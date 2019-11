Prvi primjerci modela Citigoe iV u domaće prodajne salone pristižu tijekom siječanja 2020., no već sada postoji mogućnost narudžbi. Dodatna pogodnost za sve one koji rezerviraju svoj novi Citigoe iV do kraja 2019. godine je 14.400 kuna povoljnija cijena. Citigoe iV uz osnovni Ambition paket opreme starta sa 137.614 kn, dok je za bogatije opremljeni Style paket potrebno izdvojiti 145.752 kn. Na te cijene odobrava se popust od 14.400 kn pa početni model tako do kraja prosinca košta 123.214 kn, a bogatiji paket 131.352 kn. Već ovakvom cijenom, bez da uručunamo i eventualni državni poticaj koji je do sada iznosio 80.000 kuna na električne modele, ovo je svakako najpovoljniji električni automobil na hrvatskom tržištu. Nema sumnje da je ovo još jedan pokazatelj kako cijela Volkswagen grupacija ima namjeru vrlo snažno startati s elektrifikacijom europskog tržišta automobila. Podsjetimo da je prije nekoliko mjeseci drastično smanjena i cijena Volkswagen e-Golfa.