Najnoviji proizvod japanskog proizvođača dizajniran je i proizveden u Europi, i to za europske kupce, prvenstveno u gradovima i bližoj okolici. 'X' u imenu se navodno čita kao cross

Mnogi gradovi, odnosno vozači imaju problem s parkirnim mjestima. Stoga nije nimalo čudno da se u urbanim sredinama traže mali automobili, a kako bi se što više olakšala potraga za ‘rupom’ na parkiralištu, a gdje bi mogli ‘ugurati’ svoj automobil. Prije više od 15 godina Toyota je u suradnji s tadašnjom PSA Grupacijom lansirala model upravo za urbane kupce. Citroen C1, Peugeot 107 odnosno Toyota Aygo trolist je koji je napravio iznimno dobar uspjeh.

U međuvremenu Toyota je ostala usamljena u projektu te dalje nastavlja sama. Zbog toga je otkupila i preostalih 50% vlasništva (do nedavno je imala 50%) tvornice u Češkoj gdje su se zajednički proizvodili Aygo, C1 i 107, a sada će samo Aygo X. Hyundai i10, Kia Picanto ili pak Fiat Panda sad dobivaju novog konkurenta.

Aygo je narastao u Cross verziju

Vremena se mijenjaju pa tako i prohtjevi kupaca, a teško da ima onih koji ne znaju za i dalje vrlo veliki uzlet crossover odnosno SUV vozila. Prateći te trendove u Toyoti su odlučili mali gradski Aygo pretvoriti u crossover. Sukladno tome nastao je novi model Aygo X, s time da se ovaj ‘X’ u imenu čita kao i kod većeg brata Yarisa – Cross.

Da ovdje nije riječ samo o laganim preinakama na postojećoj izvedbi Ayga, već da je riječ o potpuno novom vozilu jasno nam govori činjenica da je nastao na uspješnoj GA-B platformi. Toyota globalna nova arhitektura (Toyota Global New Architecture – TNGA), koja je prvi put korištena za novi Yaris nedavno je poslužila i pri stvaranju modela Yaris Cross. Aygo X je ujedno i nasljednik dosadašnjeg Ayga.

Prije razvoja automobila rađene su brojne analize, ali provođene brojne ankete među potencijalnim kupcima. Sve kako bi se dobile informacije koje će poslužiti tijekom razvoja. Razvoja koji bi trebao rezultirati vozilom koje će biti dobro prihvaćeno te uspješno. Onaj tko je imao priliku sjesti ili isprobati Aygo svakako je ostao iznenađen koliko je jednostavan, iskoristiv, zabavan, ali i okretan. To su bile i neke od smjernica pri pripremi novog modela Aygo X.

Započeli su s konceptnim modelom Aygo X Prologue, razvijenim u Toyota European Design and Development centru u Nici. Uz njega vjeruju kako je moguće izraziti posebnost, ali i stav vozača. ‘Svatko zavređuje cool automobil. Kad pogledam Aygo X Prologue, doista sam ponosan što mogu reći da je ekipa u Nici stvorila upravo to. Veseli me vidjeti kako ovaj automobil unosi revoluciju u taj segment,’ istaknuo je Ian Cartabiano, direktor dizajna u Toyota European Design and Development centru.

Začinsko bilje donosi nove boje

Nakon iznimno uspješnih reakcija na konceptni model projekt Aygo X je proslijeđen odjelu dizajna u Toyota Motor Europe u Belgiji, gdje su dizajnerski timovi usko surađivali s odjelom planiranja proizvoda te odjelom istraživanja i razvoja kako bi pretvorili novi automobil A segmenta iz koncepta u stvarnost.

Odvažna dvobojna izvedba modela Aygo X, u kombinaciji s novim konceptom začinskih boja stvara novi vizualni doživljaj koji privlači pažnju. Tu je i nova, klinasta linija krova koja povećava osjećaj dinamičnosti. Na prednjem kraju, high-tech LED svjetla obgrljuju poklopac motora tvoreći oblik nalik krilu. Dolje niže velika maska hladnjaka, svjetla za maglu i donja zaštita motora tvore dvostruki trapezoidni oblik koji je dio identiteta automobila Aygo.

To prati i novi koncept boja, i to nadahnut raznim začinima, radi stvaranja jedinstvene palete boja za Aygo X, pri čemu svaka od njih izražava okuse i osobnosti automobila. Tako Cardamom (kardamom) priziva dojam stila i elegancije, pružajući profinjenu i prigušenu estetiku uz učinak slabo zasićene zelene boje. Chilli (čili) je vatrena, premium boja koja privlači poglede prolaznika toplim i dubokim odrazom boje zahvaljujući finoj maglici plavih metalnih čestica u crvenoj boji.

Ginger (đumbir) je profinjena i duboka bež boja koja daje naslutiti duh pustolovine i tople složenosti u svojoj nijansi. Juniper (borovica) je mladenačka s natruhom muževnosti, a ta plava boja je stvorena posebno za ovaj model kako bi mu dala ledenu hladnoću uz dodatak nježnog crvenkastog tona.

Odmah i posebna serija s narančastim detaljima

Dodatnu dozu privlačnosti modela Aygo X daje crni krov, ali i stražnji dio vozila dvobojne izvedbe. Upravo je to detalj koji dodatno ističe model Aygo X te svakako postaje detalj koji će postati prepoznatljiv.

Ti detalji eksterijera, odnosno boje prenose se i u putničku kabinu. Tako uključuje armaturnu ploču i središnju konzolu, usklađeni su s vanjskim začinskim bojama. Također, na sjedalima je primjetan diskretan šav u obliku ‘X’ izravno u tkanini. Ime modela Aygo X se diskretno ocrtava i u glavnim svjetlima.

Na početku prodaje bit će raspoloživa ograničena serija modela Aygo X u boji Cardamom, i to prvih šest mjeseci. Imat će dodatne mat naglaske u narančastoj boji po cijelom automobilu, s crtama izvana i na posebnim 19-inčnim mat crnim alu naplatcima. Narančasti se detalji prenosi i u unutrašnjost gdje je možemo naći na oblogama i tkanini sjedala.

I dalje su zadržani kratki prednji i stražnji prevjesi. Uz 370 cm duljine, Aygo X je za čak 23,5 cm dulji do prethodnika, dok je međuosovinski razmak narastao za tek 9 centimetara. Valja napomenuti i kako je prednji prevjes za 7,2 cm manji nego na Yarisu. Vjerujemo kako će mnoge oduševiti činjenica o iznimno malom krugu okretanja od samo 4,7 m, a što je jedan od najmanjih u segmentu.

Povećanje dimenzija, ali izvrsna okretnost

Povećanje dimenzija prisutno je i po pitanju širine. Tako je ukupna širina karoserije povećana za 12,5 cm s Aygom, na 174 cm. To će osjetiti putnici. Prednja sjedala su razmaknuta dodatnih 2 cm, a povećavajući prostor u visini ramena za 4,5 cm. Za 5 cm povećana je i visina vozila, na 151 cm. Prtljažni prostor je također najveći u segmentu zahvaljujući povećanoj duljini za 12,5 cm i pametno oblikovanoj stražnjoj strani naslona stražnjih sjedala. Sve to dovelo je do povećanje zapremina za više od 60 litara. Sada iznosi 231 litru.

Kako i priliči crossoveru, uzdignutost od tla je povećana za 1,1 cm, a položaj sjedenja vozača je povišen za 5,5 cm. Time je dobivena bolja preglednost nad situacijom oko vozila. Razina buke u unutrašnjosti je smanjena zahvaljujući obilnom korištenju i optimiranju materijala koji upijaju buku radi postizanja tiše kabine u kojoj je indeks artikulacije poboljšan za 6%, što je među najboljim rezultatima u segmentu.

Toyota i JBL su surađivali na stvaranju vrhunskog audio sustava koji se odlikuje zvučnim profilom koji je krojen prema karakteristikama ovog automobila. Novi audio sustav ima četiri zvučnika uparenih s pojačalom od 300 W i velikim subwooferom promjera 200 mm Subwoofer je smješten u prtljažniku, a osigurava snažan bas, dinamični zvučni odziv te jasnu i široku zvučnu kulisu.

Dodatna zanimljivost modela Aygo X je u činjenici što će biti raspoloživ i uz platneni krov. Naravno, platneni krov koji je moguće otvoriti, a što je prvi takav slučaj kod crossovera A segmenta. Zahvaljujući korištenju visokokvalitetnih materijala koji se obično ugrađuju u premium modele, platneni krov se odlikuje poboljšanom otpornošću na vodu i prašinu. Nova izvedba deflektora zraka isto tako poboljšava trajnost i robusnost.

Poznati benzinski motor

Kad govorimo o pogonu, iznenađenja nema. Predviđen je višestruko nagrađivani 1-litarski trocilindraš od 72 KS i 93 Nm okretnog momenta. Navedeni je motor dodatno unaprijeđen kako bi zadovoljio europske propise. Birati se može između 5-stupanjskog ručnog mjenjača ili S-CVT mjenjača. Ručna opcija znači ubrzanje do 100 km/h u 15,6 sekundi i maksimalnu brzinu od 158 km/h, dok je uz CVT Aygo Y ubrzava za 15,5 s, ali mi je maksimalna brzina 7 km/h manja. Ručni mjenjač ima deklariranu potrošnju od 4,7 l/100 km, a CVT dva decilitra više.

Toyota je za Aygo X pripremila i neke od zanimljivih tehnoloških noviteta. Uz pomoć Toyota Smart Connect opcije i aplikacije za pametni telefon MyT omogućena je povezivost. Toyota Smart Connect u svom središtu ima 9,-inčni dodirni zaslon, ambijentalnu rasvjetu i bežično punjenje pametnog telefona. Uz aplikaciju MyT kupci mogu pratiti različite podatke o vozilu kao što su analiza vožnje, razina goriva, upozorenja i praćenje kretanja vozila.

Novi multimedijski sustav nudi i navigaciju putem oblaka, a radi pružanja obavijesti o prometu u stvarnom vremenu. To se može zahvaliti stalnim internetskim uslugama (na višim razinama opreme). S vremenom će se uvoditi nove usluge osvježavanja preko zraka, pa će se novi softver i internetske usluge automatski učitavati u sustav. Toyota Smart Connect nudi, pored toga i žično i bežično povezivanje pametnih telefona putem aplikacija Android Auto i Apple CarPlay.

Aygo X čini veliki korak naprijed u pogledu sigurnosti, predstavljajući sklop Toyota Safety Sense kao standard na svim tržištima, po prvi put na modelu A segmenta. Toyota Safety Sense koristi kombinaciju senzorske kamere s jednim objektivom i radara s milimetarskim valovima. Zatim je tu i sustav predsudarne zaštite (Pre-Collision System – PCS) s otkrivanjem vozila koje sada djeluje pri većim brzinama.

Sustav prepoznaje pješake danju i noću, otkriva bicikliste danju, a tu su i pomoć u ublažavanju sudara. Ne zaboravimo niti pametni prilagodljivi tempomat ili sustav za održavanje vozila u prometnom traku te i asistencija u zakretanju upravljača u nuždi. Aygo X se odlikuje dodatnim funkcijama pasivne sigurnosti, kao što su konstrukcijska ojačanja radi prigušivanja sudara.

Aygo X je konstruiran kako bi se postigla maksimalna ekonomska učinkovitost u svim smjerovima. Na primjer, Aygo X ima najmanju težinu gole školjke od svih automobila u A i B segmentu, a što pridonosi niskoj potrošnji goriva. Prednji branik i obloge lukova kotača isto tako imaju ulogu smanjenja potrošnje goriva, a usmjeravajući struju zraka od guma, čime se smanjuje vrtloženje zraka oko prednjeg kraja i bokova automobila.

U svakom slučaju, izgleda kako su se u Toyoti stvarno potrudili oko razvoja modela Aygo X, te se od njega očekuje značajna popularnost. Uskoro će biti poznate i cijene, kao i informacije i početku prodaje. Nema sumnje kako će biti privlačan i mlađoj i starijoj populaciji.