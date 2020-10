Već kroz nekoliko dana bit će poznate cijene svih opcija, kada počinju i prve narudžbe, dok se tijekom veljače iduće godine očekuju i prve isporuke. Vrlo je konkurenta cijena električne izvedbe s početnih 231.300 kuna

O vrućem Opelovom novitetu, novoj generaciji modela Mokka pisali smo već u nekoliko navrata. I to o električnoj verziji kao i o izvedbama pokretanim motorom s unutarnjim izgaranjem. S obzirom na to da su kretanja po Europi dosta otežana, a i epidemiološka slika se mijenja iz dana u dan, u Opelu su umjesto velike međunarodne prezentacije odlučili napraviti manja nacionalna prikazivanja novog modela. U skladu s time sinoć je u Zagrebu održano prvo prikazivanje Mokke domaćim specijaliziranim novinarima.

Mokka pripada B segmentu SUV odnosno crossover vozila, a čija je zastupljenost sve veća, pa nije čudno da Opel u istom segmentu ima još jednog predstavnika. Crossland je drugi model, a koji se isto tako pokazao vrlu uspješnim proizvodom. I dok je Crossland namijenjen onim klasičnim kupcima, obiteljskim, Mokka je ipak namijenjena individualistima. Mokka je više lifestyle vozilo, a na što je naglasak stavljen u ovoj novoj generaciji.

Novi je model napravljen u idealnim proporcijama, sa snažnim dizajnerskim izričajem. Karakteriziraju ga kratki prevjesi, a kao i ostali modeli iz PSA grupacije koji pripadaju B segmentu, nastao je na novoj CMP platformi. Na istoj su platformi već napravljeni i nova Corsa, Peugeot 208, Peugeot 2008… Nova platforma osigurala je manju ukupnu težinu, a što osigurava manju potrošnji i manji emisiju CO2. Tako je novi model 120 kg lakši od prethodnog, a istovremeno je povećana krutost vozila. Dizajneri su pri pripremi nove Mokke dio inspiracije pronašli i u Opelovoj povijesti, pa tako prednji dio s tzv. vizirom, koji će obilježavati nove generacije njemačkih model, pokazuje sličnost s Mantom.

Smanjenju ukupne mase pripomogla je i digitalizacija, pa tako u putničkoj kabini već u serijskom izdanju dolazi 7-inčni digitalni zaslon, uz središnji zaslon iste veličine. Sve to proširivo je u Pure panelu do veličine od 12, odnosno 10 inča. Nova platforma omogućava jednostavnu proizvodnju svih agregata, bez obzira da li je riječ o onim s unutarnjim izgaranjem ili pak novom električnom izdanju. Električni model ne razlikuje se od svoje braće i sestara, električne Opel Corse ili pak Peugeota 208… Znači, rabi 50 kWh bateriju koja napaja elektromotor od 100 kW odnosno 136 KS i 260 Nm. Ovako opremljena Mokka-e treba 9 sekundi da s mjesta postigne brzinu od 100 km/h, te ima deklarirani doseg prema WLTP-u od 324 km. U Eco modu bi navodno trebalo biti moguće napraviti i do 400 kilometara. Punjenje baterije moguće je i na DC punjačima kad se za 80% kapaciteta baterije treba pričekati 30 min.

Pored električnog izdanja, Opel je za Mokku pripremio i 1,2-litreni benzinski motor koji dolazi u verzijama od 100 i 130 KS. Serijski oba dolaze uz ručni mjenjač, dok je kod snažnijeg moguća i nadoplata za 8-stupanjski automatik. Ljubitelji dizelaša mogu odabrati 1,5-litreni motor od 110 KS, a koji dolazi upregnut isključivo uz 6-stupanjski ručni mjenjač.

Sve strože ekološke norme utječu na to da mnogi proizvođači smanjuju brojnost raspoloživih opcija, a kako bi se što lakše zadovoljili zadani kriteriji. Zadovoljavanje kriterija znači i štednju, jer u tom slučaju neće biti potrebno plaćati visoke kazne za prekoračenje propisane emisije CO2. Kod Mokke novi motori imaju emisiju CO2 u rasponu od 100 g/km CO2 govorimo li o dizelašu, pa do 111 g/km govorimo li o snažnijem benzincu s automatskim mjenjačem. Prema trenutnim projekcijama plana prodaje, potrebno je imati udio od 5% električnih modela kako bi kompletan prodajni miks zadovoljio propisane uvijete.

S obzirom na to u Opelu su pokušalo napraviti što konkurentnije cijene, pogotovo električnih izvedbi. Predviđene su četiri razine opreme za novu Mokku, s time da početna cijena slabijeg benzinca s Edition paketom stoji 135.000 kuna. Taj početni model između ostalog sadrži LED svjetla, klima uređaj, radio s USB-om, bluetoothom, 7-inčnim središnjim zaslonom, iste veličine digitalnom instrumentnom pločom, kožom presvučenim upravljačem, sva 4 električno pokretana stakla, električnom parkirnom kočnicom, 16-colnim alu naplatcima, 4 godina jamstva te sustavima za asistenciju koji uključuju prepoznavanje znakova ograničenja, upozorenje na opasnost od sudara, aktivno održavanje vozila u prometnoj traci… Očekuje se da bi ovaj model trebao biti vrlo tražen, a očekuje se kako bi se mogle tražiti nadoplate eventualno za navigaciju i park pilot.

Kompletan cjenik bit će poznat kroz nekoliko dana, a za sada znamo neke razlike u odnosu na ovaj početni model. Tako bi nadoplata na tih 135 tisuća kuna trebala biti 8900 kuna za snažniji benzinac, odnosno 24.200 kn za snažniji benzinac s automatskim mjenjačem. Želite li dizelski model, on bi trebao stajati 157.100 kn. Cijene električnih izvedbi kreću od 231.300 kuna, s time da kod njega serijski dolazi pokretanje bez ključa kao i automatski klima uređaj. Znači, u slučaju da ste imali sreći i odobrena vam je subvencija za kupnju električnih vozila, koja u ovom slučaju iznosi 70 tisuća kuna, Mokka-e možete dobiti za 161.300 kuna. Time je električna izvedba od snažnijeg benzinca s automatskim mjenjačem skuplja tek 4200 kuna, ali uz malo više opreme.

Vjerujemo kako je ovakva cijena električnog modela izrazito konkurentna, a jesmo li u pravu vidjet ćemo kako će na to reagirati kupci. Nema sumnje, kako bi Mokka-e mogla biti dobro prihvaćen automobil, pogotovo uzmemo li u obzir kako je Opel na početku godine najavio Corsu-e i to s cijenom od 242.358 kn.