snage zadužen je mjenjača s jednom brzinom i diferencijalom. Uz osnovni model dolazi i litij-ionska baterija od 45 kWh, a koja osigurava domet od od oko 340 kilometara. Ovaj početni model ima i najveći okretni moment od 310 Nm, a za ubrzanje s mjesta do brzine od 100 km/h treba mu 8,9 sekundi.

e-Boost za podizanje snage

Isti okretni moment raspoloživ je i kod snažnijeg elektromotora, a koji se napaja iz baterije od 58 kWh. Ovaj bi spoj trebao osigurati oko 420 km dometa, te ubrzanje od 7,3 sekunde. Cupra će za model Born nuditi i paket e-Boost koji performanse podiže na novu razinu. Naime, on povećava izlaznu snagu do 231 KS (170 kW). Ovaj će paket uz već spomenutu bateriju osiguravati ubrzanje od 6,6 s, kao i isti domet. Doduše, teško da će taj domet biti ostvariv ako ćete često isprobavati koliko Born uz e-Boost paket može dobro ubrzavati. Zato će e-Boost biti dostupan i uz 77 kWh bateriju, a što bi trebalo donijeti i domet od oko 540 km. Doduše, povećanje baterije, a time i težine dovodi do ubrzanja od 7 sekundi.

Zavirimo li u putničku kabinu, ponovno nailazimo na sličnost s Volkswagenovim modelom ID.3. Minimalna instrumenta ploča ispred vozača, kao i tipke za paljenje/gašenje svjetala gotovo pa su identični. Serijski ugrađena sportska sjedala sadrže materijal Seaqual Yarn od reciklirane plastike izvađene iz mora. Opcijska sportska sjedala izrađena su od materijala Dinamica te također sadrže reciklirane materijale. To je samo još jedan pokazatelj kako se ekološka osviještenost marke Cupra ne očituje samo kroz energiju koja pokreće njihova vozila.

Kolo upravljača, kao i brojni bakreni detalji pokazuju jasnu pripadnost Cupra brendu, a što ne ostavlja dojam povezanosti s već nekoliko puta spominjanim VW modelom. Kao što je to slučaj kod većine električnih modela, dostupne su brojne digitalne, online usluge. Središnjim dijelom vozila dominira 12-inčni zaslon infotainment sustava visoke razlučivosti. Uz My Cupra aplikaciju moguć je pristup vozilu na daljinu. Ona omogućava kontrolu mnogih značajki, poput punjenja, bez obzira na to jeste li u pokretu ili kod kuće.

Tekućinom hlađena baterija

Kako bi mogla pružiti odgovor na zahtjeve nove generacije vozača te osigurati učinkovitiji i održiviji prodajni model za marku, drugi strateški stup marke Cupra bit će implementacija nove distribucijske strategije. Uvođenje modela Born na tržište sa sobom će donijeti implementaciju agencijskog modela, novog sustava koji će ojačati internetsku prisutnost marke. Tako će se uz tradicionalne prodajne načine, Born nuditi i uz ugovore o pretplati po mjesečnoj naknadi koja će obuhvaćati upotrebu vozila i druge povezane usluge. U Seatu, odnosno Cupri su uvjereni kako će novom strategijom otvoriti vrata za prodiranje na nova međunarodna tržišta te povećanja prisutnosti marke u zemljama s najvišom stopom elektrifikacije.

Baterijske sklopove modela Born čini više vrećastih ćelija te sustav hlađenja tekućinom koja je smještena na niskom i središnjem položaju unutar vozila kako bi se osiguralo najbolje težište te smanjio utjecaj težine. Učinkovitosti sustava pridonose integrirani sustav upravljanja toplinom koji regulira temperaturu baterije i osigurava da ona optimalno radi. Baterija sadrži osnovnu ploču s integriranim kanalima za vodu koji su povezani s optokom rashladnog sredstva.

Osim dosega, kod elektrifikacije je važno i vrijeme punjenja. Born može ostvariti dodatnih 100 km dosega nakon 7 minuta punjenja na stanici za punjenje od 125 kW. No čak i ako razina napunjenosti baterije iznosi tek 5%, ona se može povećati na 80% za svega 35 minuta. Dakako, novi Cupra model može se puniti AC i DC strujom. Kupcima će na raspolaganju biti i nekoliko wallboxova – Charger (koja funkcionira prema načelu ‘plug&play’), Charger Connect (koja nudi Wi-Fi vezu) ili Charger Pro (koja nudi 4G i Wi-Fi vezu). Tu je i aplikacija Cupra Easy Charging koja upravlja svime u vezi s punjenjem.

Napredni sustavi potpore

Već i vrapci na grani znaju kako se Volkswagenova elektrifikacija temelji na arhitekturi modularne električne platforme (MEB), a što je slučaj i kod modela Born. Robusnost voznog postroja naglašavaju prednje MacPherson opruge te napredni dizajn s 5 spona u stražnjem dijelu kako bi se stvorili sigurna platforma i dovoljno prostora za iskorištavanje izlazne snage baterije.

Uz bateriju smještenu u središnjem dijelu između osovina, raspodjela težine ima gotovo savršen omjer od 50:50, a težište je postavljeno nisko. Tako Born ima dobru osnovnu prilagodljivu arhitekturu kako bi se osigurali jedinstven emotivan osjećaj i sportski duh. Provedeno je više od 30.000 km prijeđenih u dnevnim i noćnim testiranjima te različiti scenariji testiranja utrošeni su na prilagodbu postavki prigušivača i amortizera kako bi se osiguralo da razne postavke sustava adaptivne regulacije voznog postroja (DCC).

Posebnost je u modu Cupra koji donosi posebno uglađen sportski ovjes. Tu su još modovi Range, Comfort te Individual. Integracijom progresivnog upravljača, specifičnog sustava ESC Sport te poboljšanog sustava aktivacije kočnica osjećaj vožnje trebao bi biti na najvišoj razini, bez obzira na uvjete.

U Cupri napominju kako na ovom modelu računaju na rekuperaciju sile kočenja, i to snagom do 0,3 g kada se papučica gasa otpusti, a motor radi kao generator za povrat energije u bateriju. To je u većoj mjeri naglašeno kada se odabere modu ‘B’, a ne ‘D’. Također, time je uvelike smanjeno i trošenje kočnica.

Nakon otvaranja vrata Born ‘pozdravlja’ svjetlosnim snopom koji izvire iz vanjskog zrcala i kojim se logotip Cupra projicira na tlo ispred vas. Već spomenuta mala digitalna instrumentna ploča s razlogom nije veća. Naime, dio njenih funkcija preuzeo je head-up zaslona s proširenom stvarnošću. Tako se ključne informacije projiciraju na vjetrobransko staklo. Tu su informacije sustava potpora za vozača, podaci o brzini i obavijesti navigacijskog sustava prikazuju se izravno u vidnom polju vozača, a čime se poboljšava cjelokupan dojam vožnje i ističe putnički prostor koji je jasno usmjeren na vozača.

Prostrana putnička kabina

Korištenje MEB platforme omogućava vrlo solidnu prostranost putničke kabine, ali i 385 litara prtljažnika. Spomenuli smo već korištenje recikliranih materijala. Središnji dio sportskih sjedala proizveden je od materijala Seaqual Yarn koji se sastoji od oporabljene plastike izvađene iz mora. Morski otpad naplavljen na plaže, izvučen s dna i površina oceana ili koji u oceane dospijeva putem rijeka vadi se u okviru programa čišćenja i sortira prema različitim vrstama materijala. Plastični se dio čisti i pretvara u oporabljenu plastiku izvađenu iz mora te naposljetku u lijepe, nove i održive proizvode od kojih se sastoje i sjedala. Unutrašnjost može biti opremljena cijelim nizom boja koje pridonose osjećaju prostranosti i kvalitete, dok upotreba 3D efekata i površina obogaćuje dojam suvremenosti, sofisticiranosti i živahnosti.

U svijetu u kojem tehnologija glasovnih pomoćnika postaje sve važnijim čimbenikom, u model Born integriran je i sustav prepoznavanja glasovnih naredbi. To je vjerojatno jedan od najprirodnijih načina za interakciju s uređajima koji istovremeno smanjuje stupanj odvraćanja pozornosti jer ne postoji potreba za skretanjem pogleda s ceste ispred vozila. Sustav se može upotrebljavati za pronalazak navigacijskih informacija ili pretraživanje glazbe na sigurniji i jednostavniji način. Jednostavno izgovorite riječi za aktivaciju na španjolskom jeziku ‘Hola, Hola’ i već ćete moći komunicirati sa sustavom (dostupno na određenim jezicima).

Lakše je uz aplikacije

No ono što ima sve veću važnost jest razina povezanosti s vanjskim svijetom. Stoga se u samoj srži modela Cupra Born nalazi tehnologija Cupra Connect u kombinaciji s novo razvijenom aplikacijom My Cupra. Aktivacijom tehnologije Connect aktiviraju se online usluge te je u vozilu dostupna povezivost. Kupci će moći upravljati postupkom punjenja baterije putem aplikacije My Cupra te postaviti točan željeni postotak razine napunjenosti baterije kako bi ona bila spremna za polazak.

Klimatizacija se također može aktivirati na daljinu, a ciljna temperatura postaviti unaprijed ili automatski nakon otključavanja vrata, uključujući grijanje vozačeva i suvozačeva sjedala. Usto je moguće planiranje, i to prilagodbom postupka punjenja i klimatizacije određenom rasporedu putem individualiziranih profila ili slanjem sljedećeg odredišta putem aplikacije My Cupra u navigacijski sustav.

Također, navigacijski sustav nadograđen je pristupom online značajkama kao što su online navigacija s ažuriranim prometnim informacijama, upravljanje govornim naredbama normalnim govorom ili provjera lokacija stanica za punjenje. Svrha ugrađene SIM kartice nije samo održavanje kontakta s našim digitalnim životima, već i osiguravanje veće razine sigurnosti u vozilu jer će korisnici profitirati od usluge poziva u nuždi eCall. Ako dođe do sudara, vozilo može stupiti u izravan kontakt s hitnim službama, bilo manualno ili automatski. U slučaju najgoreg scenarija, vozilo može proslijediti važne podatke, uključujući lokaciju vozila, vrstu motora i broj putnika, čime će im se lakše pružiti pomoć.

Born je opremljen i standardnim Qi protokolom za indukcijsko punjenje mobilnih uređaja. Sigurnost i praktičnost na prvo mjesto postavlja tehnologiju, a bogata ponuda dostupnih sigurnosnih i praktičnih sustava znači da je kod Borna riječ o vozilu s vrhunskim performansama, a ujedno i jedno od najsigurnijih u svojem segmentu.

Razvijen u Španjolskoj, proizvodnja u Njemačkoj

Ponuda sustava opsežna je i sveobuhvatna: prediktivna automatska regulacija razmaka, Travel Assist, Side i Exit Assist, sustav prepoznavanja prometnih znakova, Emergency Assist i Pre-Crash Assist. Svi sustavi potpora i njihovi pokazivači koji vozaču pružaju vrijedne informacije nalaze se unutar vidnog polja vozača, i to zahvaljujući sustavu Head-up zaslona s proširenom stvarnošću. Sustavi u vozilu koriste se podacima koje pruža cijeli niz integriranih senzora, bez obzira na to je li riječ o radarima, kamerama ili ultrazvučnim senzorima, a informacije dobivene iz vanjskih izvora pomažu pri stvaranju predodžbe o okolini vozila i svim mogućim opasnostima.

Tehnologija sustava Side i Exit Assist popunjava praznine koje nastaju uslijed mrtvih kutova te izdaje vizualna i zvučna upozorenja ako vam se približava nešto što niste mogli uočiti. Sustav upozorenja pri izlasku iz vozila Exit Warning izdaje zvučno upozorenje kada se netko ili nešto približava vašem vozilu nakon što ga parkirate i želite izaći iz njega. Također, tu su i prednosti sustava Emergency Assist, čime se osigurava da vozač ostane usredotočen na vožnju te da mu pozornost neće odvraćati vizualna i zvučna upozorenja. Ako reakcija vozača izostane, vozilo može izdati kočione trzaje, a ako se time ništa ne postigne, vozilo se može zaustaviti do punog stanja mirovanja i aktivirati uređaj za svjetlosno upozorenje. Nakon što se zaustavi, vozilo može stupiti u izravan kontakt s hitnim službama upotrebom sustava eCall.

Na kraju spomenimo kako je novi model Born dizajniran i razvijen u Barceloni, u Seatovom sjedištu u Martorellu. Ipak, proizvodnja neće biti u Španjolskoj već će tijekom rujna započet u njemačkoj tvornici u Zwickauu. Riječ je o Volkswagenovoj tvornici posvećenoj proizvodnji električnih modela.