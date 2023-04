Iako imamo sve više punionica, danas je besplatno punjenje EV vozila u Hrvatskoj postalo prava rijetkost. Kako bismo vam pomogli u snalaženju u šumi cijena, istražili smo ponudu i donosimo pregled tko šta nudi i po kojoj cijeni

Još prije više od godinu dana najavili smo kako je era besplatnog punjenja plug-in hibridnih i električnih vozila pri kraju. Malo po malo i brojni provideri započeli su s naplatom korištenja punionica. Cijene su iznimno šarolike, i potrebna je dobra priprema želite li sve pohvatati.

Dugo vremena Hrvatska je elektroprivreda kroz svoj brend Elen nudila mogućnost korištenja njihovih punionica bez ikakve naknadne. Oni su najprije krenuli s naplatom na autocesti, da bi kasnije to proširili i na ostatak mreže. Kako su to napravili, tako su i nestale gužve s njihovih punionica. “Zahvaljujući” tom potezu danas uglavnom ni nema čekanja u redovima za punjenje. Doduše, govorimo o situaciji u gradovima, ponajviše u Zagrebu, ali tu je i najveći broj korisnika električnih automobila.

Krenete li pak na autocestu, situacija može biti bitno drukčija. Tu je najveći naglasak na DC punjačima. Prije nekoliko dana putova sam iz smjera Dalmacije, bila je nedjelja popodne. I već nakon tunela Sveti Rok bili su zauzeti DC punjači na odmorištima Zir, Janjče i Brinje. Sva sreća pa sam krenuo s punom baterijom i nadopunu sam napravi tek na odmorištu Vukova Gorica, gdje se nalaze dvije postaje za punjenje. No, treba računati da je moguće zateći i tu daleko veći broj vozila s obzirom da ih dio dolazi iz smjera Rijeke.

Do nedavno su i neke punionice Petrola u Zagrebu bile besplatne za korištenje, ali i to je iz nas. Sada su i one u sustavu naplate. Još jedino neki shopping centri nude mogućnost besplatnog punjenja, ali ne bi se začudili ako će i to kroz neko dogledno vrijeme biti ukinuto.

I dalje premalo punionica na autocesti i magistralnim pravcima

Teško je pobrojiti na koliko smo trenutno punionica u Hrvatskoj, prema nekim procjenama imamo ih više od 700. To je trenutno sasvim dostatno, no svakako bi se trebalo poraditi na turističkim pravcima. To se odnosi i na pojačavanje broja na samim autocesta, ali i izvan istih. Krenete li iz Zagreba prema Dalmaciji starom DC1 cestom, dobro je do Turnja, neposredno nakon Karlovca. Nakon toga DC punjač imate tek u Udbini. To je razdaljina od nekih 125 kilometara. Riječ je o lokaciji koja je od nedavno aktualna, a AC punjač je dostupan u Grabovcu.

Idete li dalje prema recimo Splitu, više nemate DC punjača. To su navodi iz Elen aplikacije. Srećom, najavljuju se otvaranja punionica na novim lokacijama, pa se nadamo kako bi uskoro trebale biti u pogonu punionice u Gračacu i Kninu koje bi putovanje bez autoceste učinili privlačnijim većem broju korisnika električnih vozila.

Za sada je i dalje preporuka na duži put krenuti s punom baterijom, a eventualno je nadopunjavati tijekom samog putovanja.

Cijene su promjenjive

Cijene se razliku prema tome koristite li AC ili DC priključke, odnosno superbrzi punjač – tamo gdje on postoji. Naravno, razlike su i prema tome koristite li punjač tijekom dana ili noći. Isto tako HEP je propisao, ovisno o tome kakav punjač koristite, vrijeme korištenja punionice, kao i penalnu kaznu nakon što se navedeno vrijeme premaši. Neki dodatno naplaćuju i svaku minutu korištenja punionice.

Iako brojni provajderi nude svoje aplikacije ili kartice za autorizaciju, ponekad se punionice konkurentskih provajdera nalaze ‘u tuđim’ ponudama. Naravno, tada valja obratiti pozornost o kojim je cijenama riječ jer se tzv. gostovanje skuplje naplaćuje. Primjerice, imate li mobilne aplikacije poput PlugSurfing ili PlugShare, već i one mogu imati šarolike cijene, a u pravilu su više nego li bi to bilo preko aplikacije provajdera čija je punionica.

Cjenik punjenja Elena izvan autocesta

Tip punjenja AC – Punjenje na priključcima nazivne snage do 22,1 kW DC – Punjenje na priključcima nazivne snage od 22,2 kW do 50 kW Cijena za kWh u razdoblju više tarife (s PDV-om)* 0,29 € 0,40 € Cijena za kWh u razdoblju niže tarife (s PDV-om)* 0,24 € 0,34 € Dozvoljeno trajanje punjenja 180 min 60 min Prekoračenje dozvoljenog trajanja punjenja (s PDV-om) 0,06 €/min 0,06 €/min

Cjenik punjenja Elena na autocesti

Tip punjenja AC – Punjenje na priključcima nazivne snage do 22,1 kW DC – Punjenje na priključcima nazivne snage od 22,2 kW do 50 kW DC – Punjenje na priključcima nazivne snage iznad 50 kW Cijena za kWh u razdoblju više tarife (s PDV-om)* 0,36 € 0,46 € 0,66 € Cijena za kWh u razdoblju niže tarife (s PDV-om)* 0,31 € 0,38 € 0,59 € Dozvoljeno trajanje punjenja 180 min 60 min 45 min Prekoračenje dozvoljenog trajanja punjenja (s PDV-om) 0,14 €/min 0,14 €/min 0,14 €/min

*Trajanje više i niže dnevne tarife:

– zimsko računanje vremena: viša tarifa od 7 do 21 sat, niža tarifa od 21 do 7 sati

– ljetno računanje vremena: viša tarifa od 8 do 22 sata, niža tarifa od 22 do 8 sati

Mol Plugee (Tifon) prvi uveo naplatu

Kao što smo svojedobno pisali, Tifon je, kao dio mađarske MOL grupe, prvi krenuo s naplatom punjenja. Njihov brend za električne punionice naziva se Mol Plugee. Oni su već mijenjali modele naplate, a sada su im i malo kompleksniji. Sukladno informacijama na njihovim stranicama, može ih se pronaći na 11 lokacija. Svuda su osigurani AC i DC punjači, s time da je na Ravnoj Gori, odnosno po novom odmorištu Kupjak i ultrabrzi punjač od 160 kW.

Mol Plugee – plaćanje putem mobilne aplikacije ili portala

Tip punjenja AC – Punjenje na priključcima nazivne snage od 22 kW do 43 kW DC – Punjenje na priključcima nazivne snage od 50 kW do 75 kW DC – Punjenje na priključcima nazivne snage preko 75 kW registrirani korisnik – cijena za kWh (s PDV-om)* 0,34 € 0,53 € 0,53 € neregistrirani korisnik – cijena za kWh (s PDV-om)* 0,40 € 0,66 € 0,66 € vremenska naknada nakon 30 min 0,13 € / min 0,13 € / min 0,13 € / min

Mol Plugee – plaćanje u trgovini benzinske postaje

Tip punjenja AC – Punjenje na priključcima nazivne snage od 22 kW do 43 kW DC – Punjenje na priključcima nazivne snage od 50 kW do 75 kW DC – Punjenje na priključcima nazivne snage preko 75 kW sesija 5,31 € / punjenje 10 kWh (cijena kWh po sesiji – 0,53 €) 15,93 € / punjenje 20 kWh 31,85 € / punjenje 40 kWh (cijena kWh po sesiji – 0,80 €) 15,93 € / punjenje 20 kWh 31,85 € / punjenje 40 kWh (cijena kWh po sesiji – 0,80 €)

Petrolove punionice na svakom ćošku

Nema sumnje kako je slovenski Petrol zadnje dvije-tri godine napravio najveću ekspanziju punionica. Danas, pogotovo na području Zagreba možemo reći kako ih ima gotovo na svakom ćošku. I dok su na mnogim mjestima one iz AC ponude, ima i onih koje su prvenstveno orijentirane na DC priključke, i to tipa CCS. Cijena punjenja ovisi o tome jeste li registrirani ili privremeni korisnik OneCharge aplikacije.

Petrol – Cjenik punjenja

Tip punjenja AC – Punjenje na priključcima nazivne snage do 22 kW DC – Punjenje na priključcima nazivne snage od 22,01 kW do 50 kW DC – Punjenje na priključcima nazivne snage iznad 50,01 kW Cijena za kWh uz trajnu registraciju (s PDV-om)* 0,30 € 0,44 € 0,73 € Cijena za kWh uz privremenu registraciju (s PDV-om)* 0,37 € 0,52 € 0,80 € Dozvoljeno trajanje punjenja 180 min 60 min 45 min Vremenski period aktiviranja dodatne tarife 7:00-20:00 24/7 24/7 Prekoračenje dozvoljenog trajanja punjenja (s PDV-om) 0,07 €/min 0,15 €/min 0,30 €/min

Najbrže punjenje na Ionity postajama

Ionity mrežu čine isključivo superbrze punionice. U Europi se nalaze na 473 lokacije uz 2226 punjača, a u pripremi je još 79 lokacija. U Hrvatskoj su trenutno aktualne tri lokacije uz 12 punjača te je u pripremi još jedno mjesto. Prva lokacije je bila u Sopnici, pored robne kuće Ikea, a nakon čega je uslijedio i Zemunik pored Zadra. Posljednje otvorena lokacije je istarski Kanfanar, a u pripremi je postaja kod Roses Designer Outleta, Sveti Križ Začretje. Riječ je o punionicama koje imaju sposobnost punjenja do čak 350 kW. Naravno, imate li vozilo koje može to podnijeti.

Riječ je o mreži punionica napravljenoj u suradnji BMW grupe, Forda, Daimlera, Volkswagen grupe te Hyundai grupe (Hyundai i Kia), a koji su za svoje korisnike osigurale i različite uvijete korištenja. U Ionity aplikaciji oglašena cijena po kWh utrošene energije je 0,74 €.

Mreža Hrvatskog Telekoma

Najozbiljnije u građenje mreže bio je svojevremeno krenuo Hrvatski Telekom. Osim što je operater mreže punionica, istovremeno je i pružatelj usluge punjenja za druge vlasnike punionica. Cijene može svaki vlasnik punionice samostalno određivati pa su stoga i cijene šarolike. Kreću se od 0,21 €/kWh do 0,80 €/kWh ili recimo 0,04 € po minuti punjenja za AC punjenje. DC punjenje ide od 0,31 €/kWh do 0,80 €/kWh.

Govorimo li o roaming cjeniku drugih operatera tu cijene mogu biti vrlo visoke. Tako pristup HEP-ovoj i Petrolovoj mreži ide od 0,53 €/kWh, pa sve do 1,28 €/kWh…

Tesla Supercharger

I dalje je vozačima Tesla automobila na području Hrvatske na usluzi osam lokacija na kojima se nalaze Supercharger punjači. Riječ je o Slavonskom Brodu, Rugvici, Karlovcu, Senju, pored Otočca, u Zemuniku pored Zadra, u Dugopolju te Vrgorcu. Činjenica da je riječ o Superchargerima znači su na raspolaganju punjači od 150 kW. Ovisno o lokaciji, ima ih od 4 preko 6 do 8. Uskoro se očekuje otvorenje još nekoliko lokacija, a što će svakako razveseliti vozače Tesla vozila. Svi ovi punjači, još su uvijek namijenjeni samo Tesla vozilima, iako bi se i to uskoro moglo promijeniti. Diljem Europe već ima zamjetan broj Tesla Supercharger punjača koje mogu koristiti i ostala vozila kompatibilna sa CCS konektorima.

Cijena punjenja ovisi o tarifnim paketima, a za neke (vlasnike Tesli) je i dalje besplatno. Ipak, za svaku lokaciju je određena drukčija cijena, a kreće se oko 0,5 €/kWh. Tesla ima i najpošteniji model penalizacije svojih korisnika. Vremenska naknadna za zauzimanje punionice naplaćuje se tek nakon što vozilo bude napunjeno. Nikako ne prije. Pored toga, naplate ide u slučaju da je zauzetost na toj postaji veće od 50%. Tada je naknada 0,5 €/min. U slučaju da su svi punjači zauzeti, naknada je dupla – 1 €/min. Pored toga, prvih pet minuta nakon što se vozilo napuni, nema naplate naknade.