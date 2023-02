Tijekom cijele 2023. godine poznati njemački proizvođač automobila organizira brojne aktivnosti diljem svijeta kako bi proslavio jubilarnu godinu postojanja. Tim je povodom pripremljen i Porsche Vision 367, i to u počast modelu 356

Tijekom 1948. godine Ferry Porsche ostvario je svoj san o sportskom automobilu. Sa svojim timom započeo je proizvodnju modela Porsche 356 No.1 Roadster. To je označilo rođenje jednog legendarnog brenda i kamen temeljac za uzornu priču o uspjehu, za legendu Porschea. Proizvođač sportskih automobila obilježava obljetnicu 2023. godine proslavama diljem svijeta i konceptnim dizajnom Porsche Vision 357.

’75 godina Porschea stoji za pionirski duh, strast i snove. Slavimo zajedno s ljudima koje pokreću snovi’, govori Oliver Blume, predsjednik izvršnog odbora tvrtke Porsche AG. Proslava je započela posebnom izložbom ‘Driven by Dreams. 75 godina Porsche sportskog automobila’. Otvorena je u ‘DRIVE. Volkswagen Group Forum’ u Berlinu i traje do 10. rujna 2023. godine. Posjetitelji će imati priliku uroniti u snove i rizike Porscheove uspješne priče i sami zapisati svoje snove i vrijednosti koristeći digitalni modul.

Driven by Dreams definira srž marke. Osim toga, slogan odražava pristup kojim ljudi koji stoje iza brenda Porsche svakodnevno rade kako bi ostvarili snove kupaca diljem svijeta. ‘Ponosni smo na naše nasljeđe. Ono čini našu osnovu za uspješnu budućnost. Kombiniramo naše naslijeđe s inovacijama i napretkom – i nastavljamo dodavati nove sjajne momente jedinstvenoj priči o Porscheu’, objašnjava Blume.

Koncept za pogled u prošlost

Primjer toga je Porsche Vision 357 – u počast modelu 356. Prvi put može se vidjeti u Berlinu. Tim Style Porsche time prenosi monolitni dizajn u sadašnjost i pokazuje moguće oblike buduće filozofije dizajna: upečatljiv primjer je kontinuirano unaprjeđenje svjetlosnog potpisa, koji ukazuje na budućnost na način koji je jednako progresivan koliko i vizionarski. Osnovna ideja odražava uzajamni utjecaj tradicije i inovacija: Kako bi danas izgledao san Ferryja Porschea o sportskom automobilu?

‘S Porsche Vision 357 stvorili smo vrlo poseban rođendanski poklon. On naglašava važnost našeg dizajnerskog DNK-a koji se temelji na modelu 356’, izjavljuje Michael Mauer, voditelj Style Porschea. ‘Studija je pokušaj koherentnog povezivanja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Proporcije podsjećaju na povijesni model, detalji vizualiziraju pogled u budućnost.’ Izgrađen na tehnološkoj platformi modela 718 Cayman GT4 RS s 368 kW (500 KS), Porsche Vision 357 predstavlja izvanredne performanse sportskog automobila.

Dizajn je oduvijek bio elementarni dio legende Porschea. Vizionarske studije i konceptna vozila čine osnovu jedinstvenog i inovativnog dizajna. ‘Kreativno razmišljanje o budućnosti ključna je zadaća tima Style Porsche. Jer studije su baza ideja za dizajn budućnosti’, govori Michael Mauer. ‘Neprestano smo na konceptualnom putovanju u budućnost mobilnosti. Povijest brenda nam pritom uvijek služi kao izvor inspiracije. Osvrnuti se na našu tradiciju studijom o budućnosti samo je naizgled paradoksalno. Kreativna sloboda također je važna: Odatle potječu dragocjene ideje koje nam pomažu da nastavimo inovativno razmišljati o našoj dosljednoj filozofiji dizajna’.

Druga istaknuta događanja na lokacijama

Porsche nastavlja proslavu obljetnice na Retro Classics u blizini Stuttgarta. Vodeći sajam kulture povijesnih automobila održat će se od 23. do 26. veljače. Zatim Porsche muzej u Stuttgart-Zuffenhausenu 9. lipnja otvara veliku posebnu izložbu. Porsche Njemačka će 10. i 11. lipnja obljetnicu staviti u fokus na Festival of Dreams na Hockenheimringu. U tamošnjem Porsche Experience Centru proizvođač sportskih automobila predstavit će povijest, sadašnjost i budućnost marke. Organizirat će se izložbe vozila, razgovori o snovima, nastupi uživo, različiti tematski svjetovi i mnoga druga uzbudljiva iskustva za sve zainteresirane, članove Porsche kluba, automobilske zajednice, obožavatelje i kupce svih uzrasta. Djeca će doći na svoje u Kids World. Uz posebno uređen prostor za kampere, Festival of Dreams nudi i mogućnosti za noćenje. A moto sport također igra važnu ulogu: Uz izravni prijenos 24-satne utrke Le Mansa, na licu mjesta bit će Porsche Carrera Cup Njemačka, Porsche Carrera Cup Beneluks i ADAC GT Masters.

Muzej automobila Petersen u Los Angelesu, izložba automobila na najvišoj nadmorskoj visini na svijetu na Großglockneru i Muzej prometa u Luzernu također pripremaju prostor priči o uspjehu ’75 godina Porsche sportskog automobila’. Osim toga, Heritage Truck posebno dizajniran za godinu obljetnice dovest će izložbeni sadržaj za Driven by Dreams u više od 60 odredišta u Europi i SAD-u. Završetak aktivnosti diljem svijeta obilježit će automobilski festival Rennsport Reunion u Kaliforniji koji će se održavati od 28. rujna do 1. listopada.

60 godina modela 911 i 100 godina Le Mansa

U godini obljetnice ’75 godina Porsche sportskog automobila’ predstoje još dva okrugla rođendana: 60 godina modela 911 i 100 godina 24-satne utrke Le Mansa. Model 911 postao je hit otkad je predstavljen na Međunarodnoj izložbi automobila (IAA) u rujnu 1963. godine. Svojim prepoznatljivim dizajnom i neusporedivim iskustvom vožnje urezao se u kolektivno sjećanje ljubitelja sportskih automobila diljem svijeta. Razloga za slavlje imaju i organizatori najpoznatije utrke izdržljivosti na svijetu. Dana 10. i 11. lipnja slave 100 godina 24h Le Mansa uz Sarthe. Svaki proizvođač sportskih automobila sanja o uspjehu na Circuit des 24 Heures du Mans, a Porsche ima posebno blisku povezanost s francuskim klasikom utrka izdržljivosti: Brend je najuspješniji i ujedno jedini natjecatelj koji je bez prekida bio zastupljen na utrci 24 sata Le Mansa od 1951. godine. Tijekom tog razdoblja tvrtka je uspjela ostvariti 110 pobjeda u klasi i 19 ukupnih pobjeda.