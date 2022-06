Uz dodatnih 24 centimetra (sve u stražnjem dijelu) dobiveno je dodatnih 130 litara obujma. Ponuda motora je ista, pa se pored dva benzinaca i jednog dizelaša najavljuje i električno izdanje

Prije svega nekoliko dana pisali smo o Peugeotovom modelu 408, a za kojeg su iz francuske kompanije najavljivali kako otvara jednu sasvim novu kategoriju vozila. Navode kako je riječ o fastbacku C-segmenta. Sada je pak ista riječ, fastback, upotrebljena i kod novog modela u Citroënovoj gami vozila. Riječ je o modelu C4 X, ali i njegovom električnom izdanju koji nosi naziv ë-C4 X. Već ime otkriva kako je riječ o novom izdanju poznate linije modela C4.

Više prostora u prtljažniku

Naravno, sve sumnje potvrđuju i brojke, a one ne lažu. Ili lažu?!… nebitno! Uglavnom, pogledamo li malo bolje fotografije, ali i tehničke podatke, uviđamo kako su se bitnije promjene desile u stražnjem dijelu vozila, dok je ostatak ostao identičan.

S obzirom na to da je C4 svojevrsni crossover, njegovo X izdanje tu je kako bi privuklo kupce koji traže ipak nešto više prostora. Prvenstveno prostora u prtljažnom prostoru. Naime, prtljažnik obujma 380 litara i nije neki spektakl, pa su u Citroënu odlučili stražnji dio malo ‘nadoštukat’. Tako je C4 X dobio dodatnih 24 centimetra u stražnjem dijelu, a što znači da je ukupna duljina sada 460 centimetara. To se odrazilo i na obujam prtljažnika. On je dobio dodatnih 130 litara. Nije nekakav spektakl, no kažu da čovjeka veseli.

Možda su vrata mogla biti i bolja

Ipak, mišljenja sam kako su jednu stvar trebali mnogo bolje riješiti. Naime, taj polegnuti stražnji dio ovog crossover fastbacka nije donio peta vrata već klasična vrata prtljažnika. Time je dostupnog prtljažnog prostora bitno manje. To će svakako osjetiti obitelji koje imaju potrebu za smještajem dječjih kolica, ali i poslovni korisnici koji vozila koriste za putovanja, a kada se prtljažnik koristi za smještaj i nekoliko putnih kofera.

Pogledamo li ostale dimenzije vidimo kako nema nikakvih bitnijih promjena. Širina vozila je ista – 203,2 cm. Visina je ostala ista – 152,5 cm. Naravno, nastali su na istoj platformi s međuosovinskim razmakom od 267 cm. To je 11,7 cm kraće od već spomenutog Peugeotovog modela 408. U ukupnoj duljini C4 X je kraći 8,7 cm. Ipak, 408 je niži za 4,7 cm, a što mu daje više sportskog duha, a što i je nit vodilja modela s logotipom lava.

Nova svjetla i branik

Sukladno novom stražnjem dijelu, tu su i nova LED stražnja svjetla, a koja su postavljena s obje strane otvora prtljažnika i prolaze kroz isklesane linije prtljažnika poklopaca. Završavajući u obliku strelice ispred stražnjih vrata, a čime žele dodatno naglasiti dinamiku. Na novom braniku postavljeno je središnje udubljenje registarske pločice, a donji dio branika završena u mat crnoj boji.

U Citroënovoj proizvodnoj gami, C4 X zauzet će tako prostor između već poznatog modela C4, ali i nešto većeg C5 X, koji se tak treba izboriti za kupce, jer ipak je riječ o modelu kojem cijena starta na više od 260 tisuća kuna. No, valja znati kako je C5 X model koji čini sami vrh ovog francuskog proizvođača.

Ima promjena i u unutrašnjosti

Iako smo maloprije spomenuli kako se C4 i C4 X razlikuju prvenstveno po novom stražnjem dijelu, ipak ima još nekih razlika. Tako se C4 X može pohvaliti najnovijom generacijom multimedijskog sučelja. Riječ je o sustavu MyCitroën Drive Plus koje kupcima nudi sveobuhvatan paket značajki za povezivanje i povezanih usluga, a premijeru je imao na modelu C5 X.

‘Uzbuđeni smo zbog prilika koje pružaju novi modeli ë-C4 X i C4 X. Vjerujemo da će oni značajno pridonijeti prisutnosti naše marke i ciljevima rasta prodaje, posebno na međunarodnim tržištima i u Europi’, rekao je Vincent Cobée, direktor marke Citroën. ‘Brojni su nam kupci povjerili kako žele pristupačnu, odgovornu i profinjenu zamjenu za kompakte i SUV-ove iz segmenta srednje velikih vozila, a ovo je naš najbolji pokušaj da im tu želju i ispunimo.’

A gdje su nestali monovolumeni?!

Mene pak čudi tolika orijentiranost na fastback verzije, te istovremeno izbacivanje iz ponude brojnih jednovolumena. Kao da obitelji nestaju i nemaju potrebe za prijevozom više stvari. Iskoristivost ovakvih automobila i nije previše velika. Možda je poanta da se za takve potrebe razmišlja o krovnim nosačima i kutijama. No, valja imati na umu da takve situacije bitno remete aerodinamiku vozila, a što se istovremeno osjeti i na povećanoj potrošnji.

U Citroënu napominju kako je ponuda pogonskih opcija gotovo ista kao kod modela C4. To znači da su raspoloživi 1,2-litreni turbobenzinci od 102 i 131 KS te 1,5-litreni BlueHDi od 131 KS. Naravno, ponuda je različita za pojedina tržišta. Ona koja su daleko razvijenija od našeg neće u ponudi niti imati model C4 X, već samo ë-C4 X. Za sada, riječ je o Austriji, Belgiji, Luxemburgu, Nizozemskoj, Njemačkoj Netherlands, nordijskim i baltičkim tržištima te Portugalu i Velikoj Britaniji.

Nekima samo struja…

Kupci ovog modela na raspolaganju imaju dobro poznatu elektro ponudu Stellantis grupacije. Riječ je o elektromotoru od 100 kW, odnosno 136 KS, a koji se napaja iz 50 kWh litij-ionske baterije. Navodno može osigurati doseg do 360 km, uz maksimalnu brzinu od 150 km/h, a tu je i 260 Nm maksimalnog okretnog momenta. Garancija na bateriju je 8 godina, odnosno do 160 tisuća kilometara, a jamči se 70% njenog početnog kapaciteta.

Novi modeli ë-C4 X i C4 X za sva će se tržišta proizvoditi isključivo u Europi, u tvornici Stellantis Villaverde u Madridu. Lansiranje na naše, hrvatsko tržište zakazano je za početak 2023. godine, naravno u nadi da se to ne prolongira.