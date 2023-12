Kupcima se na odabir nude tri razine opreme (Life, Style te R-Line), kao i isključivo benzinske verzije od 95, preko 115 pa do 150 KS

Volkswagen je otvorio pretprodaju vizualno i tehnički unaprijeđenog modela T-Cross. Vanjski dizajn sada donosi serijska LED glavna svjetla i LED stražnja svjetla. U unutrašnjosti je smještena nova instrumentna ploča s unaprijeđenim površinama i novom generacijom infotainment sustava. Dobra je stvar i što je Volkswagen istovremeno proširio serijsku opremu modela T-Cross. O dosadašnjem uspjehu ovog modela dovoljno govori činjenica da je u samo tri godine prodan u 1,2 milijuna primjeraka.

Tri benzinske verzije

Dotjerani T-Cross nudi se s tri učinkovita benzinska motora s turbopunjačem (TSI). Njihova snaga iznosi 70kW / 95KS, 85kW / 115KS i 110kW /150KS. Dostupne su tri razine opreme. Započinje izvedbom Life, a na koju se nastavljaju dvije verzije – Style (elegantna) i R-Line (sportska). Novitet predstavljaju i tri boje. To je Grape žuta, Clear plava metalik te Kings crvena metalik.

Unutrašnjost modela T-Cross privlači naprednim sustavima rukovanja kao i ujednačenom ponudom prostora za do pet osoba. Tu je i stražnja klupa s mogućnošću pomicanja od 140 mm te maksimalno varijabilni utovarni prostor. Kada su sva mjesta za sjedenje zauzeta, model T-Cross, natovaren do visine stražnje klupe, nudi kapacitet prtljažnika od 385 do 455litara. Kada se stražnja klupa (djeljiva u omjeru 60:40) preklopi, nastaje ravna utovarna površina s kapacitetom pohrane do 1281 litre.

Osim toga, leđni naslon suvozačeva sjedala je preklopiv. U tomu slučaju na raspolaganju je prostor od stražnjeg do krajnjeg prednjeg dijela. Tako se uz 239,8 centimetara korisne duljine mogu smjestiti brojni dugački predmeti.

Volkswagen je znatno povećao okomito opterećenje kuke. Ono je poraslo s 55 na 75 kilograma. Zahvaljujući povećanju od 20 kg povećava se i najveća težina koja odozgo može utjecati na (opcijski dostupnu) uklonjivu kuku za vuču. Time novi model T-Cross s jedne strane nudi više rezervi pri vuči teške prikolice. Istovremeno se povećava i najveća dopuštena težina bicikala koji se nose sa sobom na putovanja u nosaču putem kuke za vuču, a to je posebno važno za transport električnih bicikala. Kao jedno od rijetkih vozila u ovom segmentu, T-Cross je opcijski opremljen sustavom Travel Assist.

DSG mjenjač je moguć uz doplatu

Sustav potpora nudi potpomognuto uzdužno i poprečno vođenje. Ovisno o prometu ispred vozila i dopuštenoj brzini, T-Cross može regulirati brzinu pomoću automatskog ubrzanja i kočenja. Sustav pri tome, u okviru ograničenja sustava, u reguliranje također može uključiti ograničenja brzine, zavoje i kružne tokove. Istovremeno, sustav Lane Assist može zadržavati ovaj model unutar voznog traka. Kada je T-Cross opremljen automatiziranim mjenjačem s dvije spojke DSG, moći će automatski apsolvirati i vožnje s čestim zaustavljanjima i kretanjima (Stop and Go).

Osnovna, Life verzija modela T-Cross sada je opremljena novim značajkama, kao što su, između ostalog, LED glavna svjetla (umjesto halogenih). Tu su i LED stražnja svjetla, sustav prepoznavanja prometnih znakova te sustav Digital Cockpit promjera 20,3 cm (8,0″). Kupci dobivaju i napredni zaslon infotainment sustava (čiji promjer također iznosi 20,3 cm), USB-C priključke te pomoć pri parkiranju Park Assist (sprijeda i straga). Među nove dodatne detalje opreme ubrajaju se 17-colni alu kotači Bangalore, projekcijska svjetla u kućištima vanjskih zrcala te integracija aplikacija sa smartphonea putem sučelja Mirror Link.

Elegantna odnosno sportka Style i R-Line izvedbe

Od sada prvi put serijski na verziji Style stižu IQ.Light matrix LED glavna svjetla sa svjetlom za skretanje i svjetlima za sve vremenske uvjete. Među nove svjetlosne funkcije ubrajaju se animirani scenariji Welcome i Goodbye. Osim toga, oba modela serijski raspolažu novim 17-colnim alu kotačima, vanjskim ambijentalnim osvjetljenjem te LED stražnjim svjetlima s animiranom funkcijom žmiganja i kočenja.

Obnovljeni T-Cross Style u većoj je mjeri orijentiran na elegantnost, dok R-Line svojim branicima u izvedbi dizajna ‘R’ dodatno naglašava sportski karakter. Među proširenu infotainment opremu oba modela ubrajaju se dodirni zaslon promjera 23,4 cm (9,2′), Digital Cockpit Pro promjera veličine 25,4 cm (10,25′) te App-Connect za Apple CarPlay i Android Auto (uz bežično i žičano povezivanje). Prvi modeli na domaćim prometnicama očekuju se tijekom prvog kvartala 2024. godine.

Izvadak iz cjenika