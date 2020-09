Već do kraja ove godine nova se generacija s velikim brojem pogonskih sklopova očekuje i u domaćim prodajnim salonima, i to iz eurpskih pogona u češkim Nošovicama

Hyundai se već godinama uspješno probija na europskom tlu. Od prvih modela koji su dizajnerski bili vrlo loši, ali su se probijali odličnim omjerom uloženog i dobivenog, izrasli su u proizvođača koji dans nudi modele vrlo zavidne kvalitete, ali i moderne tehnologije i dizajna. U skladu s time Hyundai je prikazao i novu, četvrtu generaciju popularnog kompaktnog SUV modela Tucson.

Sedam milijuna primjeraka

Ovaj napredan model nudi najefikasniju liniju pogonskih sklopova u svojoj klasi, naglašavajući Hyundaijevu predanost čistoj vožnji, zadržavajući istinski SUV karakter. Prvi Tucson zaživio je prije 16 godina, a do današnjih dana prodan je u više od 7 milijuna primjeraka diljem svijeta. Čak 1,4 milijuna odnosi se na područje Europe, pa je jasno kako je upravo tržište Starog kontinenta i iznimno bitno za razvoj ovog korejskog proizvođača.

Upravo su predstavili novu generaciju modela koji krasi dosta revolucionaran i ambiciozan izgledom, a nastao na novom identitetu i smjeru Hyundaija – Sensuous Sportiness. U skladu s tim novim dizajnerskim izričajem Tucson donosi potpuno novi izgled prednjeg dijela vozila. Potpuno nova prednja maska karakterističnog uzorka kao da se stopila s prednjim farovima, pa u situaciji kada ne svijetle gotovo su neprimjetna.

I dok se neki čude na ovako radikalnom potezu, ustvari se on čini vrlo logičnim. Hyundai više nije proizvođač koji treba i želi pratiti trendove, on je sada tu kako bi postavljao trendove i uvodio značajne novine u svijet automobila. Ti oštri rezovi s prednje maske prenose se i na ostale dijelove automobila, preko bočnih dijelova sve do stražnjeg kraja. Prilikom bočnog pogleda na vozilo jasno je vidljiva pripadnost SUV segmentu s naglašenim plastičnim elementima svih donjih rubova, kako pragova, tako i blatobrana.

Dominantna prednja maska

Linija krova jasno je odijeljena od donjeg dijela kromiranim umetkom, dok sami krov može biti u boji ostalog dijela vozila ili pak u zasebnom tonu. Time se kupcima omogućava veća razina individualizacije kako bi se dobio što bolji model skrojen prema njihovim željama. Dizajneri su odradili vrlo zanimljiv posao, a vidljivo je i kako se mnogo pažnje posvećivalo upravo sitnim detaljima. Tako je recimo brisač stražnjeg stakla skriven ispod krovnog spojlera. Podijeljena stražnja svijetla imaju i zajedničku gornju liniju koja povezuje lijevu i desnu stranu vozila.

Nova generacija Tucsona narasla je u svim smjerovima. Tako novi model broji 4500 mm u dužinu, a što je povećanje od 20 mm. Širok je 1865 mm, a što je povećanje za 15 mm, dok je u visinu narasta za 5 mm, na 1650 mm. Lagane korekcije po pitanu dimenzija doživjela je i podnica koja sada ima za 10 mm dulji međuosovinski razmak.

I dok su mnogi pomislili kako se radikalne promjene ostavljene samo za eksterijer, pogled na slike putničke kabine pokazuju kako je i tamo napravljeno mnogo posla. Prednjim dijelom svakako dominira digitalni kokpit te središnje postavljen zaslon od 10,25 inča. Uklonjene su tradicionalne tipke klima uređaja, a koje su zamijenile tipke osjetljive na dodir. Sve to iziskivalo je u upotrebu kvalitetnijih materijala, a koji će se zasigurno osjetiti i na konačnoj cijeni samog automobila.

Mogućnost individualizacija omogućena je i u putničkoj kabini. Tako je na raspolaganju recimo poput ambijentalna rasvjeta koja omogućava čak 64 nijanse i to u 10 razina. Moderne tehnologije kojima se okreću svi proizvođači automobila sada znači i mogućnost upravljanja pobjednim funkcijama na daljinu, putem mobilne aplikacije na pametnom telefonu. Maloprije spomenuti porast dimenzija, kao i novi način uređenja putničke kabine doveli su i do povećanja prostora za koljena putnika na stražnjim sjedalima. Njima je tu dodatnih 26 mm prostora, dok zapremnina prtljažnika ovisno o izvedbi odabranog pogona te se kreće od 546 do 620 litara. Slabije opremljene verzije Tucsona dolaze uz 8-inčni središnji zaslon, no on i dalje nudi veliku mogućnost kompatibilnosti i bežične povezanosti s Apple CarPlay i Android Auto sustavima. Omogućeno je istovremena povezanost Bluetooth vezom s dva uređaja.

Široka paleta pogonskih sklopova

Ponuda pogonskih motora bitno je modernizirana. Tako je to još jedan pokazatelj Hyundaijevog iskoraka s ponudom pogonskih sklopova. Pripremljen je najširi raspon elektrificiranih pogonskih sklopova u segmentu kompaktnih SUV-ova. Pripremljene su tri verzije elektrificiranog pogonskog sklopa uz dva motora s unutarnjim izgaranjem. Za one koji su i dalje vjerni klasici, tu je 1,6 T-GDI benzinac opremljen turbopunjačem s izravnim ubrizgavanjem goriva, sada sa 150 KS te poznati 1,6 CRDI dizelaš sa 115 KS. Hibridno izdanje koristi simbiozu 1,6-litrenog T-GDI benzinca i 44,2 kW snažnog elektromotora koji se napaja iz litij-ionske baterije kapaciteta 1,49 kWh. Ovaj pogonski sklop zajedničke snage 230 KS ujedno čini i vrh ponude novog Tucsona. Snaga, odnosno moment prenose se putem 6-stupanjskog automatskog mjenjača, a kupci mogu birati između verzije s pogonom samo na prednju osovinu ili pak 4WD pogona na sva četiri kotača. Kasnije, tijekom eksploatacije očekuje se dolazak plug-in hibrida, za kojeg već najavljuju kako će razvijati 265 KS, a čime će se upotpuniti bogata paleta različitih pogona novog Tucsona.

Blaga 48-voltna hibridna tehnologija osigurana je kod 1,6-litrenog T-GDI SmartStream motora sa 150 KS i pogonom na prednju osovinu, kao i kod verzije od 180 KS s opcijskim pogonom na sva četiri kotača, te 1,6-litrenog CRDi SmartStream motora sa 136 KS i opcijskim pogonom na sva četiri kotača. Snažnija verzija benzinca od 180 KS serijske opremljena 6-stupanjskim inteligentnim ručnim mjenjačem (6iMT) dok je kao opcija pripremljen i 7DCT automatski mjenjač s dvostrukom spojkom. Dizelaš pak dolazi uz 7DCT mjenjač i pogon i prednju osovinu ili opcijski na sva četiri kotača.

Napredna tehnologija

Inteligentni ručni mjenjač radi potpuno elektronski i odvaja motor od mjenjača nakon što vozač otpusti gas tijekom vožnje konstantnom brzinom, a čime omogućava automobilu ulazak štedljivi način rada. Time se povećava učinkovitost, a odabrani stupanj prijenosa ostaje čak i tijekom ugašenom motora. Motor se ponovno pokreće u istom stupnju prijenosa čim vozač pritisne bilo papučicu kočnice ili gasa, a zahvaljujući iznimnoj snazi koju pruža blagi hibridni pokretački generator (MHSG). Mjenjač ponovno pokreće motor u neutralnom položaju (s otvorenom spojkom) ako vozač pritisne papučicu spojke da promijeni brzinu ili ako je brzina vozila preniska za trenutno uključeni stupanj prijenosa.

Potpuno novi 1,6 T-GDI SmartStream opremljen je Hyundaijevom tehnologijom kontinuirano promjenjivog rada ventila (CVVD). On optimizira performanse motora i učinkovitost potrošnje goriva, a istovremeno je i ekološki prihvatljiv. Tehnologija upravljanja ventilima regulira trajanje otvaranja i zatvaranja ventila, a ovisno o uvjetima vožnje. Ovo je jedini sustav koji može promijeniti trajanje otvaranja ventila tijekom vožnje, ovisno o jačini pritiska na papučicu gasa.

Potpuno novi Hyundai Tucson postat će treća generacija modela koji će se proizvoditi u Europi u pogonu Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) u Nošovicama u Češkoj. Druga generacija Tucsona bio je prvi model proizveden u HMMC-u, što dodatno naglašava Hyundaijevu predanost i posvećenost europskom tržištu. Dolazak novog Hyundai Tucsona na hrvatsko tržište očekuje se do kraja 2020. godine. Na početku se očekuju hibridni, dizelski i benzinski modeli, uključujući 48-voltni blagi hibrid. Kasnije, tijekom 2021. godine očekuje se nadopuna plug-in hibridnom verzijom te N Line modelom.