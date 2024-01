Kao i tijekom 2022. godine za električna vozila dobit će se do 9 tisuća eura, do 5 tisuća eura za plug-in vozila te do 2,5 tisuće eura za motocikle i skutere

Nakon mjeseci i mjeseci šutnje, konačno je (i to tijekom vikenda) stigla nova informacija vezana uz poticaje za kupnju energetski učinkovitih vozila. Podsjetimo, posljednji je natječaj bio raspisan tijekom 2022. godine, a dok je lani on izostao. Nekoliko mjeseci iz Fonda su se pravdali revizijom postojećeg modela sufinanciranja. Konačno su i došli i do revolucionarnog rješenja.

Uglavnom, šalu na stranu (to ostavljam za neku drugu priliku) iz Fonda su se oglasili kako je u pripremi nova runda poticaja. Kako navode, riječ je o nastavku Fondovog programa Vozimo EKOnomično. Za tu su namjenu, ovaj puta samo građanima pripremili 15 milijuna eura poticaja. Moram priznati kako je ovo ipak sasvim očekivano, jer dobro znamo kako je ovo izborna godina, pa nema šanse da se ovakva prilika propušta.

Kroz dva mjeseca otvoren pozic

No, nemojte misliti da se već znaju i točni datumi. Fond je najavio kako će kroz desetak dana objaviti tek javni poziv za iskaz interesa za distributere motornih vozila. Nakon što svi zainteresirani distributeri dostave raspoložive modele, kreće javni poziv za građane. U planu je već do kraja prvog kvartala 2024. godine.

Prema svemu sudeći, plan bi trebao ostati isti kao i do sada, uz tek neznatne razlike. Iznosi su prilagođeni novoj valuti. Tako će biti moguće dobiti do 40% bespovratnih sredstava za osobna električna i plug-in vozila te motocikle i skutere. U iznosima to znači do 9000 eura za električne automobile, do 5000 eura za plug-in hibridna vozila te do 2500 eura za motocikle i skutere. Najveća promjena je da više nema sufinanciranja skupljih modela. Naime, sukladno napravljenim analizama ograničena je cjenovna kategorija vozila koji će se sufinancirati na iznos do 50.000 eura.

I iz Fonda napominju kako se očekuju veliki interes, no smatraju da imaju osigurano dovoljno sredstava pa bi novca trebalo biti dovoljno za sve zainteresirane. Iskreno, sumnjam da će biti dovoljno. Uvjeren sam kako će ti poticaji na brzinu nestati. Stoga iz Fonda napominji da ukoliko se procijeni da će biti potrebno, u skladu s mogućnostima, planiraju se osigurati i određena dodatna sredstva.

U pripremi i poticaji za tvrtke

Dodatna napomena je da je ovih 15 milijuna eura biti na raspolaganju samo za građane, a u drugom valu poticaja planirano je osigurati i dodatna sredstva za gospodarske subjekte. Navodno su u taj dio uključena i resorna ministarstvima, a kako bi se obavio što bolji posao na poticanju mjera dekarbonizacije prometa. Tako je moguće da će za tu namjenu za gospodarske subjekte na raspolaganju biti i sredstva iz EU fondova.

Iz Fonda napominju kako potiču i razvoj potrebne infrastrukture. U sklopu javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća tu je i dodatna mogućnost za građane. Oni koji se odluče na postavljanje fotonaponske elektrane mogu zatražiti i od 1000 eura za postavljanje kućne punionice za električna vozila.