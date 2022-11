Model koji donosi 8 cm više postavljenu podnicu dolazi u ograničenoj seriji od 2500 primjeraka, a moguće je svoj model personalizirati i grafikama kao na pobjedničkom modelu uz 1984. godine

Vjerujemo kako je najpoznatiji reli na svijetu onaj koji nosi naziv Paris-Dakar. Doduše, već se dugu niz godina ne odvija na ovoj dionici, no još je uvijek najavljuje kao ‘Dakar’. Stoga, nema sumnje kako mnogi odmah znaju kako je riječ o iznimno zahtjevnom reliju, koji prolaze tek oni najspremniji. Prije gotovo 39 godina sveukupnu pobjedu na reliju Paris-Dakar osvojila je marka Porsche, a koja je u čast tome pripremila posebno izdanje modela 911.

Serijski sustav podizanja podnice

Ova itekako značajna pobjeda ujedno je označila rođenje pogona na sve kotače u modelu Porsche 911. Prvi upečatljivi detalj na modelu Porsche 911 Dakar njegov je razmak od tla koji je za 50 milimetara veći od onoga modela 911 Carrera sa sportskim ovjesom. Serijski sustav podizanja može podići prednji i stražnji kraj za dodatnih 30 mm. Njegov razmak od tla i unutarnji kut nagiba konkuriraju konvencionalnim SUV vozilima.

Sustav podizanja nije dizajniran samo za vožnju preko prepreka pri malim brzinama, već je sastavni dio fino prilagođenog ovjesa. Postavka ‘visoke razine’ dostupna je za ambiciozne offroad avanture pri brzinama do 170 km/h. Iznad te brzine, vozilo se automatski spušta na normalnu razinu. Tko bi uostalom (a da nije na reliju) vozio više od 170 km/h na dionicama koje ne donose koliko-toliko ravnu površinu.

Posebne gume za terensku vožnju

Sportske offroad atribute vozila nadopunjuju posebno razvijene gume Pirelli Scorpion All Terrain Plus. Riječ je o dimenzijama 245/45 ZR 19 na prednjim naplatcima, odnosno 295/40 ZR 20 na stražnjim. Grubi profil guma ima dubinu od devet milimetara, ojačane bočne stijenke i gazni sloj koje se sastoje od dva sloja karkase. Sve to čini gume za Porsche 911 Dakar idealnima čak i za zahtjevne terene, jer su vrlo otporne na poderotine.

Opcijski su dostupne Pirelli P Zero ljetne i zimske gume, također s dva sloja karkase. No, serijske su gume za sve terene koje omogućuju dinamiku sportskog vozila čak i na asfaltiranim cestama. Pitanje je samo jesu li one i bitno bučnije u odnosu na cestovne gume koje smo navikli koristiti u svakodnevnom prometu.

Za pogon ove specijalne serije modela 911, zadužen je 3-litreni biturbo sa 6 cilindara i 480 KS odnosno 353 kW. Tu je i najveći okretni moment od 570 Nm koji pružaju vrhunske performanse uz uvjerljiv zvuk boxer motora. Ovako opremljen model 911 Dakar postiže brzinu od 100 km/h u samo 3,4 sekunde. Maloprije spomenute gume ipak nose i neku ‘uteg. Naime, zbog guma za sve terene najveća je brzina ograničena na 240 km/h. Ipak, vjerujemo kako će ovo biti dovoljno i za one koji vole juriti.

Offroad i Rally načini vožnje

Motor serijski dolazi s PDK mjenjačem s osam stupnjeva prijenosa i Porsche pogonom na sve kotače. Serijska oprema također uključuje sustav upravljanja stražnjom osovinom, nosače motora iz modela 911 GT3 i stabilizaciju njihanja PDCC. Međudjelovanje svih komponenti rezultira time da je 911 Dakar jednako dinamičan na pijesku i rahlim površinama kao i na trkaćoj stazi Nürburgring Nordschleife.

Svoje maksimalne terenske performanse djelomično može zahvaliti i dvama novim načinima vožnje, koji se mogu odabrati putem rotirajućeg prekidača na volanu. ‘Rally’ način rada idealan je za neasfaltirane, neravne podloge i ima pogon na sva četiri kotača usmjeren na stražnju stranu. U ‘Offroad’ načinu rada automatski se aktivira visoki razmak od tla. Ovaj je način dizajniran za maksimalnu trakciju na teškom terenu i na pijesku. Oba nova načina vožnje također imaju novi sustav Rally Launch Control, koji omogućuje impresivno ubrzanje na neasfaltiranim podlogama i dopušta proklizavanje kotača od oko 20 posto. Nema sumnje kako bi ovaj model trebao pružiti istinski sportski duh.

Opcijska krovna kutija

Dodatne karakteristične značajke modela 911 Dakar uključuju novorazvijeni, fiksni, lagani stražnji spojler izrađen od polimera ojačanog karbonskim vlaknima (CFRP). Iz istog ja materijala napravljen i poklopac prednjeg prtljažnika s upečatljivim otvorima za usis zraka kao na modelu 911 GT3.

Tu su i serijski offroad detalji poput crvenih aluminijskih kuka za vuču sprijeda i straga, proširenih kućišta kotača i pragova te zaštitnih elemenata od nehrđajućeg čelika na prednjim, stražnjim i bočnim pragovima. Bočni otvori za usis zraka na redizajniranom prednjem dijelu također su zaštićeni od udaraca kamenčića i to rešetkama od nehrđajućeg čelika.

Krov modela Porsche 911 Dakar ima vidljivu 12 V utičnicu za prednja svjetla opcijske krovne kutije. Nosač kapaciteta 42 kilograma bez ikakvih problema može primiti opremu za reli kao što su kanistri za gorivo i vodu, sklopive lopate i daske za vuču. Za model 911 Dakar dostupan je i krovni šator.

U unutrašnjosti sportske ambicije naglašene su serijskim sportskim sjedalima i izostavljanjem stražnjih sjedala. Lagano staklo i lagani akumulator dodatno smanjuju njegovu težinu, omogućujući modelu Porsche 911 Dakar težinu od 1605 kg, što je samo 10 kg više od modela 911 Carrera 4 GTS s PDK mjenjačem.

Definirajuća značajka unutrašnjosti modela Dakar jesu serijske Race-Tex površine s ukrasnim šavovima u zelenoj boji Shade. Ova je boja također ekskluzivno dostupna kao vanjska boja laka u metalik izvedbi za model 911 Dakar. Opcijski je dostupan i paket Rally Sport koji obuhvaća zaštitu od prevrtanja, sigurnosne pojaseve sa šest točaka vezanja i aparat za gašenje požara.

Grafika koja odmag privlači poglede

Osnova opcijskog paketa Rally Design dvobojna je završna obrada u plavoj metalik White/Enzian boji iz Porsche Exclusive Manufaktur. Ova kombinacija boje u dvije nijanse i ukrasnih folija prva je takva za marku Porsche na nekom serijskom modelu. Na bočnoj strani možete odabrati individualni trkaći broj između 0 i 999.

Osim ukrasnih pruga u crvenoj i zlatnoj boji, model 911 Dakar s paketom Rally Design, čiji izgled imitira onaj pobjedničkog vozila reli utrke Paris-Dakar 1984., također na vratima ima natpis ‘Roughroads’. Izraz je registrirani zaštitni znak i odražava koncept modela 911 Dakar i njegovu prikladnost za vožnju izvan asfaltiranih cesta. Bijeli naplatci i crvena traka stražnjih svjetala, za razliku od standardnog vozila, zaokružuju prepoznatljiv izgled. Dodatni detalji mogu se pronaći u unutrašnjosti: prošireni Race-Tex i kožna unutrašnjost, kao i sigurnosni pojasevi i detalji u boji Sharkblue.

Pored samog automobila, u Porscheu je odmah uz automobil moguće naručiti i sat koji je iz serije modela Dakar. Raspoloživi su modeli Porsche Design Chronograph 1 – 911 Dakar ili Chronograph 1 – 911 Dakar Rally Design Edition. Po prvi je puta kućište izrađeno od laganog titan karbida posebno otpornog na ogrebotine.

Novi Porsche 911 Dakar moguće je naručiti odmah. No, treba imati na umu kako ova ekskluzivnost ima i svoju cijenu. Model starta na 292.177,59 eura, a dodate li još neke opcije iz liste dodatne opreme, bez problema može taj iznos podići i za dodatnih 50 tisuća eura. Tko voli (ili tko može), nek izvoli!