Birati možete između Sportback i limuzinskog izdanja, a glavne razlike modela kojeg pokreće 5-cilindrični benzinac od 400 KS, je u zapremnini prtljažnika

U zadnje vrijeme sve je manje modela od kojih rastu zazubice ‘pravim’ zaljubljenicima u automobile. Sve su brojnije razne izvedbe hibrida, odnosno u potpunosti električnih automobila, a gotovo da se svijećom moraju tražiti modeli s klasičnim pogonom. Ipak nije sve tako crno (za sada) pa s veseljem dočekujemo svaki novitet koji odiše oktanima. Jedan od takvih svakako je i novi proizvod tvrtke Audi Sport – Audi RS 3. Doduše, jedan, ali u dva izdanja – Sportback i Limousine. Tu je sada riječ o trećoj generaciji RS 3 izdanja za Sportback, odnosno drugoj za model koji ima 39 litara veći prtljažni prostor.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Poznati 2,5-litreni petcilindrični benzinac

No, poanta niti jedne od ove dvije izvedbe nije u stražnjem dijelu (osim tek vizualnih razlika) već dakako u onome što se krije ispod lima. Ispod poklopca motora, kao i ostalih tehnikalija. Iako je riječ o ulaznom modelu u RS svijet, pripremljen je uz jednaku pažnju i posvećenost užitku za vozača. Dakako, ispod poklopaca motora i dalje je nagrađivani 2,5-litreni motor koji iz 5 cilindara osigurava izvrsne performanse. U području od 5600 do čak 7000 okretaja u minuti na raspolaganju je 294 kW, odnosno okruglo 400 KS. Valja spomenuti i respektabilne 500 Nm maksimalnog okretnog momenta, i to u području od 2250 do 5600 okretaja.

Novi modeli RS 3, bez obzira govorimo li o Sportback ili Limousine izdanju, ubrzavaju s mjesta do 100 km/h za svega 3,8 sekundi. Najveća je brzina ograničena na 250 km/h, no omogućena je i nadogradnja na 280 km/h. Odlučite li se dodatno posegnuti u džep te se odlučite na RS Dynamic paket te keramičke kočnice, računajte da je tada moguće postići i najveću brzinu od 290 km/h. Napredak u odnosu na model na zalasku može se zahvaliti novoj upravljačkoj jedinici motora, a koja je omogućila povećanu reakciju kojom sve komponente pogonskog sustava međusobno komuniciraju.

Quattro pogonom na sva četiri kotača

Kao i do sada, za prijenos snage, odnosno momenta na podlogu zadužen je S-tronic, 7-stupanjski automatizirani mjenjač s dvije spojke. Izmjene stupnjeva prijenosa su iznimno brze, a omjer među stupnjevima takav da se naglašava sportski karakter. Posebnost pogonskog stroja, a spomenuli smo kako je riječ o petcilindrašu, svakako je i u njegovom zvuku. Dodatak zvučnoj kulisi modela RS 3 je i ispušni sustav, koji je ovdje prvi put opremljen potpuno varijabilnim sustavom upravljanja zaklopkama.

Time se podržavaju međupoložaji te dodatno poboljšavaju karakteristike zvuka. On se može prilagođavati putem sustava za dinamiku u vožnji Audi drive select. Tako npr. u modovima Dynamic i RS Performance zaklopke se otvaraju puno ranije, a što dovodi do još naglašenijih elemenata zvuka. Sve to dodatno može biti unaprijeđen sportskim ispušnim sustavom RS, a koji se nalazi na listi dodatne opreme.

Kako i priliči pravom RS modelu, tako i ovaj početni dolazi s quattro pogonom na sva četiri kotača. Upravo u prijenosu snage, odnosno momenta došlo je do bitnih promjena. Do sada se koristio diferencijal stražnje osovine uz koji je išao i paket višelamelne spojke. Sada je na scenu stupio, kao dio serijske opreme, razdjelnik okretnog momenta. Isto tako počinje se koristiti i elektronički upravljana višelamelna spojka na svakoj od pogonskih osovina. Time se osigurava da se odgovarajuća količina okretnog momenta optimalno raspodjeljuje duž cjelokupne stražnje osovine.

Tijekom dinamičnije vožnje razdjelnik okretnog momenta povećava okretni moment pogona koji se prenosi na stražnji vanjski kotač koji je pod većim opterećenjem, čime se znatno smanjuje sklonost podupravljanju. U zavojima sa skretanjem ulijevo on prenosi okretni moment pogona na stražnji desni kotač, dok ga u zavojima sa skretanjem udesno prenosi na stražnji lijevi kotač, a tijekom pravocrtne vožnje ravnomjerno na oba kotača.

Dinamičnost vožnje

Ovo je samo jedan od detalja u kojima Audi pokazuje kako je ovaj model pored svakodnevne upotrebe sposoban i za ozbiljnije zabave na stazi. Idete li na stazu razdjelnik okretnog momenta usmjerava svu snagu samo na jedan od stražnjih kotača uz do 1750 Nm mogućih za kotač. Naime, u posebnom modu vožnje razvijenom upravo za RS 3, RS Torque Rear, pripremljen je mod zaleta s vlastitom, karakterističnom krivuljom za razdjelnik okretnog momenta.

Mod RS Performance, osmišljen posebno za trkaću stazu, predstavlja još jednu do sada neviđenu inovaciju. On se koristi posebnom konfiguracijom motora i mjenjača te je precizno usklađen s gumama Semi Slick koje su prvi put tvornički dostupne za model RS 3. U tomu će slučaju razdjelnik okretnog momenta osigurati posebno dinamičnu, sportsku vožnju duž uzdužne osovine uz što manju mjeru podupravljanja i nadupravljanja. Ti se modovi vožnje mogu odabrati putem sustava za dinamiku u vožnji Audi drive select, koji također nudi profile comfort, auto, dynamic, RS Individual i efficiency.

RS serijski sportski ovjes donosi novorazvijene amortizere i sustav ventila. Upravo ventili osiguravaju kod amortizeri posebno osjetljivu reakciju u pogledu karakteristika udarca i kompresije. Time se ovjesu omogućuje još brža i učinkovitija reakcija na pojedinu situaciju u vožnji. Opcijski je dostupan sportski ovjes RS plus s adaptivnom regulacijom amortizera. On neprestano i zasebno prilagođava svaki amortizer u skladu s kvalitetom cestovne podloge, situacijom u vožnji i odabranim modom vožnje. Tri karakteristične krivulje comfortable, balanced i sporty pružaju jasno razumljiv prikaz karakteristika amortizera.

Sportski pripremljen kompletan ovjes

Veći nagib kotača, tj. činjenica što su kotači više nagnuti prema cesti, rezultira preciznijim odgovorom kola upravljača i većom snagom tijekom vožnje zavojima. U usporedbi s modelom Audi A3, kotači na prednjoj osovini novog modela RS 3 imaju dodatni negativni nagib vrijednosti nešto niži od jednog stupnja. Kako bi se to postiglo, okretni su ležajevi modificirani, a donje poprečne spone opremljene krućim ležajevima, podokvirima i stabilizatorima.

Stražnja osovina odlikuje se konstrukcijom od četiri spone sa zasebnim sustavom opruga i amortizera, podokvirom i cjevastom stabilizatorskom šipkom. Nosači kotača, koji su krući nego oni u modelima A3 i S3, apsorbiraju povećane bočne sile koje generira razdjelnik okretnog momenta.

Progresivni upravljač specifičan za modele RS mijenja omjer stupnjeva prijenosa ovisno o kutu upravljača pa dok se kut upravljača povećava, omjer stupnjeva prijenosa postaje manji, a upravljanje izravnije. On također pruža potporu na temelju brzine te se može prilagođavati putem sustava Audi drive select. Struktura opruga i amortizera izraženo je kruta, a karoserija je izvedena deset milimetara niže od karoserije modela S3 i 25 milimetara niže od karoserije modela A3.

Od bitne koristi je i modularni regulator dinamike vožnje (modular vehicle dynamics controller, mVDC). Ovaj središnji sustav prikuplja podatke od svih komponenti nadležnih za bočnu dinamiku, čime se osigurava da će one preciznije i brže međusobno komunicirati. Sustav mVDC sinkronizira razdjelnik okretnog momenta, adaptivne amortizere i kontrolu okretnog momenta za pojedinačne kotače radi preciznog upravljanja i rukovanja. U konačnici, on povećava agilnost vozila, posebno na zavojitim cestama.

Keramičke kočnice za 10 kilograma manje

Nema sumnje kako je novi RS 3 veća ‘bomba’ od dosadašnjeg izdanja. Bolje performanse znače i napredak po pitanju sigurnosti. Serijski dolazi uz veće i novorazvijene čelične kočnice sa šest klipova. Sustav keramičkih kočnica s dimenzijama 380 × 38 mm opcijski je dostupan na prednjoj osovini, pri čemu je karakteristična krivulja papučica posebno prilagođena pojačivaču sile kočenja. Odlučite li se na keramičke kočnice uštedjet ćete i 10 kg na ukupnoj težini. Njegovi perforirani diskovi s unutarnjom ventilacijom odlikuju se dimenzijama od 375 × 36 mm sprijeda te 310 × 22 mm straga. To ih čini većima i stabilnijima nego što je to bio slučaj u prethodnom modelu.

Elementi za kontrolu zraka poboljšavaju vrijeme hlađenja kočnica 20 %. Time se brže smanjuju visoke temperature tijekom snažnog kočenja, dok osjećaj papučice ostaje jednak. Također, time se smanjuje trošenje kočionih obloga, koje su 15 % veće i ne sadrže bakar. Kupci koji se odluče za keramičke kočnice moći će birati između sivih, crvenih ili plavih kočionih čeljusti. Oni kojima je draža čelična verzija moći će naručiti crvene kočione čeljusti umjesto crnih.

RS 3 se serijski isporučuje s ravnim LED glavnim svjetlima u obliku klina i LED stražnjim svjetlima, uključujući dinamična svjetla žmigavaca. LED matrix glavna svjetla dostupna su opcijski, sa zatamnjenim rubovima koji sadrže digitalna svjetla za dnevnu vožnju oko kutova usmjerenih prema dolje. Uz polje piksela od 3 × 5 LED segmenata osigurava se jedinstven izgled – karirana zastava pojavljuje se u lijevom glavnom svjetlu kao dinamična scena funkcije Leaving i Coming Home, dok se natpis RS 3 pojavljuje na vozačevoj strani. Karirana se zastava tijekom vožnje pojavljuje u svjetlima s obje strane vozila.

Nove boje, ali i gume

Novi dizajnerski element iza prednjih kućišta kotača je dodatni otvor za zrak. Novog su izgleda i pragovi. Trag prednje osovine proširen je 33 milimetra, dok je kod Sportbacka trag stražnje osovine povećan deset milimetara. Model RS 3 serijski je opremljen 19-inčnim lijevanim kotačima s deset krakova u obliku slova Y. Pravi trkaći dizajn utjelovljen je opcijski dostupnim kotačima s 5 krakova u obliku slova Y i amblemom RS. Spomenuli smo i mogućnost Semi Slick guma, i to Pirelli P Zero Trofeo R. Dinamičnosti ne nedostaje niti na stražnjem dijelu vozila. Stražnji branik dolazi s integriranim difuzorom te RS ispušnim sustavom koji donosi dva velika ovalna završetka ispušne cijevi.

Novost su Kyalami zelena te Kemora siva boja eksterijera. Krov limuzine može se naručiti u kontrastnoj Brilliant crnoj boji. Rešetka Singleframea sa saćastom strukturom dolazi u crnoj boji, a možete birate želite li matiranu izvedbu ili izvedbu visokog sjaja. Opcijski paket opreme Alu-Optic naglašava prednji branik, umetak difuzora i okvire prozora. Umetci pragova u vratima mogu biti u izvedbi od polimera ojačanog ugljičnim vlaknima, a što dodatno naglašava dinamičnost. Isto se odnosi na pokrove vanjskih zrcala, spojler na stražnjem poklopcu limuzine i spojler na rubu krova kod modela Sportback.

Pažnja do najsitnijeg detalja

Da je mnogo pažnje posvećeno onima koji će modelom RS 3 ići na stazu pokazuju još neki od opreme putničke kabine. Brojne funkcije prikazuju se na 12,3-inčnom zaslonu Audi virtual cockpita plus. Riječ je o digitalnoj instrumentnoj ploči ispred vozača. Tu se prikazuju brojevi okretaja motora u obliku stupčastog grafikona, a snaga i okretni moment u obliku postotaka. Brojevi okretaja opcijski su dostupni u dizajnu RS Runway.

Tada se vrijednosti prikazuju u suprotnom smjeru, na način koji vizualno podsjeća na uzletno-sletnu zrakoplovnu stazu. Naime, najveća brzina je u prvom planu dok je najniža razina u pozadini. Na zaslonu je moguće pratiti i G-sile, mjeriti brzinu odvoženih krugova, pratiti ubrzanje od 0 do 100 km/h, od 0 do 200 km/h, ili pak na četvrtinu milje odnosno osminu milje.

Idealno vrijeme promjene stupnjeva prijenosa moguće je pratiti putem treperećeg pokazivača. Naime, mijenja se prikaz brojeva okretaja iz zelenog u žuti te crveni. On još treperi kao u svijetu motosporta, a kako bi se označilo idealno vrijeme za promjenu stupnjeva prijenosa. Središnje smješten 10,1-inčni zaslon osjetljiv na dodir sadrži funkciju koja RS Monitor, a koja prikazuje temperature rashladnog sredstva, motora i ulja mjenjača te tlakove u gumama. Povećanje sigurnosnog aspekta vidljivo je i u mogućnosti korištenja head-up zaslona koji projicira relevantne informacije na vjetrobransko staklo u izravnom vidnom polju vozača.

Koga još brine cijena

Korišteni su i elementi s ugljičnim vlaknima, kao i sportska RS sjedala s ugraviranim natpisom RS te kontrastnim antracitnim šavovima. Presvlake sjedala moguće su i u finoj Nappa koži s RS saćastim šavovima te sjajno crnim, crvenim ili, prvi put dostupnim, zelenim kontrastnim šavovima. Paketi RS dizajna u crvenoj i zelenoj boji upotpunit će svaku od tih kombinacija. Oni sadrže posebne podne prostirke s kontrastnim šavovima i izvezenim natpisom RS te sigurnosne pojaseve s obojenim rubovima. Paket dizajna plus sadrži rubove sjedala u crvenoj ili zelenoj boji te obojene akcente na mlaznicama za zrak.

RS 3 serijski dolazi opremljen trokrakim RS sportskim višenamjenskim kožnim upravljačem koji je podrezan u dnu. Sa stražnje su strane integrirane ručice za promjenu stupnjeva prijenosa od lijevanog cinka. Odlučite li se na Paket dizajna uz amblem RS dobivate i traku za prikaz ravnog položaja kola upravljača na ’12 sati’, a za brže prepoznavanje pravilnog položaja kola upravljača tijekom sportske vožnje.

Alternativno je dostupno okruglo RS kolo upravljača s prepoznavanjem ruku, tj. kapacitivnim prepoznavanjem drži li vozač ruke na kolu upravljača, za poboljšane funkcije upravljanja. Oba kola upravljača imaju novi gumb RS Mode na desnom kraku. On se može upotrebljavati za odabir moda RS Performance, RS Individual ili posljednjeg upotrebljavanog moda u sustavu Audi drive select.

Prema trenutno dostupnim informacijama RS 3 Sportback i RS 3 Limousine bit će dostupni u pretprodaji početkom kolovoza. Tada bi trebale biti poznate i cijene za hrvatsko tržište. Također, tada će se znati i što dolazi serijski, a što kao dio opcijske opreme. Spomenimo kako će u Njemačkoj Sportback startati na 60.000 eura dok će dodatnih dvije tisuće eura biti potrebno izdvojiti svi oni koji se odluče na sedan izdanje.