Najsnažnija verzija Tiguana dolazi opremljena turbomotorom snage 320 KS te pogonom na sva četiri kotača s R-Performance Torque-Vectoring tehnologijom

Slovo ‘R’ u svijetu Volkswagena izaziva posebnu pažnju. Naime, ono dolazi od engleske riječi ‘racing’, pa nije čudno što su svi R modeli izrazito sportski nastrojeni. Sad je ponuda R modela već vrlo respektabilna, a novi model koji se može naružiti s vrlo lijepo stiliziranim logotipom ‘R’ je Tiguan. Iznimno popularan obiteljski SUV model tako sada ima priliku privući jednu potpuno novu vrstu kupaca. Kupaca koji na prvo mjesto stavljaju sportske performanse i užitak u vožnji.

Najsnažniji serijski Tiguan tako obilježava pogonski sklop koji smo imali priliku već donekle upoznati na Golfu R. Znači, riječ je o 2-litrenom četverocilindričnom turbo motor koji osigurava najveću snagu od 235 kW (320 KS). Ujedno, tu je i respektabilan maksimalni okretni moment od na 420 Nm i to već pri 2100 okretaja u minuti.

Fascinantno je kako je osim pri malim brzinama taj okretni moment raspoloživ i do 5350 okr/min. To mu osigurava i iznimne performanse. Naime, Tiguan R, a koji teži više od 1,7 tona, ubrzava od 0 do 100 km/h za samo 4,9 sekundi. Uz pomoć 7-stupanjskog DSG mjenjača, te zahvaljujući novorazvijenom pogonu na sve kotače, Tiguan R postiže brzinu od 250 km/h.

Napredan 4Motion pogon

Velike zasluge u odličnim performansama te voznim svojstvima ide upravo 4Motion pogonu na sva četiri kotača. Naime, 4Motion je opremljen tehnologijom R-Performance Torque Vectoring. Pritom Volkswagen prvi put upotrebljava diferencijal stražnje osovine s dvjema lamelnim spojkama koji ne raspodjeljuje samo pogonsku silu između prednje i stražnje osovine već i između stražnjih kotača. Time je dobivena osjetno bolja agilnost, a što je posebice naglašeno tijekom prolazaka zavojitim prometnicama.

Kao i ostale R modele i Tiguan R razvio je Volkswagen R. To znači da sportski geni nisu prisutni samo u turbomotoru i pogonu na sve kotače, već i u njegovoj uvelike individualiziranoj opremi. Spomenimo neke od detalja serijske opreme vanjskog dizajna. Tu su odbojnici u R dizajnu s aerodinamičnim elementima u crnoj boji visokog sjaja odnosno lakiranim u boji vozila te mat kromirana kućišta vanjskih zrcala. Ne zaboravimo na samostalni stražnji difuzor koji također dolazi u crnoj boji visokog sjaja, crna proširenja kućišta kotača te 20-colni alu kotači Misano.

Govorimo li o uređenju putničke kabine, moramo priznati da niti ovdje ne nedostaje zanimljivih detalja. Tu do izražaja odmah dolaze premium sportska sjedala s integriranim naslonima za glavu te logotipom ‘R’, a koja su ekskluzivno razvijena za ovaj model. Tu je i individualizirani Digital Cockpit s integriranim ‘lap-timerom’ i dekorativni umetci ‘Carbon Grey’ specifični za R modele. Dekorativni umetci osvijetljeni su ambijentalnim osvjetljenjem. Logotip ‘R’ na prednjim letvicama u pragovima vrata također je osvijetljen dok su papučice izrađene od plemenitog čelika.

Proširena tehnička ‘R’ oprema uključuje snažni 18-inčni kočioni sustav s plavim kočionim čeljustima (s ‘R’ logotipom na prednjim kotačima). Tu je i DCC vozni postroj (adaptivno regulirani amortizeri) spušten za 10 mm te odabir profila vožnje s dodatnim R profilom. Ovaj naglašeno sportski način rada može se aktivirati pomoću plave R tipke smještene u novom višenamjenskom sportskom kolu upravljača. Upravljač je također opremljen zasebnim, velikim prekidačima za mijenjanje stupnjeva prijenosa koji su namijenjeni za ručno upravljanje 7-stupanjskim DSG mjenjačem. U komponente opsega serijske opreme također se ubrajaju ESC s mogućnošću isključivanja i sportski ispušni sustav s četiri cijevi.

Široka ponuda opijske opreme

Opcijski su dostupni ispušni sustav od titana tvrtke Akrapovič, kao i 21-colni alu kotači Estoril. K tomu se vanjski dizajn modela Tiguan R može individualizirati dizajnerskim paketom Black Style. U tom će slučaju odabrani dijelovi biti izvedeni u crnoj boji. Popis opcija dodatne opreme nije malen, pa tu susrećemo i grijano vjetrobransko staklo, navigacijski sustav Discover Pro s 9,2-inčnim ekranom kao i panoramski krovni otvor. Kožna oprema Nappa između ostalog uključuje i sportska sjedala presvučena kožom, a koja su sprijeda i električno podesiva, umetke na vratima i bočnim oblogama od umjetne kože…

Zaigrate li se, lagano možete s osnovnih 478.000 kuna ‘nadodati’ i više od 140 tisuća kuna, a što bi inače bio solidno opremljen Polo. S obzirom na to da je ovo model koji je ipak namijenjen individualcima, sumnjamo da će biti mogućnost kupnje primjeraka ‘s lagera’, već će svako za sebe konfigurirati i naručivati svoj jedinstveni primjerak. Iako nije nigdje navedeno, sumnjamo da će lista čekanja biti velika kao što je to svojedobno bio slučaj s modelom T-Roc.

Spomenimo kako je Tiguan prošle godine silazio s proizvodne trake svakih 35 sekundi, što predstavlja novi rekord u seriji. Priča o najprodavanijem modelu započela je 2007. godine svjetskom premijerom na Međunarodnom salonu automobila (IAA) u Frankfurtu. Tiguan je iste godine stigao na tržište. Nakon prvih 700.000 proizvedenih modela Tiguan, Volkswagen je 2011. godine predstavio veliki update ovog modela na Međunarodnom salonu automobila u Ženevi. S novom verzijom godišnji je volumen prvi put probio granicu od 500.000 primjeraka.

Međunarodni salon automobila IAA u Frankfurtu u rujnu 2015. godine osigurao je pozornicu za svjetsku premijeru druge generacije Tiguana koja je krenula u prodaju u travnju 2016. godine. Model je dodatno dobio na važnosti 2017. godine debijem XL verzije pod imenom Allspace s produženim međuosovinskim razmakom. U 2019. godini svaki sedmi model od ukupno 6,18 milijuna proizvedenih Volkswagena bio je Tiguan – točno 910.926 vozila. Od prve pune godine proizvodnje godišnji se volumen povećao gotovo osmerostruko.