Novi model ima izlaznu snagu elektromotora od 350 kW (476 KS), dok je odmah u ponudi i RS e-tron GT koji ima 440 kW (598 KS). Oba se modela napajaju iz baterije neto kapaciteta 86 kWh

I dok mnogi smatraju kako su električni automobili bezosjećajni, dosadni i bezlični, u Audiju smatraju kako takvim mišljenjima nema mjesta. U skladu s time upravo su predstavili coupe s četvorim vratima, a koji kombinira emocionalan dizajn sa snažnim pogonom i dinamičnim upravljanjem. Time gran turismo poprima jedan potpuno novi oblik. Prodaja je najavljena već za proljeće, a odmah će na raspolaganju biti e-tron GT quattro, kao i snažnije RS e-tron GT izdanje.

U 3,3 sekunde s mjesta do 100 km/h

Audi e-tron GT ima dimenzije klasičnog gran turismo modela. Nastao je na platformi s međuosovinskim razmakom od 290 centimetara. Svega centimetar mu nedostaje da je dug okruglo 5 metara, širok je 196 cm, a visok tek 141 cm. Raspolaže i stražnjim prtljažnikom od vrlo solidnih 407 litara obujma, dok sprijeda, ispod poklopca motora, osigurava dodatnih 85 litara prostora.

Idemo se odmah posvetiti onome po čemu će e-tron GT plijeniti svoje kupce, a to je svakako pogon. Osiguran je električni pogon na sve kotače s jednim sinkronim strojem (PSM) na prednjoj i stražnjoj osovini, s time da je kod stražnjeg elektromotora pripremljen dvostupanjski prijenos. Dobivene su i vrlo respektabilne performanse. Tako model e-tron GT quattro ubrzava od nula do 100 km/h u 4,1 sekunde, dok je modelu RS potrebno samo 3,3 sekunde, i to oba slučaja u boost načinu rada. Najveća brzina je 245 km/h odnosno 250 km/h.

Dva permanentno sinkronizirana motora

Prednji elektromotori u modelu e-tron GT quattro imaju izlaznu snagu od 175 kW (238 KS), a stražnji motor 320 kW (435 KS). Oba elektromotora čuvaju rezerve na raspolaganju za ekstremne situacije u vožnji, zbog čega zbroj njihovih pojedinačnih snaga znatno premašuje ukupnu snagu pogona od 350 kW (476 KS). U boost načinu rada je putem opcije Launch Control dostupno 390 kW (530 KS) na 2,5 sekundi. Ukupni okretni moment je 630 Nm. U modelu RS e-tron GT, elektromotor na prednjoj osovini također ima izlaznu snagu od 175 kW (238 KS), dok je izlazna snaga stražnjeg motora 335 kW (456 KS). Ukupna izlazna snaga je 440 kW (598 KS), a ukupni okretni moment je 830 Nm. U boost načinu rada izlazna snaga se na kratko povećava na 475 kW (646 KS).

PSM motori (permanentno sinkronizirani motori) u modelu e-tron GT rade vrlo učinkovito. Elektromotor, njegova učinska elektronika i mjenjač čine kompaktan blok na obje osovine. Stražnji elektromotor prenosi svoje okretne momente na dvostupanjski mjenjač. Prvi stupanj prijenosa kratkog omjera omogućuje zapanjujuće ubrzanje pri kretanju s opcijom Launch Control i pripadajućim boost načinom rada. Ako se vozač odluči ne koristiti ovu opciju, e-tron GT kreće u drugom stupnju prijenosa. Općenito govoreći, drugi stupanj prijenosa s dugim omjerom poboljšava ekonomičnost i također osigurava velike količine rezervne snage.

Pogon na sva četiri kotača

Oba modela u pravilu voze s električnim pogon na sve kotače, dok samo ‘efficiency’ način rada sustava dinamičnog upravljanja Audi drive select prioritet daje prednjem pogonu. U slučaju skliske površine ceste, velikih zahtjeva za snagom ili brzog skretanja, ovdje se također aktivira elektromotor za pogon na stražnje kotače, i to približno pet puta brže nego kod mehaničkog pogonskog sklopa quattro. Električni pogon na sve kotače regulira raspodjelu okretnog momenta između osovina – kontinuirano, potpuno varijabilno i unutar nekoliko tisućinki sekunde. Time quattro princip pogona na sva četiri kotača, koji je Audi uveo na tržište prije više od 40 godina, predstavlja se na novoj, fascinantnoj tehnološkoj razini.

Kad vozač otpusti desnu papučicu, pogon se obično prebacuje na krstarenje, omogućavajući gran turismu da elegantno i ekonomično klizi. Suprotno tome, vozilo se oporavlja u načinu rada gibanja uslijed inercije, tj. u ‘dynamic’ načinu rada sustava Audi drive select. Bez obzira na način rada, vozač može koristiti tipke na kolu upravljaču za namještanje dvije ručne razine rekuperacije ili odabrati automatsku razinu u MMI sustavu. U tom slučaju potpora za predviđanje učinkovitosti (Predictive Efficiency Assist) regulira krstarenje i rekuperaciju na temelju podataka o rute iz navigacije i preko senzora u vozilu.

Nisko težište za idealne omjere težine

Tijekom kočenja elektromotori sami usporavaju vozilo do otprilike 0,3 g, tj. veliku većinu svih primjena kočnica u svakodnevnoj vožnji. To im omogućuje rekuperaciju do 265 kW. Hidrauličke kočnice aktiviraju se samo kada vozač naglo koči, a rekuperacija ostaje aktivna sve dok se vozilo ne zaustavi. U svim situacijama u vožnji: potpuno ubrzanje, dinamično upravljanje, krstarenje ili rekuperacija kočenjem automobil ostaje stabilan jer su njegovi upravljački sustavi za kočnice, ovjes, pogon i učinsku elektroniku usko povezani i brzo surađuju.

Sustav litij-ionske baterije nalazi se između osovina u najnižoj točki vozila. Time se osigurava nisko težište koje je prikladno za sportska vozila te raspodjela težine između prednjih i stražnjih osovina koja je vrlo blizu idealnog omjera 50:50.

U oba modela visokonaponska baterija može pohraniti 86 kWh energije neto (93 kWh bruto). Sastoji se od 33 modula s ćelijama od kojih svaki sadrži dvanaest vrećastih ćelija s fleksibilnom vanjskom ovojnicom. 30 modula čini nižu razinu koja ima udubljenje u stražnjem dijelu čime se stvara prostor za noge putnika na stražnjem sjedalu. Gornja dio baterije sadrži preostala tri modula koji su smješteni ispod stražnjih sjedala. Priključci, osigurači i glavni upravljački uređaj smješteni su ispod središnje konzole. Napon sustava od 800 V omogućuje kontinuiranu izlaznu snagu i skraćuje vrijeme punjenja.

Toplinska pumpa u seriji

Unutrašnja struktura baterije koja sadrži module, okvir koji ju okružuje i poklopac izrađeni su od lakog aluminija. Sustav baterije značajno pridonosi tvrdoći i zaštiti od sudara karoserije na koju je pričvršćen pomoću 28 vijaka. Ispod prostora za ćelije nalazi se složena struktura ravnih izbočenih dijelova kroz koje teče rashladno sredstvo koje cirkulira u vlastitom optoku niske temperature. Optimalna temperatura baterije je između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

Četiri zasebna optoka rashladnog sredstva reguliraju temperaturu u visokonaponskim komponentama i interijeru, svaki na svojoj temperaturi. Međusobno ih se prema potrebi može fleksibilno povezati. Ako je potrebna visoka izlazna snaga nekoliko puta zaredom, pomoću ventila povezuje se optok rashladnog sredstva baterije s optokom rashladnog sredstva klimatizacijskog sustava – intenzivno hlađenje zadržava snagu pogona na konstantno visokoj razini. Optok rashladnog sredstva pomaže i s hlađenjem tijekom brzog punjenja istosmjernom strujom koje može zagrijati bateriju do 50 Celzijevih stupnjeva.

Serijska oprema modela e-tron GT uključuje toplinsku pumpu kojom se zagrijava interijer pomoću otpadne topline visokonaponskih komponenti. Toplinskom se pumpom znatno smanjuje gubitak dosega koji je posljedica upravljanja klima-uređajem, posebice zimi kada pumpa zamjenjuje termoelektrični grijaći element. Kupci mogu upravljati unaprijed unesenim postavkama upravljanja klima-uređajem i punjenjem putem svojih smartphonea pomoću aplikacije myAudi. Model e-tron GT kao dodatnu opremu može imati luksuzan sustav toplinske regulacije koji uključuje i vanjska zrcala i stražnji prozor.

Punjenje od 11 do 270 kW

Priključci za punjenje nalaze se iza prednjih kotača. Obje strane imaju priključke za izmjeničnu struju (AC), a zdesna se nalazi i priključak za istosmjernu struju (DC). Audi e-tron GT isporučuje se kupcima s dva kabela za punjenje: jednim kabelom Mode 3 za javne stanice za punjenje te sustavom za punjenje ‘compact’ za kućnu utičnicu. Inteligentni sustav punjenja ‘connect’ dostupan je kao alternativa. Njegova internetska veza omogućuje i kontrolu putem aplikacije myAudi i ažuriranje funkcija. U suradnji s odgovarajućim sustavom upravljanja električnom energijom kućanstva nudi dodatne pametne funkcije kao što su punjene u vrijeme jeftine struje u slučaju promjenjivih cijena električne energije.

Audi e-tron GT može se standardno puniti s 11 kW AC, što omogućuje punjenje prazne baterije tijekom noći. Opcijski punjač za 22 kW uslijedit će ubrzo nakon uvođenja na tržište. Na snažnim DC stanicama za punjenje može se dosegnuti kapacitet punjenja do 270 kW. To mu omogućuje da u tek nešto više od pet minuta bateriju napuni energijom dostatnom za prelaženje udaljenosti do 100 kilometara. Punjenje od 5 do 80 % napunjenosti baterije (stanje napunjenosti) traje manje od 23 minute u idealnim uvjetima.

Kupci u Europi mogu se koristiti uslugom punjenja koja trenutačno uključuje oko 200.000 javnih stanica za punjenje. Dostupni su im pogodniji uvjeti mreže za brzo punjenje Ionity na području čitave Europe. U ciklusu NEDC, model Audi e-tron GT quattro ima prosječnu potrošnju 19,6 do 18,8 kWh električne energije na 100 kilometara, a potrošnja modela RS iznosi od 20,2 do 19,3 kWh. Rezultat toga je doseg do 488 kilometara, odnosno 472 kilometra (prema WLTP ciklusu vožnje). Tome pomaže i niski koeficijent otpora zraka od 0,24.

Moderan i snažan dizajn

Pametna priprema automobila, te mogućnost prilagodbe smještaja baterija omogućili su niži položaj sjedenja na stražnjim sjedalima. Time je omogućeno dovoljno prostora za noge, ali glavu, bez obzira na nižu liniju krova. e-tron GT može biti opremljen kotačima od 19- do 21-cola, a što daje snažan dojam vanjskog dizajna. Gledajući automobil sprijeda, dominira Singleframe unutar kojeg je klasični saćasti uzorak, a koji je sada obojan u boju karoserije, a rešetka i bočni otvori za zrak uokvireni su crnom maskom. Za razliku od modela s termičkim motorom gdje je Singleframe zadužen za hlađenje motora, kod modela e-tron GT on skriva većinu senzora. Samo donji od šest uglova imaju otvore za dovod zraka.

Ravan prednji kraj s izduženim poklopcem motora i ravno vjetrobransko staklo tonu u strmu liniju krova. Omogućen je i stakleni krov, a blago nagnuti C stupovi u stražnjem dijelu elegantno se spajaju sa snažnim ramenim pojasom karoserije. Uska, izdužena kabina smještena s ravnom linijom krova, koja je dodatnih 17 milimetara niža od modela A7 Sportback, naglašava sportski karakter. Stražnja su svjetla povezana ravnom svjetlosnom trakom. Vizualno pomaknuti difuzor daje dodatni pečat ovom modelu. Tu je i spojler s integriranim rubom koji ide paralelno sa svjetlosnom trakom i zaokružuje sportski izgled.

Paleta boja obuhvaća devet boja, uključujući novu Taktik zelenu boju. Ovisno o boji završnog laka, Singleframe je dostupan ili u boji karoserije uz Hekla sivu boju ili u Black optik paketu, zajedno s bočnim oblogama pragova i difuzorom. Tri su različita karbonska paketa još ekskluzivniji. Audi na zahtjev u ponudi ima i kućišta vanjskih zrcala i cijeli krov u izvedbi od polimera ojačanog karbonskim vlaknima (CFRP). Serijski je krov izrađen od stakla s toplinskom izolacijom.

Veliki utjecaj aerodinamike

Audijevi su stručnjaci mnogo pažnje posvetili aerodinamici. Ona nije sama sebi cilj već je važna značajka dizajna. Koeficijent otpora zraka od 0,24 izgleda kao da je oblikovan utjecajem vjetra – a i jest. Razvijen je bliskom suradnjom dizajnera i inženjera za aerodinamiku. Iza velikih izbočina ispod glavnih svjetala i iza otvora u kutu Singleframe nalazi se kontrolirani otvor za rashladni zrak koji osigurava aktivnu aerodinamiku. Radi protoka, dva kontrolirana otvora za ulazak hladnog zraka ostaju zatvorena što je češće moguće. Kada se otvore u kontekstu dinamičnog stila vožnje, kanali u obliku slova Y šalju zrak hladnjacima i u kućištima prednjih kotača, kako bi se ohladile kočnice.

Drugi bitan faktor u pogledu koncepta aktivne aerodinamike je stražnji spojler koji se električno proširuje u dva različita položaja ovisno o situaciji u vožnji. Usko surađuje s ravnim i glatkim podvozjem koje završava širokim difuzorom. To omogućuje odličan protok zraka sa stražnjeg kraja vozila, a podizanje do kojega dolazi na stražnjoj osovini pri velikim brzinama gotovo se u potpunosti kompenzira. Kada zračni ovjes (serijski u RS modelu) spusti karoseriju ovaj se efekt dodatno povećava daljnjim poboljšanjem protoka zraka, stabilnošću upravljanja i smanjenjem podizanja.

Matrix LED glavna svjetla

LED svjetlosni potpis sprijeda i straga imaju naglašeno trodimenzionalno modeliranje i ističu emocionalni izgled modela e-tron GT. Svjetla za dnevnu vožnju daju upečatljiv svjetlosni potpis zajedno s karakterističnim plavim dizajnerskim ukrasima opcijskog laserskog dugog svjetla koje se nalazi u središtu glavnih svjetala. Ukrasna svjetlosna traka straga prostire se cijelom širinom vozila te se dinamički mijenja od linije u središtu do sve većih segmenata prema vanjskim rubovima zbog čega model e-tron GT izgleda još moćnije.

Za model e-tron GT dostupne su tri varijante glavnih svjetala. Audi ih serijski isporučuje u LED tehnologiji s dinamičkim žmigavcima. Kao alternativa dostupna su Matrix LED glavna svjetla. Njihova stalna duga svjetla mogu svijetliti maksimalnom svjetlinom bez da zasljepljuju ostale sudionike u prometu. Model RS e-tron GT serijski dolazi uz Matrix LED glavna svjetla. Vrhunac ponude su Matrix LED glavna svjetla s Audi laserskim svjetlom. Pored modula kratkog svjetla postavljena je laserska točka. Laserska se točka aktivira od brzine od 70 km/h te udvostručuje doseg dugog svjetla.

Glavna svjetla nude još jednu karakterističnu značajku. Tu su animacije Coming Home i Leaving Home sprijeda i straga. Leaving Home slijed osvjetljenja nadahnut je snagom zvučnog vala – osvjetljenje pojedinih elemenata razvija se brzo i snažno, a zatim se nakratko povlači prije nego što ponovno krene drugi put. Sve animacije u RS modelu još su dinamičnije.

Sportski i luksuzno udoban interijer

Središnja instrumentna ploča malo je nagnuta ulijevo, a izražena trodimenzionalna instrumentna ploča izgleda lagano i tanko. Njezin gornji dio odmaknut je od vozača u velikom, elegantnom luku. Zaslon Audi virtual cockpita slobodno stoji u ovom prostoru, dok je dodirni zaslon MMI-ja okružen piano sjajnim crnim okvirom koji kao da lebdi iznad instrumentne ploče. Ako je vozilo opremljeno paketom ambijentalnog osvjetljenja +, u desnom dijelu nalazi se laserski i pozadinski osvijetljena oznaka ‘e-tron’.

Naglašena kontura odvaja gornji dio instrumentne ploče od donjeg dijela koji sadrži ploču s elementima za rukovanje serijskim trozonskim automatskim klima-uređajem s fizičkim tipkama. Vozač i suvozač sjede u sportskom niskom položaju, odvojeni širokom središnjom konzolom. Kompaktna ručica automatskog mjenjača za odabir stupnjeva prijenosa nalazi se na konzoli središnjeg tunela.

Reciklirani i kvalitetni materijali

Sjedala su presvučena ili kombinacijom umjetne kože i materijala Kaskade ili mješavinom umjetne kože i materijala od mikrovlakana Dinamica. U oba slučaja koriste se reciklirani materijali, na primjer poliesterska vlakna izrađena od rabljenih plastičnih boca, tekstila ili ostataka vlakana s rubova tkanine. Materijal Dinamica sličan je Alcantari, dok materijal Kaskade, čiji se dizajn šavova temelji na izgledu Singleframea, podsjeća na prirodna vlakna poput vune.

Audi kao alternativu nudi i kožni paket u raznim bojama. Paket RS dizajna sastoji se od materijala od mikrovlakana na poklopcu instrumentne ploče, kolu upravljača i oblogama središnje konzole, s crvenim ili sivim šavovima koji ih dodatno ističu. Podne prostirke izrađene su od materijala Econyl u oba modela. Ovaj se materijal sastoji od 100-postotno recikliranih najlonskih vlakana od proizvodnog otpada, ostataka tkanine i tepiha ili starih ribarskih mreža.

Moguće i drvo oraha

Veliko područje na instrumentnoj ploči serijski je obojeno grafitno sivom ili paladij srebrnom bojom (na modelu RS), a kao alternativna dostupni su drvo oraha prirodno sivo-smeđe boje ili mat karbon. Paket ambijentalnog osvjetljenja + dodaje suptilne svjetlosne efekte, uključujući okvire zvučnika u vratima. U modelu RS e-tron GT, elementi dizajna, boje i materijali iz Audi Sporta ističu standard visokih performansi.

Prednja su sjedala dostupna u tri verzije. Sportska sjedala s električnim namještanjem u osam smjerova i presvlake od kombinacije koža/umjetne koža serijska su oprema za e-tron GT modele. Model RS e-tron GT opremljen je sportskim sjedalima + s namještanjem u 14 smjerova i grijanjem sjedala. Sportska sjedala pro s namještanjem u 18 smjerova, pneumatski namjestivim bočnim potporama sjedala, kontrolom klime i (na zahtjev) funkcijom masaže opcijski su dostupna za oba modela.

U obje varijante + i pro, središnje ploče sjedala imaju perforirani uzorak saća. Sjedala u modelu RS imaju otvor u gornjem dijelu naslona koji je prekriven okvirom u obliku lijevka. Sjedala i kolo upravljača ovdje imaju posebne oznake, a poklopci papučica i oslonac za noge izrađeni su od nehrđajućeg čelika. Pored toga Audi Sport ispunjava mnoge osobne želje kupaca, posebno u pogledu kože, šavova i sigurnosnih pojaseva.

Keramičke kočnice s karbonskim vlaknima

Ovjes je jedan od elemenata koji igraju važnu ulogu u oblikovanju skladnog cjelokupnog obilježja modela Audi e-tron GT quattro i RS e-tron GT. Radi se o prikladnom partneru u dinamičnom pogonu koji je uvijek pouzdan i opušten bez obzira koliko bio opterećen. Ovjes kotača dizajniran je kao sportska konstrukcija s dvostrukim poprečnim sponama. Gotovo svi dijelovi, uključujući spone i podokvire izrađeni su od kovanog ili lijevanog aluminija. Elektromehaničko upravljanje ima sportski i izravan omjer bez naglih prekida. Dinamično upravljanje svim kotačima dio je dodatne opreme. Pomoću vretenastog pogona stražnji se kotači okreću za najviše 2,8 stupnjeva. U suprotnom smjeru idu do brzine od oko 50 km/h kako bi se povećala agilnost, odnosno lagano u istom smjeru počevši od brzine od oko 50 km/h u svrhu stabilnosti.

I među kočnicama na ova dva modela postoje razlike. Model e-tron GT quattro serijski je opremljen čeličnim diskovima, dok je model RS opremljen diskovima od lijevanog željeza s premazom od volframovog karbida (dodatna oprema u modelu e-tron GT quattro). On povećava performanse kočenja te smanjuje trošenje kočnica i nastanak kočione prašine. Istovremeno sprječava pojavu točkaste hrđe, fenomena koji je tipičan za brojna električna vozila na kojima se kočnice na kotačima često ne upotrebljavaju. Fiksne čeljusti s deset klipova obuhvaćaju karbidne diskove na prednjoj osovini. Kao najbolji u portfelju dostupni su kočioni diskovi u keramičkoj izvedbi ojačani karbonskim vlaknima, a koji su posebno lagani, snažni i trajni. Ti se diskovi isporučuju kao dodatna oprema za oba modela. Njihov je promjer 420 milimetara na prednjoj osovini.

Četiri razine podešenja ovjesa

Zračni ovjes je dio serijske opreme. Njegov trokomorni pneumatski ovjes omogućuje komforni osnovni ovjes te može prilagoditi karoseriju različitim visinama – 22 milimetra prema dolje i 20 milimetara prema gore. Komore u svakoj opruzi mogu se pojedinačno aktivirati i deaktivirati kako bi se prilagodile situaciji u vožnji, a usko su povezane s kontroliranim amortizerima (serijski). S oba sustava upravlja središnji upravljački uređaj, elektronička platforma voznog postroja (ECP).

U sustavu za dinamičko upravljanje Audi drive select vozač može navesti kako bi pneumatski ovjes, amortizeri, elektromotori, 2-stupanjski mjenjač i kontrolirana blokada stražnjeg diferencijala morali funkcionirati. Vozač pomoću prekidača može prebacivati između načina comfort, efficiency, dynamic i individual. U načinu efficiency karoserija se spušta na nisku razinu kako bi se potaknuo bolji protok zraka, a maksimalna je brzina ograničena na 140 km/h. U načinu dynamic električni pogon na sve kotače radi uz jače stražnje težište i sustave ovjesa postavljene na sportski način.

Blokada stražnjeg diferencijala

Mehanički dio na stražnjoj osovini dopunjuje električni pogon na sve kotače. Audi e-tron GT quattro serijski je opremljen blokadom diferencijala s fiksnim vrijednostima blokade tijekom pokretanja i vuče. Ona poboljšava vuču i stabilnost te smanjuje reakcije pri promjeni opterećenja. Manje intervencije pri kočenju i upravljanju na kotačima zaokružuju njezin rad. quattro s reguliranom blokadom diferencijala stražnje osovine dostupan je opcijski te je dio serijske opreme u modelu RS e-tron GT.

Njezin je osnovni element lamelna spojka. Nju se može aktivirati potpuno varijabilno, a raspon blokade kreće se od nula do 100 posto. Vozač to može osjetiti na skliskim površinama ceste i tijekom naglog kočenja do potpunog zaustavljanja: u tom slučaju blokada se u potpunosti otvara omogućujući elektroničkom programu stabilizacije (ESC) kočenje svakim kotačem uz veliku preciznost.

Sustavi potpore za vozača

Modeli Audi e-tron GT quattro i RS e-tron GT uvedeni su na tržište uz veliku ponudu sustava potpore za vozača. Sigurnosni sustavi Audi Pre Sense Front i Audi Pre Sense Basic dio su serijske opreme. Isto vrijedi i za upozorenje kod izlaska iz prometnog traka. Sustavi koji se isporučuju kao dodatna oprema podijeljeni su na pakete pomoći vozaču, paket asistencije u gradu, adaptive cruise control i vođenje unutar prometnog traka i paket pomoći pri parkiranju s Park assistom plus i daljinskim upravljanjem .Paket pomoći vozaču + uključuje sva ta tri paketa. Sustav potpore za vidljivost noću (Night Vision Assist) i kamera za nadzor okoline (dostupno u paketu pomoći pri parkiranju)isporučuju se kao dodatna oprema. Svi sustavi upotrebljavaju središnji kontrolni sustav pomoći vozaču (zFAS) koji se koristi podacima senzora za neprekidan izračunu točnog modela okruženja vozila.

Adaptivi tempomat (Adaptive Cruise Assist) koja pomaže vozaču u uzdužnom i bočnom navođenju u brojnim situacijama najvažniji je sustav u paketu adaptive cruise control i vođenje unutar prometnog traka. Kada je aktivirana potpora za predviđanje učinkovitosti (Efficiency Assist) (serijski), adaptivna regulacija razmaka usporava i ubrzava gran turismo na način da troši što manje energije.

Sustav potpore za parkiranje (Park Assist Plus) jedna je od istaknutih značajki paketa pomoći pri parkiranju. Pomoću njega se model Audi e-tron GT može uparkirati i isparkirati iz paralelnog ili okomitog parkirnog mjesta jednostavnim pritiskom gumba. Vozač je i dalje odgovoran za taj manevar. On može ostati u vozilu ili izaći van iz vozila. U tom slučaju vozač započinje i nadzire manevar parkiranja putem aplikacije myAudi na svom smartphoneu. Ako se odgovarajući gumb drži pritsnutim, vozilo će ući na parkirno mjesto, u nekoliko manevara ako je potrebno. Nakon što dođe u završni položaj, sustav isključuje vozilo, aktivira blokadu za parkiranje i zaključava vrata.

e-tron Sportsound

Kako dinamično umjetničko djelo mora i dobro zvučati, Audi je za model e-tron GT skladao jedinstven zvuk. Sustav e-tron Sportsound isporučuje se kao dodatna oprema, a sastoji se od dvije upravljačke jedinice i pojačala u prtljažniku. One generiraju zasebni vanjski zvuk i zvuk u interijeru koji se reproducira pomoću dva zvučnika izvan i unutar vozila. Podaci o brzini okretaja elektromotora, opterećenju, brzini vozila i drugi parametri služe kao osnova za digitalni zvuk, odnosno sintetički zvuk koji omogućuje automatski dojam rada pogonskog sustava uz dočaravanje finih nijansi.

Vozači mogu modulirati zvuk pomoću sustava Audi drive select. U profilu ‘efficiency’ aktivan je samo AVAS (sustav akustičnog upozoravanja vozila) koji već generira zvuk većeg raspona od onoga koji je zakonom propisan. Vanjski zvuk je puniji i bolje je kvalitete u načinu’comfort’.

Profil ‘dynamic’ čini ga još snažnijim, a zvuk u interijeru je naglašeniji. Sustav e-tron Sportsound koji se isporučuje kao dodatna oprema ima sportske karakteristike, voluminoznost, ali istovremeno i visoku kvalitetu te predstavlja akustični izraz progresivnog karaktera gran turismo.

Elementi za rukovanje i zasloni

U odnosu na upravljačke elemente i zaslone, modeli e-tron GT quattro i RS e-tron GT slijede postojeći koncept marke Audi: svi se podaci prikazuju na dva velika zaslona. Vozač upravlja sustavom Audi Virtual Cockpit Plus (12,3”) putem višenamjenskog upravljača te dodirom upravlja središnjim dodirnim zaslonom MMI-ja (10,1”). U pozadini upravljačkih funkcija i funkcija zaslona na modelu e-tron GT quattro i RS e-tron GT nalazi se najsuvremenija treća generacija modularne infotainment platforme (MIB 3).

Samostalni sustav Audi Virtual Cockpit koji se nalazi iza kola upravljača s ravnim dnom pruža visoku rezoluciju od 1920 x 720 piksela i omogućuje vozaču prebacivanje između tri zaslona: classic, sport i e-tron. U prikazu e-tron fokus je na velikom mjeraču snage koji prikazuje status pogonskog sklopa i sve važne podatke o vožnji na električni pogon. Vozač upravlja sustavom infotainmenta, navigacijom, komfornim funkcijama i unosom teksta putem dodirnog zaslona MMI-ja koji šalje zvučne povratne informacije.

Treća je razina upravljanja sustav upravljanja govornim naredbama normalnim govorom koji razumije brojne izraze koji se svakodnevno upotrebljavaju. Kako bi odgovorio na unos taj se sustav koristi podacima u vozilu i znanjem iz oblaka. Head-up zaslon koji se isporučuje kao dodatna oprema može projicirati važne informacije na vjetrobranskom staklu. Okvir slike nalazi se u vozačevu vidokrugu uz projekciju za koju se čini da lebdi oko tri metra ispred vozača. Individualizacija je praktična funkcija modela Audi e-tron GT. Do šest korisnika može pohraniti svoje preferirane postavke u pojedinačnim profilima. Podaci se pohranjuju na myAudi računu kupca, a vozilo se prilagođava pojedinačnim postavkama po otvaranju vozačevih vrata.

Infotainment i Audi connect

Jedanaest antena, od kojih su sve nevidljive i integrirane u vozilo, povezuje model e-tron GT s vanjskim svijetom. One primaju i odašilju zvučne, LTE, Bluetooth i GPS signale te time povezuju gran turismo s potpuno električnim pogonom s okolinom i svojim vlasnicima na mnogo različitih načina. Kupac može kontrolirati brojne funkcije putem besplatne aplikacije myAudi na smartphoneu.

Medijski centar MMI navigation plus isporučuje se kao serijska oprema u oba modela e-tron GT. On podržava LTE standard naprednog prijenosa s integriranom značajkom Wi-Fi hotspot za uređaje putnika. Sustav navigacije nudi prijedloge odredišta na temelju prethodno voženih ruta. Rute se u vozilu i online izračunavaju preko pružatelja usluge HERE. Upotrebljavaju se podaci u stvarnom vremenu koji se odnose na cjelokupnu situaciju u prometu.

Audi connect online usluge podijeljene su u dva paketa. Paket Audi connect emergency call & service uz odjeljak Audi connect remote & control omogućuje daljinsko upravljanje sustavom zaključavanja, punjenjem i klima-uređajem. Paket Audi connect navigation & infotainment uključuje usluge kao što su online informacije o prometu, navigacija uz Google Earth te Amazon Alexa. Usluge Car-to-X mogu upozoriti u slučaju opasnosti i pomoći u pronalaženju slobodnih parkirnih mjesta uz rub ceste odnosno omogućiti vozaču vožnju zelenim valom pomoću komunikacije sa semaforima.

Pametno do traženih punjača

Dodatna usluga sustava Audi connect e-tron route planner izračunava najbržu rutu uz najkraća zaustavljanja za punjenje na snažnim DC stanicama za punjenje. Ovdje sustav planiranja ruta modela e-tron u obzir uzima podatke o prometu i vozačev profil vožnje. Nadalje, taj je sustav povezan sa sustavom za upravljanje toplinom vozila. Time se omogućuje brzo punjenje ako vozač u navigacijskom sustavu odabere snažnu DC stanicu za punjenje. Približno pola sata prije nego što stigne do stanice, sustav upravljanja toplinom pojačava hlađenje baterije kako bi se mogla što brže napuniti. Ako je baterija i dalje vrlo hladna ubrzo nakon pokretanja vozila, sustav zagrijava bateriju za brzo punjenje.

Atraktivni hardverski moduli dopunjuju portfelj infotainment sustava. Značajka Audi phone box, koja je dostupna u dvije verzije, povezuje smartphone s antenom vozila i induktivno ih puni. Bang & Olufsen Premium Sound sustav reproducira zvuk od 710 W. Od 16 zvučnika dva su 3D zvučnika smještena u A stupovima.

Njemačka proizvodnja

Model e-tron GT prvo je potpuno električno vozilo marke Audi koje je izrađeno u Njemačkoj. Izlazi s proizvodne linije u tvornici Audi Böllinger Höfe u Neckarsulmu. Proizvodni pogon za male serije vozila proširen je i prilagođen za svoju novu ulogu. Vješta izrada prethodnog pogona nadopunjena je digitalnim procesima i pametnim tehnologijama. Tijekom širenja dizajneri proizvodnje iskoristili su nove virtualne metode. Proizvodnja modela e-tron GT dizajnirana je bez ikakvih fizičkih prototipova, što je novitet za marku Audi.

Limarska radionica kombinira majstorstvo zaposlenika s punim potencijalom automatske proizvodne tehnologije. Sastoji se od inovativne linije za sastavljanje karoserije duž koju svaka karoserija prolazi dvaput. Ta se linija temelji na takozvanom dvosmjernom okviru u kojemu se upotrebljava deset robota za pričvršćivanje unutra i izvana. Kombinira sve proizvodne korake za spajanje bočnih panela u jedinstveni sustav i tako čini proizvodnju modela Audi e-tron GT mogućom na postojećoj proizvodnoj površini. Novi beskontaktni postupak mjerenja na traci za karoserije jamči još veću točnost i može odgovoriti vrlo brzo na minutna odstupanja. Na kraju trake za sastavljanje karoserije do izraza dolazi precizno majstorstvo: iskusni radnici prilagođavaju dodatne dijelove i provjeravaju dovršenu karoseriju.

Nakon proizvodnje, testiranje na cesti

Model e-tron GT dijeli proizvodnu liniju s modelom R8. Ta integracija dva tehnički potpuno različita vozila jedinstvena je u Volkswagen koncernu. Proširena proizvodna linija uključuje 36 umjesto ranijih 16 ciklusa. Oba modela se prevoze istim transportnim vozilima bez vozača te se kreću u jednotračnom električnom sustavu u kojemu na jednoj postaji linije ljudi i roboti rade jedni uz druge. Nakon što je dovršeno, svako se vozilo vozi 40 kilometara po javnim cestama, što uključuje i autoput i vožnju u gradu.

Proizvodnja modela e-tron GT quattro i RS e-tron GT u tvornici Böllinger Höfe ima neto nulti ugljični otisak. Poput čitavog Neckarsulma i ovdje se za proizvodnju upotrebljava 100% eko električna energija uz kombiniranu toplanu i elektranu na bioplin koja osigurava neophodnu toplinu za tvornicu Böllinger Höfe. Emisije koje se još ne mogu izbjeći kompenziraju se ugljičnim certifikatima dobivenim iz certificiranih projekata za zaštitu klime.

Nadalje, Audi se oslanja na proizvodnju vozila koja se temelji na očuvanju resursa. Primjerice, proizvodnja u tvornici Böllinger Höfe izbjegava upotrebu papira i pakiranja te se upotrebljava sustave zatvorene petlje. Otpad od aluminijskog lima koji se stvara u radionici za prešanje, npr. pri proizvodnji okvira bočnih stijenki, vraća se dobavljaču gdje se prerađuje i zatim ponovno upotrebljava u pogonima marke Audi. Audi je pokrenuo pilot projekt recikliranja plastike. Plastični se otpad prerađuje u vlakna, a te se niti zatim upotrebljavaju u 3D pisačima za proizvodnju tehničkih pomagala za proizvodni proces.