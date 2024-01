Početak prodaje redizajniranog Audi Q7 modela u Hrvatskoj počinje za koji dani to s početnom cijenom od 93.003,40 €

Audi je lani napravio rekordan rezultat na hrvatskom tržištu uz čak 2393 registracija, a što je bilo dovoljno za ulazak na ljestvicu ‘top 10’ marki. Uspjeh je veći kad znamo kako je godinu ranije imao 1578 vozila, a čime je daleko iza sebe ostavio ostale njemačke konkurente. Normalno da i za ovu godinu imaju velike planove, a započinju ih početkom prodaje dorađenog modela Q7. Model je to koji je s nama već više od 18 godina. U prvoj generaciji prodan je u više od 550 tisuća primjeraka.

Sadašnja, druga generacija tu je još od 2015. godine, s time da je četiri godine kasnije već bio jedan redizajn. Sada je tu drugi redizajn, a koji bi trebao dodatno produljiti životni vijek ovog modela koji može imati i tri reda sjedala. Prednji dio vozila i dalje karakterizira uspravni Audi Singleframe dizajn osmerokuta koji sada ima okomite umetke. Izrađeni su u obliku suze u osnovnoj varijanti eksterijera, dok u varijanti eksterijera S, kao i za SQ7 TFSI, dolaze u obliku slova L. To je odmah najvidljivija razlika. Glavna svjetla postavljena su nešto više pa prednji dio daje moćan izgled dotjeranog Q7.

Smanjeni su ukrasni elementi kako bi se dobio jasniji i čistiji izgled. Dijelovi prednjeg branika, obloga vrata i difuzor u osnovnom modelu dolaze u kontrastnim bojama. Ispušni sustavi svih motora uključuju nove ispušne cijevi. Još sličniji modelu SQ7 TFSI, paket eksterijera S-line ističe se naglašenim bočnim usisima zraka u prednjem braniku.

Individualizacija u svom najboljem izdanju: glavna svjetla i stražnja svjetla

Singleframe je opcijski dostupan uz Black i Black Plus Optic pakete koji naglašavaju ovaj dio uz letvice na bočnim prozorima te branicima. Novodizajnirana su glavna svjetla dolaze s HD Matrix LED tehnologijom s laserima kao dodatnim svjetlom. Digitalna su svjetla za dnevnu vožnju, a postavljena su na gornjem vodoravnom rubu. U kombinaciji s digitalnim OLED stražnjim svjetlima (prvi put dostupna za Q7), dodatno je naglašen karakter premium klase.

Matrix LED glavna svjetla dio su serijske opreme. Uz nadoplatu dostupna su HD Matrix LED glavna svjetla s Audi laserskim svjetlom. Ona funkcioniraju s 24 LED diode i laserskom diodom velike snage. Prepoznatljiva su po plavom ambijentalnom osvjetljenju ugrađenom u glavna svjetla, a koje simbolizira preciznost laserske tehnologije. Lasersko se svjetlo aktivira iznad 70 km/h i značajno povećava domet dugih svjetala. Novost za top varijantu glavnih svjetala su digitalni potpisi svjetla za dnevnu vožnju. Oni daju karakterističan izgled dopuštajući korisniku odabir jednog od četiri različita svjetlosna potpisa putem MMI-ja. Po prvi put, Q7 također nudi digitalizirana OLED stražnja svjetla (OLED = organic light emitting diode) u dodatnoj opremi koja također imaju četiri digitalna svjetlosna potpisa.

Kao u modelima Q8 i Q5, digitalna OLED stražnja svjetla imaju značajku indikacije približavanja u kombinaciji sa sustavima potpore za vozača. Tako, kada se drugi sudionici u prometu približe modelu Q7 koji stoji, odostraga na udaljenosti od dva metra, upravljačke jedinice automatski aktiviraju sve digitalne OLED segmente. Dodatne funkcije uključuju dinamičke žmigavce kao i razne sekvence Coming Home i Leaving Home u skladu sa svakim digitalnim svjetlosnim potpisom.

Novi dekori, boje i kotači

Audi je poboljšao ponudu opreme za Q7. Šavovi na presvlakama sjedala u osnovnom modelu sada su kontrastne sive boje u serijskoj opremi. Dostupne su tri nove boje koje kupcima omogućuju personaliziraju. Ponuda metalik boja sada uključuje Sakhir zlatnu, Ascari plavu i Chili crvenu. Tu je i ponuda kotača koja uključuje pet novih dizajna kotača veličine od 20-cola do 22-cola. Audi proširuje ponudu aplikacija. Redovita ažuriranja softvera i stalno proširenje ponude aplikacija omogućuju još veću individualizaciju infotainment sustava. Trgovina s ponudom aplikacija specifičnim za tržište proširuje treću generaciju modularnog infotainment alata (MIB 3). Audi virtualni kokpit prikazuje upozorenje na promjenu voznog traka, kao i na druge sudionike u prometu (kamione, automobile i motocikle). Također, tu je i upozorenje o udaljenosti, potpora za raskrižja te online informacije o semaforima u full HD kvaliteti.

Ponudu otvara 45 TDI quattro (3,0 TDI od 170 kW / 231 KS). Q7 55 TFSI čini 6-cilindrični benzinski motor koji isporučuje 250 kW / 340 KS. Oba V6 motora imaju kapacitet vuče do 3,5 tone. Sportski je duh duboko je ukorijenjen u genima SQ7 TFSI modela. On ostavlja dojam redizajniranim spojlerom sprijeda i difuzorom straga. Singleframe se ističe okomitim umetcima u obliku slova L u sportskoj shemi boja. Veći usisi zraka prekriveni su saćastim rešetkama. Pokreće ga dotjerani 4,0 TFSI. On razvija 373 kW / 507 KS te 770 Nm okretnog momenta s brzim 8-stupanjskim Tiptronic mjenjačem i stalnim pogonom na sve kotače quattro. Početak prodaje redizajniranog Audi Q7 modela u Hrvatskoj predviđen je za 01. veljače s početnom cijenom od 93.003,40 €.