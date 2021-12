Prtljažnik pruža više od 608 litara korisnog prostora za pohranu proširivih na 1634 litre kada se nasloni stražnjih sjedala spuste

Opel se može pohvaliti dugom tradicijom proizvodnje karavanskih modela. Priča o kompaktnim karavanima započela je prije 60 godina s modelom Kadett Caravan. To uskoro nastavlja i nova Astra Sports Tourer. Prije tri mjeseca pisali smo o Astri s pet vrata, a sada se priča nastavlja i karavanom. Nova generacija je 464,2 centimetra dugačka, 186 cm široka te 148 cm visoka dok je utovarni prag na 60 cm. To znači da je kraća za 6 cm u odnosu na model koji je na izlasku, no povećan je međuosovinski razmak a 273,2 cm, što je 5,7 cm u odnosu na petvratnu verziju.

Kako i priliči karavanskim modelima, prednost je svakako u stražnjem dijelu vozila. Tako Astra Sports Tourer pruža više od 608 litara korisnog prostora, a što se povećava na više od 1634 litre kada se stražnja sjedala spuste. Tada se dobiva i ravna podnica. Stražnjih su sjedala u omjeru 40:20:40 (sa standardnom opremom), a što osigurava praktičnost. Korisni prostor nešto je manji kod plug-in hibrida. Naime, litij-ionska baterija nalazi se ispod poda pa je na raspolaganju korisni prostor od 548 litara, odnosno 1574 litre nakon preklapanja sjedala.

Prtljažnika u verzijama s motorom s unutarnjim izgaranjem moguće je opremiti Intelli-Space tehnologijom. Ovaj pomični teretni pod može se lako, samo jednom rukom, namjestiti u viši ili niži položaj i postaviti pod kutom od 45 stupnjeva. Osim toga, radi još veće praktičnosti, prekrivka za prtljažni prostor na izvlačenje može se pohraniti i kada je pomični pod u višem i kada je u nižem položaju. Tu je prednost nad konkurencijom gdje se omogućuje pohrana prekrivke samo kada je pod u višem položaju.

Intelli-Space tehnologija omogućava pristup donjem dijelu prtljažnika, gdje je set za popravak gume i prva pomoć, i iza stražnjih sjedala. To znači da je do pribora moguće doći bez potpunog rastvaranja prtljažnika. Vrata prtljažnika mogu biti i automatski pokretana pa se otvaraju i zatvaraju s pomoću pokreta nogom ispod stražnjeg branika.

Pogonski strojevi, kao i tehnologija i oprema ista je kao i kod modela s pet vrata.