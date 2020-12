Javna rasprava o novim uredbama izračuna posebnog poreza na motorna vozila traje do 17. prosinca

Već se dulje vrijeme najavljuje kako nas s prvim danima 2021. godine očekuju nove trošarine na vozila koja pristižu u Hrvatsku, bez obzira radi li se o potpuno novim ili pak rabljenim. Pregovori oko toga traju već neko vrijeme, a Ministarstvo financija uputilo je prijedlog nove uredbe o izračunu posebnog poreza na motorna vozila u e-Savjetovanje. Javna rasprava o njima će trajati do 17. prosinca. Ta uredba regulira izračun posebnog poreza s obzirom na prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2), ali i povećava vrijednost vozila za koja se ne plaća vrijednosna komponenta tog poreza, i to sa 150 tisuća na 200 tisuća kuna. Navodno su zastupnici automobila u Hrvatskoj tražili da se vrijednosna granica poveća na čak 300 tisuća kuna, a što izgleda nije prošlo.

O svemu tome izvijestio je i sam ministar financija Zdravko Marić, a predstavljajući novinarima prijedloge dvije uredbe iz trošarinskog sustava koje je njegov resor uputio u javno savjetovanje. Pored ove već spomenute uredbe o visini sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila, tu je i uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju. Ova potonja ne donosi nikakve bitne novosti, već samo uskladbe sa zakonima koji su doneseni već prije dvije godine.

Bitna promjena kod posebnog poreza na motorna vozila je promjena sustava mjerenja ispušnih plinova. To je dio koji se ne odnosi samo na Hrvatsku, već i kompletnu Europsku uniju, pa i šire. Znači, napušta se metodologija mjerenja ispušnih plinova prema NEDC-u (New European Driving Cycle – Novi europski ciklus vožnje), a počinje primjena prema WLTP-u (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila).

Novim načinom mjerenja, za koji se navodi kako je ujedno i realniji, vrijednost ispušnih plinova je veća nego po NEDC-u, pa je bojazan autozastupnika bila kako će se bez intervencije države, odnosno promjene načine obračuna trošarina urušiti prodaja vozila, s obzirom na to da bi prema tome cijene svih vozila trebale porasti. Sukladno tome sada su predložene korekcije u pojedinim razredima gramaže CO2, a čime nova vozila dobivaju ujednačen tretman u odnosu na rabljena.

– Uz tu ekološku komponentu, Ministarstvo se odlučilo i na korekciju i na tzv. vrijednosnoj komponenti posebnog poreza na vozila. Naime, trenutno automobili neto vrijednosti do 150 tisuća kuna nisu u vrijednosnoj komponenti, a sada taj razred dižemo na 200 tisuća kuna – kaže Marić.

Prema njihovim projekcijama, trenutno negdje oko 52 posto prodanih novih automobila bilo je neto vrijednosti ispod 150 tisuća kuna, dok bi se prema novome to trebalo povećati na 75 posto. Znači kod te tri četvrtine novonabavljenih vozila više se neće plaćati trošarina prema vrijednosnoj komponenti, već samo prema ekološkoj komponenti, ovisno o razini emisije ispušnih plinova koje pojedino vozilo ispušta.

Prema nekim projekcijama, a što je vrlo teško izračunati s obzirom na to da je vrlo teško doći do podataka o točnoj emisiji CO2 pojedinog vozila prema NEDC, odnosno WLTP metodologiji, navodno bi najprodavaniji automobil u Hrvatskoj, Škoda Octavia, mogla pojeftiniti za tri tisuće kuna. Nije riječ o epohalnoj promjeni, i teško da je to nešto što će utjecati na samu prodaju. Ipak, ima i dosta vozila koja će poskupiti, a daleko izraženije razlike u cijenama mogu se očekivati kod skupljih vozila, premium klase, a gdje razlike mogu biti i nekoliko desetaka kuna.

Posebni porez na motorna vozila koja se prvi puta registriraju od 1. siječnja 2021. plaćat će se prema prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon i prodajnoj cijeni motornog vozila prema izrazu PP = (VN + PC) + (ON + EN), u kojem je:

PP – posebni porez u kunama

VN – vrijednosna naknada u kunama

PC – naknada koja se utvrđuje tako da se od prodajne cijene motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 4 i tako dobiveni iznos pomnoži s postotkom utvrđenim za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 4

ON – osnovna naknada u kunama prema Tablici 5 ili Tablici 6

EN – naknada koja se utvrđuje tako da se od iznosa prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 5 ili Tablici 6 i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u kunama za jedan g/km CO2

Tablica 4

Prodajna cijena motornog vozila u kn VN u kn % prva skupina 0,00 100.000,00 0 druga skupina 100.000,01 150.000,00 0 treća skupina 150.000,01 200.000,00 0 četvrta skupina 200.000,01 250.000,00 3.000 3,00 peta skupina 250.000,01 300.000,00 4.500 5,00 šesta skupina 300.000,01 350.000,00 7.000 7,00 sedma skupina 350.000,01 400.000,00 10.500 9,00 osma skupina 400.000,01 450.000,00 15.000 11,00 deveta skupina 450.000,01 500.000,00 20.500 13,00 deseta skupina 500.000,01 550.000,00 27.000 15,00 jedanaesta skupina 550.000,01 600.000,00 34.500 16,00 dvanaesta skupina 600.000,01 42.500 17,00

Tablica 5 – dizelsko gorivo

Emisija CO 2 (g/km) ON u kn Iznos u kn za 1 g /km CO 2 prva skupina 95 do 125 85 105 druga skupina 125 do 155 3.235 185 treća skupina 155 do 190 8.785 1.100 četvrta skupina 190 do 215 47.285 1.250 peta skupina 215 do 255 78.535 1.350 šesta skupina 255 do 132.535 1.550

Tablica 6 – benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i druga goriva osim dizelskog

Emisija CO 2 (g/km) ON u kn Iznos u kn za 1 g /km CO 2 prva skupina 95 do 125 25 45 druga skupina 125 do 155 1.375 140 treća skupina 155 do 175 5.575 555 četvrta skupina 175 do 200 16.675 725 peta skupina 200 do 240 34.800 975 šesta skupina 240 do 73.800 1.650