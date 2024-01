24. siječnja 1860.

Francuski izumitelj Etienne Lenoir prijavio je patent prvog uspješnog motora s unutranjim sagorijevanjem. Bio je to parni stroj koji se pogonio smjesom rasvjetnog plina i zraka. Motor je bio s dva cilindra i vrlo jednostavne konstrukcije. Mnogi su Lenoirovi motori radili i do 20 godina. Godine 1862. Lenoir je napravio svoj prvi automobil pokretan motorom s unutarnjim izgaranjem. Vožnja dugačka 9,5 km trajala je blizu tri sata. To nije bilo praktično vozilo, ali je značilo začetak automobilske industrije.