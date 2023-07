Novo vozilo u Opelovoj ponudi starta s manje od 10 tisuća eura, a ne spada u segment automobila već L6 kategoriju koju čine laki četverocikli. Za njegovu upotrebu treba imati AM kategoriju vozačke dozvole

U slučaju da ste putovali po Italiji i Francuskoj, pogotovo po većim gradovima gdje nedostaje parkirnih mjesta sigurno ste primijetili i neka vozila kakva se kod nas, u pravilu, ne susreću. Riječ je o nekim malim, ‘smiješnim’ vozilima koji nekima izgledaju kao igračke. Segment je to vozila koji su u pravilu koristili manji proizvođači, a kojih nema u segmentu osobnih automobila. Svojedobno je Renault s modelom Twizzy ušao u taj segment, a koji je popularan u glavnom gradu Francuske. On je i dalje na tržištu, a zadnjih godinu, dvije je i grupa Stellantis započela s prikazivanjem svojih predstavnika. Prvi koji je stigao i na hrvatsko tržište je Opel Rocks Electric.

Riječ je o vozilu koji isto izgleda i sprijeda i straga. Veliko je (odnosno maleno) te broji 241 cm duljine, 139 cm širine te 152 cm visine. Karakterizira ga i maleni krug okretanja od svega 720 cm te teži 483 kilograma. Jednostavna izrada, uz dosta plastike, ali i sjedalo za vozača i suvozača, uz krov i zatvorenu kabinu čine svoje. Time je vrlo sličan automobilima, iako ne pripada tom segmentu. Službeno je pripadnik L6 kategorije vozila koju čine laki četverocikli. Za njegovu upotrebu treba imati AM kategoriju vozačke dozvole. Kategorija je to namijenjena vožnji mopeda i motokultivatora. Dobiva se uz B kategoriju (automobili) ili se može za istu polagati već s 15 godina.

Konkurencija skuterima

U Opelu smatraju kako je zbog svoje jednostavnosti Rocks Electric konkurencija skuterima i mopedima, a ujedno i najava za ulazak u svijet automobila. Smatraju ga boljim rješenjem od skutera i mopeda jer nudi krov nad glavom, te ga se lagano može koristiti tijekom cijele godine. Neovisno o vremenskim uvjetima. Pored toga, smatraju ga i sigurnijim jer ipak pruža veću dozu zaštite.

Kao što se i iz imena može zaključiti, pokreće ga elektromotor snage 6 kW/8 KS, a koji sukladno zakonskim okvirima razvija brzinu od 45 km/h. Napaja se iz baterije od 5,5 kWh, a za kompletno punjenje prazne baterije potrebno mu je 4 sata. Integrirani kabel za punjenje je sakriven kod suvozačkih vrata. Riječ je o običnoj kućnoj utičnici, a postoji i konektor za javne punionice. Napunjena baterija trebala bi osigurati doseg od 75 kilometara.

Za vozača i suvozača

Zanimljivo je što se vrata vozača i suvozača ne otvaraju u istom smjeru. Dok se suvozačka otvaraju ‘normalno’, vozačeva se otvaraju od naprijed prema straga. Znači, panti su na stražnjem, a ne prednjem dijelu vozila. Nema posebnog prtljažnog prostora, već samo prostor za tu namjenu ispred suvozača. Tu je, kao i na skuterima, kukica za objesiti vrećicu ili torbu. Također smještena ispred suvozača.

Iako mnogo puta spominjemo za neke automobile kako su gradski, ovo je svakako takvo vozilo. Izričito za grad. S obzirom na to da mu je doseg do 75 km, a maksimalna brzina do 45 km/h, njime je ‘rizik’ uputiti se negdje dalje. Ovo je vozilo koje se dobro snalazi u gradskim središtima, okretan je i lagan za parkiranje.

Može i za dostavu

Pored putničke verzije pripremljena je i dostavna koja u imenu ima dodatak Kargo. Ona nema suvozačko mjesto već je umjesto njega spremnik za prtljagu. On bi bio izvrstan za poštare. Ne toliko klasične dostavne službe jer one trebaju više prostora za prtljagu, već poštare koji raznose tiskanice. Taj je teretni prostor od 400 litara, pa može poslužiti i dostavljačima hrane.

Cijena starta na 9990 eura. Za 750 eura više dobiva se Tekno izvedba. Ona donosi i kričavo žute elemente, kako na vanjskom dijelu vozila tako i u unutrašnjosti. Isto, 10.740 eura stoji i Klub model kod kojeg su ti dodaci u sivoj boji. Opel Rocks Electric je moguće kupiti putem web stranice Opela. Dostavni model stoji 10.290 eura. Proizvodnja je na sjeveru Maroka, u mjestu Kenitra, a odakle će dolaziti primjerci za kompletnu Stellantis grupacije. To su još pored modela Opel Rocks Electric i dva modela slavnih imena – Fiat Topolino i Citroën Ami.

Vjerujemo kako bi ovo mogao biti i model pogodan za car sharing varijantu, a spomenimo i kako ovakva vozila u nekim zemljama nazivaju i ‘vozilima za pijance’. Naime, kad zbog alkohola (ili nekog drugog prekršaja) nekome bude zabranjeno upravljanje automobilom, ovakvim vozilo se može ‘spasiti’, a da ne treba koristiti javni gradski prijevoz ili taxi.