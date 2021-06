Sada prednji dio sliči na nedavno predstavljene modele Manta, Crossland i Mokka dok unutrašnjost donosi Pure Panel široke zaslone

Opel nastavlja s obnavljanjem svojih modela. Nakon što je protekle jeseni stigla obnovljena Insignija, pa ovo proljeće redizajnirani Crossland, te potpuno nova Mokka, a nedavno razotkrivena nova Manta, na red je došao Grandland. Sličnost s tri posljednje nabrojana modela je očita. Sva četiri modela s prednje strane sada krasi prepoznatljivi Vizor, novo lice marke. Opel Vizor obilježava prednji dio, dok je straga jasno istaknut obnovljeni logotip marke, tzv. Blitz koji stoji u sredini vrata prtljažnika. Lagane promjene zadesile su i branike te bočne stranice, koji sada dolaze u boji vozila, dok su potkrovne pločice u crnoj i srebrnoj boji visokog sjaja. Kupcima je omogućena kupnja Grandlanda i u dvobojnoj boji, s različitom bojom krova.

Amblem Opel Blitz vidljiv je i na Vizoru, a smješten je između vrhunskih IntelliLux LED Pixel svjetla, a koji su dodatni vizualni element. Čini ih 168 LED elemenata, i to 84 po jednom faru, kao na Insigniji. Rezultat je izvrsno prilagodljiv snop svjetla u skladu sa situacijom u vožnji i okolini, bez zasljepljivanja za ostali promet. LED elementi u svakom tankom faru poslagani su u matrični sustav s tri reda, gdje se funkcije neprimjetno prelijevaju na sljedeću razinu.

Povećana sigurnost noćne vožnje

Opel je poznat kao marka koja omogućava naprednu tehnologiju. Tako se obnovljeni Grandland može opremiti i sustavom Night Vision. On povećava sigurnost svih sudionika u prometu kad tijekom noćne vožnje, putem infracrvene kamere otkriva ljude i životinje do 100 metara ispred Grandlanda. Kamera ih prepoznaje na temelju njihove temperaturne razlike u odnosu na okolinu. Sustav upozorava vozača i prikazuje položaj pješaka ili životinja na 12-inčnom digitalnom informacijskom zaslonu.

Upravo je taj zaslon dio potpuno digitalnog Pure Panela. Tehnologija je to koju smo već susreli u novoj Mokki, a vozaču omogućava potpuno drugačije iskustvo vožnje. Pored ovog digitalnog zaslona koji zamjenjuje instrumentnu ploču, dio Pure Panela je i središnji zaslon veličine do 10-inča, osjetljiv je na dodir te zakrenut prema vozaču. Ovaj potpuno digitalni kokpit usmjeren je na vozača te omogućava intuitivno korištenje i čini mnoštvo tipki suvišnim.

Kamere i radari

Novost u kombinaciji s automatskim mjenjačem je tzv. Highway Integration Assist. Koristeći kameru i radarske senzore, prilagodljivi tempomat održava udaljenost do vozila ispred prema zadanoj brzini i, u kombinaciji s aktivnim pozicioniranjem trake, zadržava Grandland na sredini trake. Brzina vozila se povećava ili smanjuje kako bi pratila vozilo ispred sebe, i to bez prekoračenja zadane brzine, a po potrebi može se usporiti do mirovanja. Zahvaljujući Stop & Go funkciji, Grandland s Highway Integration Assistom automatski nastavlja vožnju iz mirovanja.

Grandland dolazi i uz panoramsku kameru od 360 stupnjeva koja olakšava manevriranje putem prednje i stražnje kamere. Prostor ispred i iza automobila, kao i pogled iz ptičje perspektive prikazan je na zaslonu infotainmenta. Standardna oprema uključuje prednje upozorenje na sudar s automatskim kočenjem u nuždi, otkrivanje pješaka, upozorenje na napuštanje trake, prepoznavanje prometnih znakova, otkrivanje pospanosti te tempomat.

Udobnost vožnje upotpunjuju ergonomska aktivna sjedala za vozače i suvozače. Nagrađivana sjedala jedinstvena su u klasi Grandlanda i nude širok raspon prilagodbi. U kožnim izvedbama nude grijanje i ravnomjernu ventilaciju. Povezivost i zabavu pružaju omogućuje kompatibilnost s Apple CarPlay i Android Auto funkcijama. Na središnjoj konzoli smješten je i prostor za bežično punjenje pametnih telefona.

I dalje su u ponudi učinkoviti dizelski i benzinski motori, kao i elektrificirani plug-in hibrid. Opel će za nekoliko tjedana objaviti cijene i otvoriti knjige narudžbi za obnovljeni SUV koji dolazi iz njemačke tvornice u Eisenachu. Prve isporuke započet će na jesen.