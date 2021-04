Pored dvije karoserijske linije predviđene su dvije veličine baterije, od 52 i 77 kW, te tri razine snage elektromotora - 170 KS, 204 i 299 KS. Najsnažnija izvedba ima pogon na sva četiri kotača

Kompletna Volkswagen grupacija je u velikoj električnoj ofenzivi, bez obzira pričamo li o Škodi, Volkswagenu, Audiju ili pak marki Cupra koja je dio Seata. To je grupacija koja će uskoro postati predvodnik elektrifikacije jer mislim da već sada ima najviše električnih modela. Tome svakako u prilog ide i širina ponuđenih opcija, kroz različite elektromotore, baterije, ali i same modele.

Digitalno predstavljanje

Baš sam jučer pisao o tome kako je Volkswagen na domaćem, hrvatskom tržištu u prodaju pustio drugi model iz električne ID. obitelji, model ID.4. Danas je pak Audi na globalnoj razini predstavio njegovog finijeg i dotjeranijeg brata – model Q4 e-tron. On je odmah pripremljen i u sportskijoj, odnosno dinamičnijoj Sportback varijanti. Predstavljanje je, naravno, bilo digitalno – online, uz pomoć priznatih i poznatih glumaca i sportaša. Tako je tu pored vodećih ljudi Audija bila i sportašica Anna Gasser, austrijska snowboarderica te Olimpijska pobjednica. Bila je tu i Olivia Wilde, poznata glumica i aktivistica, glumac Regé-Jean Page, kao i Malaika Mihambo, njemačka atletičarka i aktualna svjetska prvakinja u skoku u dalj…

Kako je objasnio Marc Lichte, glavni dizajner Audija, sviđa mu se korištenje modularne platforme električnih vozila (međuosovinskog razmaka 276 cm), a koja omogućava pomicanje kotača prema rubovima vozila. Tako oslobođen je prostor za smještaj baterija u podnicu, ali se dobiva i prostrana putnička kabina. Kao što sam već spomenuo, Q4 e-tron je brat blizanac Volkswagenovom modela ID.4. To je u prvoj mjeri vidljivo i prema samoj duljini vozila. Oba su modela duga 459 centimetara, uz tek nekoliko milimetara razlike – 458,8 cm Audi, odnosno 458,4 cm VW.

Prostrani interijer

Iako prednji prevjes iznosi samo 86 centimetara, međuosovinski razmak ima izdašnih 276 centimetara – čak i više nego u segmentu srednje velikih SUV vozila. To se odrazilo na dugačku putničku kabinu – čak 183 cm – što je slično velikom SUV-u. Tako putnici na stražnjoj klupu imaju izdašan prostor za koljena. U interijeru su i brojni pretinci za odlaganje sitnica, ukupne zapremnine od gotovo 25 litara, a kapacitet prtljažnika je 520 litara (535 litara kod Sportbacka). Sportback standardno dolazi uz električno pokretana vrata prtljažnika.

Krug okretanja je tek 10,2 metra (model s pogonom na stražnje kotače), a ima mogućnost i vuču od 1000 kilograma prikolice (modeli sa stražnjim pogonom), odnosno do 1,2 tone (modeli s quattro pogonom). Q4 e-tron broji 186,5 centimetra širine, odnosno 163,2 cm visine. Njegove vanjske dimenzije svrstavaju ga u segment većih kompaktnih SUV vozila.

Nadalje, sličnost s modelom ID.4 je i po pitanju motorizacije, odnosno raspoložive baterije. Oba modela imaju na raspolaganju osnovnu bateriju neto kapaciteta od 52 kWh, kao i onu snažniju od 77 kWh. Doduše, Q4 e-tron nema slabiji elektromotor od 148 KS, već mu je početni od 125 kW (170 KS). Njegova oznaka je Q4 35 e-tron. On, kao i Q4 40 e-tron koji ima 150 kW (204 KS) ima pogon na stražnju osovinu, s time da se snažniji napaja iz baterije od 77 kWh.

Pogon na sva četiri kotača

Q4 50 e-tron quattro oznaka je najsnažnijeg modela. Napaja se iz baterije od 77 kWh, kao i srednji motor, a razvija 220 kW (299 KS). Ima i ubrzanje od 0 do 100 km/h za 6,2 sekunde te najveću brzinu od 180 km/h koja je elektronički ograničena. Quattro pogon na sva četiri kotača dobiven je činjenicom da je po jedan elektromotor ugrađen na svaku osovinu. Zbog učinkovitosti motor na prednjoj osovini aktivira se samo kada je potrebna velika snaga ili snažno prianjanje uz podlogu kojom se vozi.

Važan čimbenik za energetski učinkovitu vožnju je i inteligentna rekuperacija, koja između ostalog obuhvaća podatke o navigaciji i topografiji. Tako kad vozilu zadate rutu kojom ćete se voziti, te koristite tempomat, ono samostalno može regulirati mnoge parametre kako bi se dobila što bolja efikasnost. Dio Audi connect usluge je e-tron planer rute, koji izračunava najbržu rutu sa što manje zaustavljanja punjenja na moćnim DC terminalima za punjenje. Pritom izračunava ukupno vrijeme putovanja – vrijeme vožnje i vrijeme punjenja – i uzima u obzir predviđanja o razvoju prometne situacije. Popis punionica ažurira se svaki dan. Opcijski dostupna toplinska pumpa koristi se otpadnom toplinom visokonaponskih komponenti i zraka okoline za klimatiziranje unutrašnjosti. Time prvenstveno na dugim dionicama daje dodatan doprinos povećanju učinkovitosti.

DC punjenje do 125 kW

Početni model ima mogućnost punjenja na AC punjačima do 7,4 kW, odnosno do 100 kW uz DC punjenje. Kod modela Q4 40 e-tron i Q4 50 e-tron quattro, AC punjenje je do 11 kW, odnosno do 125 kW uz DC punjenje. Sa 125 kW punjačem i u idealnim uvjetima, baterija u 38 minuta treba za nadopunjavanje od 5 do 80 kapaciteta baterije. Q4 40 e-tron može napuniti dovoljno električne energije – opet u idealnim uvjetima – da prijeđe udaljenost od oko 130 kilometara (prema WLTP-u) za oko deset minuta. U WLTP ciklusu postiže domet do 520 kilometara. Obje baterije rade na nazivnom naponu od 352 volta.

Na putu se koristi standardni kabel Mode 3 za punjenje izmjeničnom strujom. Pripremljena je dodatna opcije usluge kojom se punjenje Audi e-tronu omogućuje pristup oko 210.000 javnih punionica u 26 zemalja diljem Europe, uključujući 4400 snažnih DC punjača. I to pomoću jedne kartice za punjenje. Kupci Audija mogu birati između gradske tarife za gradsko područje i tranzitne tarife za vožnju na velike udaljenosti, gdje Audi plaća osnovnu naknadu za prvu godinu tranzitne tarife. Kupci također plaćaju 31 centa po kWh istosmjerne struje u mreži Ionity.

Matrix LED svjetla

Vanjski dizajn donosi markantne proporcije: kratki prednji, veliki kotači i markantno oblikovani atletski elementi. Kako i priliči premium proizvođaču, sve linije izvedene su uz najviši stupanj preciznosti, a izvedba površina jasna je i reducirana. Kod modela Q4 Sportback e-tron posebno je naglašena niska linija krova nalik onoj kod coupé modela. Tako upravo ta linija prelazi u ekspresivno dizajniran stražnji dio vozila, a na kojem je spojler smješten nisko na dvodijelnom staklu. Velika je pažnja posvećena aerodinamičnosti vozila. Q4 e-tron postiže cw vrijednost od 0,28, a kod modela Sportback ta vrijednost iznosi svega 0,26.

Po želji se oba kompaktna električna SUV vozila mogu isporučiti s Matrix LED glavnim svjetlima – tako će uvijek moći osvjetljavati cestu uz najviši stupanj osvjetljenja, a da pri tome ne zasljepljuju druge sudionike u prometu. Svjetski su novitet digitalne signature svjetala: u MMI touch sustavu rukovanja vozač može birati među četiri signature. Na stražnjem dijelu vozila svjetlosna traka međusobno povezuje jedinice stražnjih svjetala. Kada je riječ o vanjskim bojama, na raspolaganju ih je ukupno osam, među kojima je novitet nijansa Aurora ljubičasta metalik. Uz osnovnu verziju također su dostupne linije vanjskog dizajna Advanced i S line.

Sjedala od recikliranih plastičnih boca

Unutrašnjost modela Q4 e-tron i Q4 Sportback e-tron doima se prostranom i prozračnom, a instrumentna ploča usmjerena je prema vozaču. Ona je podijeljena na zasebna područja i sadrži dva zaslona koji su istovremeno dizajnerski elementi. Dekorativni umetak na suvozačevoj strani po želji je dostupan od novoga tehničkog materijala s udjelom recikliranih materijala, a on će biti dostupan neposredno nakon uvođenja na tržište. U zasebnom vodoravnom području za rukovanje nalazi se regulator za odabir stupnjeva prijenosa. Za sportski interijer S line dostupne su presvlake sjedala koje sadrže velik udio recikliranog poliestera. Za svako se sjedalo upotrebljava oko 26 recikliranih PET boca od po 1,5 litara.

Potpuno je novo i kolo upravljača s dodirnim površinama putem kojih vozač može upravljati digitalnim kombiniranim instrumentom. Rukovanje infotainment sustavom i navigacijom uglavnom se provodi putem središnjeg MMI touch zaslona koji će krajem godine biti dostupan i u 11,6-inčnoj, najvećoj varijanti. Rukovanje govornim naredbama normalnim govorom čini treću razinu rukovanja. Za pokretanje je dovoljno izgovoriti ‘Hi Audi’.

Napredan Head-Up zaslon

Popis dodatne opreme uključuje i dodatnu inovaciju – Augmented Reality Head-up zaslon. On stavlja napomene određenih sustava potpora i simbole navigacije unutar vidnog polja vozača i preko elemenata u stvarnom vanjskom svijetu. One se dinamično prikazuju u jednom velikom prozoru. Ondje se prikazuju kao da virtualno lebde na udaljenosti od oko 10 ili više metara od vozača – što je fascinantan efekt.

Ponuda infotainment sustava koncipirana je u tri stupnja – od sustava MMI preko sustava MMI plus pa sve do sustava MMI pro. Ovisno o varijanti dostupne su različite funkcije, između ostalog Augmented Reality Head-up zaslon i Audi virtual cockpit plus. U opcijskim varijantama na raspolaganju su online usluge Audi connect, među kojima se nalazi inteligentni sustav za planiranje rute e-tron za izračun optimalne rute duž javne infrastrukture punjenja. Kada je riječ o vrhunskom zvuku, uz marku Sonos u vozilo dolazi novi partner – njegov sound sustav objedinjuje životni stil, tehnologiju i dizajn u jednoj sasvim novoj dimenziji.

Visokonaponska baterija modela Q4 e-tron i Q4 Sportback e-tron nalazi se između osovina, što jamči nisko težište i uravnoteženu raspodjelu težine. Sustavi regulacije za pogon i vozni postroj usko su međusobno povezani. Audi će po želji za sve varijante modela Q4 e-tron isporučiti sportski vozni postroj, u okviru kojeg je karoserija 15 milimetara niža (serijski za S line). Osim toga postoji sustav Audi drive select s različitim profilima vožnje (serijski za Sportback) te progresivni upravljač koji sa sve većim kutom upravljača radi sve izravnije (serijski za quattro modele).

Kotači od 19-cola do 21-cola

Audi drive select na raspolaganju je i za model Sportback sa stražnjim pogonom. Vozni postroj s regulacijom amortizera – opcijski dostupan za sve varijante motora – učinit će doživljaj vožnje još svestranijim. Ponuda kotača seže od 19-cola do 21-cola te obuhvaća više izvedbi Aero dizajna – njihov pretežito zatvoreni dizajn naplataka pozitivno se odražava na učinkovitost. Serijski dolaze brojni sustavi potpora.

Među njih se ubraja prediktivna potpora za učinkovitu vožnju koja podržava prediktivni način vožnje uz optimalnu potrošnju. Opcijski su sustavi – baš poput brojnih drugih značajki opreme – podijeljeni na pakete. Među njima se ističe adaptivna potpora u vožnji koja podržava vozača u cjelokupnom rasponu brzina pri uzdužnom i poprečnom vođenju. U gradskom prometu i tijekom postupaka parkiranja kamere za snimanje okoline pružaju posebnu pomoć.

Volkswagen grupacija pokušava smanjiti emisiju CO2 na svim mogućim poljima, pa tako i u samoj proizvodnji vozila. Audi proizvodi modele Q4 e-tron i Q4 Sportback e-tron neutralno u pogledu klimatske bilance. Tvornica u Zwickauu opskrbljuje se strujom dobivenom iz obnovljivih izvora energije, a dobavljači baterijskih ćelija također su obvezni tijekom proizvodnje upotrebljavati isključivo ‘zelenu’ struju. Emisije koje se ne mogu izbjeći tijekom proizvodnje kompenziraju se projektima za zaštitu klime koje je certificirao TÜV. Oni su u skladu sa strogim zahtjevima zaklade Gold Standard Foundation.

U okviru svih projekata vozila marka Audi u suradnji sa svojim dobavljačima sustavno se zalaže za odgovorno djelovanje. Poduzeće od 2017. godine provjerava svoje partnere samostalno razvijenim sustavom ocjena održivosti kako bi se osigurali proizvodnja uz očuvanje resursa i poštovanje društvenih standarda.

Cijene od 41.900 eura

Uvođenje na tržište očekuje se u lipnju dok pretprodaja počinje krajem ovog mjeseca. U Njemačkoj cijene startaju na 41.900 eura (Q4 35 e-tron), a gdje domaći kupci mogu zatražiti subvenciju od 9000 eura. Kod nas se očekuje i ove godine subvencija od 70 tisuća kuna. Sportback modeli slijede krajem ljeta, a trebali bi biti oko 2000 eura skuplji.

U Njemačkoj Q4 40 e-tron započinje s 47.500 eura, a Q4 50 e-tron quattro na 52.900 eura. Na početku lansiranja pripremljena su i dva posebna izdanja modela, svaki dostupan u dvije varijante karoserije i svim varijantama pogona, prate predstavljanje na tržištu. To su elegantni Edition One u gejzir plavoj boji i progresivni i sportski Edition One u tajfun sivoj boji.

Njegova se vanjska strana razlikuje po liniji S, tamnom zastakljivanju privatnosti straga, a crni dodaci ističu značajke vozila. Matrix LED svjetla i stražnja svjetla također su zamračeni. Modeli Edition dolaze s 21-inčnim kotačima u Aero dizajnu na gejzir plavom izdanju Edition One. Na tajfun sivom Edition One kotači su završeni u bronci, kao i laminirani Audi prstenovi na C stupovima.

Dizajn interijera zasnovan je na interijeru S linije, u gejzir plavom modelu Edition sportska sjedala dolaze u kombinaciji crne umjetne kože i kože. Q4 e-tron u tajfun sivoj boji ima čelično sive presvlake s kontrastnim šavovima u brončanoj boji. Na njemačkom tržištu, svi modeli Edition stoje 6195 eura više od uobičajenih modela.

Spomenimo da trenutno Audijevu ponudu električnih modela čine e-tron i e-tron Sportback, sportski modeli e-tron GT i RS e-tron GT, kao Q2L e-tron u Kini. Do 2025. Audi planira predstaviti više od 20 potpuno električnih modela i dodatno proširiti svoj PHEV portfelj.