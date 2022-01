Era besplatnog punjenja EV bliži se kraju

HEP od ponedjeljka 24. siječnja 2022. godine, započinje s naplatom usluge punjenja na Elen punionicama smještenim na 31 lokaciji. Punionice drugih tvrtki već su i prije krenule s naplatom

Kao što smo neki dan objavili, nakon mnogo najava, i Hrvatska elektroprivreda, kroz projekt Elen počinje s naplatom punjenja električnih i plug-in hibridnih vozila. O tome se već duže vrijeme govori, a od ponedjeljka 24. siječnja 2022. godine dulja putovanja više neće biti tako jeftina za korisnike električnih vozila. Naime, prvi val naplate korištenja Elen punionicama zahvatio je, za sada, samo punionice smještene na autocestama.

Govorimo li o najpoznatijoj autocesti, autocesti A1 koja ide prema Dalmaciji naplata kreće na 14 lokacija. To su Vukova Gorica, Brinje Istok, Brinje Zapad, Janjče Istok, Janjče Zapad, Zir Istok, Zir Zapad, Kozjak Jug, Kozjak Sjever, Nadin Jug, Nadin Sjever, Prokljan Jug, Prokljan Sjever i Rašćane Gornje. Autocesta A2 ima tek jednu lokaciju, Lepa Bukva, smještena pred naplatnu postaju Trakošćan, odnosno granični prijelaz Macelj.

Krenete li prema Slavoniji, tu je autocesta A3, a koja ima Elen punionice na 12 lokacija. To su Spačva, Babina Greda, Dragalić Jug, Gradna Jug, Gradna Sjever, Novska Jug, Novska Sjever, Križ Jug, Križ Sjever, Rastovica, Lučko Jug i Lučko Sjever. Preostale su nam još dvije autoceste, A4 koja ide od Zagreba do Goričana gdje su dvije postaje Ljubeščica Istok i Ljubeščica Zapad te A6 od Zagreba prema Rijeci gdje su postaje Cernik i Lepenica Sjever.

Cijene se razliku prema tome koristite li AC ili DC priključke, odnosno superbrzi punjač – tamo gdje on postoji. Naravno, razlike su i prema tome koristite li punjač tijekom dana ili noći. Isto tako HEP je propisao, ovisno o tome kakav punjač koristite, vrijeme korištenja punionice, kao i penalnu kaznu nakon što se navedeno vrijeme premaši.

Cjenik punjenja Elena

Tip punjenja Punjenje na priključcima nazivne snage do 22,1 kW Punjenje na priključcima nazivne snage od 22,2 kW do 50 kW Punjenje na priključcima nazivne snage iznad 50 kW Cijena za kWh u razdoblju više tarife (s PDV-om)* 2,70 kn 3,50 kn 4,95 kn Cijena za kWh u razdoblju niže tarife (s PDV-om)* 2,31 kn 2,90 kn 4,45 kn Dozvoljeno trajanje punjenja 180 min 60 min 45 min Prekoračenje dozvoljenog trajanja punjenja (s PDV-om) 1,00 kn/min 1,00 kn/min 1,00 kn/min

*Trajanje više i niže dnevne tarife:

– zimsko računanje vremena: viša tarifa od 7 do 21 sat, niža tarifa od 21 do 7 sati

– ljetno računanje vremena: viša tarifa od 8 do 22 sata, niža tarifa od 22 do 8 sati

Plugee (Tifon) prvi uveo naplatu

Prvi je s naplatom krenuo Tifon, kao dio mađarske MOL grupe koji ima punionice koje djeluju pod Plugee brandom. One su već mijenjali modele naplate, a sada su im malo i kompleksniji.

Tako pored toga koriste li AC ili DC vrstu punjenja, razlikuje se i opcija bržeg DC punjenja, iznad 75 kW (tamo gdje je to moguće). Isto tako cijena ovisi i plaćate li sesiju punjenja na blagajni Tifona ili to obavljate sami putem aplikacije. Nadalje, tu je razlika radite li to kao registrirani ili neregistrirani korisnik. Razlika je veća od 26% govorimo li o DC punjenju. Nakon 30 minuta punjenja naplaćuju se i dodatne 4 lipe po minuti za daljnje punjenje. Sesija punjenja koju je moguće kupiti na blagajni benzinske punionice je od 20 ili 40 kWh, a kad cijena jednog kWh iznosi 4,5 kn.

I Petrol naplaćuje

Slovenski Petrol znatno je povećao broj punionica. Cijena punjenja ovisi o tome jeste li registrirani ili privremeni korisnik OneCharge aplikacije.

Cijena je korištenog kWh 2,99 odnosno 3,5 kn. Nakon 60 minuta korištenja naplaćuje se i 1,1 kn po daljnjoj minuti korištenja punionice.

Ionity nudi punjenjem snagom do čak 350 kW

Iako imaju samo dvije lokacije u Hrvatskoj, brand Ionity se može pohvaliti punjenjem snagom do čak 350 kW, ali i oglašenom cijenom od 5,6 kn/kWh. Ova mreža punionica napravljena je u suradnji BMW grupe, Forda, Daimlera, Volkswagen grupe te Hyundai grupe (Hyundai i Kia), a koji su za svoje korisnike osigurale i različite uvijete korištenja.

Prvi je u građenje mreže punionica krenuo Hrvatski Telekom koji osim što je operater mreže punionica, istovremeno je i pružatelj usluge punjenja za druge vlasnike punionica. Cijene punjenja se dogovaraju u suradnji s vlasnikom punionice, a kreću se od 1,78 kn/kWh do 2,84 kn/kWh ili recimo 1,06 kn po minuti punjenja, sve to govorimo li o DC punjenju. Cijene AC punjenja u pravilu su niže kod svih operatera.

Usporedba cijene punjenja električne energije

količina energije 30 kWh 50 kWh 70 kWh okvirno vrijeme punjenja* 46 min 77 min 108 min Petrol trajna registracija 89,70 kn 149,50 kn 209,90 kn privremena registracija 105,00 kn 175,00 kn 245,00 kn vremenska naknada – 18,70 kn 52,80 kn Tifon registrirani korisnik 90,00 kn 150,00 kn 210,00 kn neregistrirani korisnik 114,00 kn 190,00 kn 266,00 kn vremenska naknada 0,64 kn 1,88 kn 3,12 kn Hrvatski Telekom najniža cijena 53,40 kn 89,00 kn 124,60 kn najveća cijena 85,20 kn 142,00 kn 198,80 kn Ionity 198,80 kn 280,00 kn 392,00 kn

* vrijeme punjenja ovisi o vozilu, odnosno bateriji, a izračun od 12,97 kWh elektrićne energije za 20 min punjenja dobiven je na osnovi Tifonovog iskustva punjenja na 13 uređaja u godinu dana

** sve cijene punjenja i izračuni rađeni su na osnovi korištenja DC punjača

Tesla ekskluzivna – sa šarolikim cijenama

Vozači Tesla automobila na raspolaganju imaju mrežu od osam lokacija na kojima su Supercharger punjači koji imaju mogućnost punjenja do 150 kW. Pored toga, tu je i 70 Destination punionica koje su smještene u marinama, hotelima, apartmanima ili pak nacionalnim parkovima, a koji su ih postavili kako bi privukli vlasnike Tesla vozila da upravo njih odaberu za svoj odmor.

Valja imati na umu kako su Tesla Supercharger punjači namijenjeni samo za Tesla vozila (za sada), a cijena punjenja ovisi o tarifnim paketima, za neke je i dalje besplatno. Ipak, za svaku lokaciju je određena drukčija cijena, a kreće se oko 3 kn/kWh.

A gdje je još besplatno?

Hrvatska elektroprivreda i dalje će nuditi besplatno punjenje na punionicama koje nisu postavljene na autocestama, ali ne zna se do kada će to biti tako. Također, besplatne će punionice zasigurno i dalje biti popularne kod nekih shopping centara koji time žele privući korisnike električnih vozila da novce potroše kod njih, a ne kod konkurencije koja ne nudi punionice. Tu moramo znati da je u pravilu riječ o AC wallbox uređajima, koj su k tome uglavnom malobrojni, pa time i teško dostupni.

Uglavnom, era besplatnog punjenja električnih vozila bliži se kraju…