Ukratko - birati možete između kratkog i dugog međuosovinskog razmaka; verzije s 4, 5 ili 7 sjedala, benzinskih, dizelskih i plug-in hibrida te pet razina opreme

Još protekle jeseni detaljno smo predstavili novu, petu generaciju luksuznog SUV modela Range Rover. Sada, na samom kraju najdepresivnijeg mjeseca u godini, na domaćem terenu, u zagrebačkom salonu Auto Benussi prikazan je model čija je i prodaja započela ovih dana. Svi koji imaju na raspolaganju dovoljan budžet sada već mogu naručiti svoj primjerak, a navodno isporuke počinju tijekom svibnja. Gledajući globalno, navodno je napravljeno već više od 37 tisuća prednarudžbi pa izgleda kako u Land Roveru nemaju brige oko prodaje niti skupljih modela.

50 godina tradicije

Elegantan novi Range Rover, nastavak je uspješne priče koja traje već više od pedeset godina, točnije od 1970 godine. Zanimljivo je da je upravo prva generacija trajala sve do 1995. godine. Kroz godine je ovaj britanski proizvod stigao do kultnog statusa, pa je i redovni član voznog parka britanske kraljevske obitelji. Ne zaboravimo kako Range Rover ima i izvrsne off road karakteristike, ali i sposobnost prelaženja preko vode do 90 cm dubine.

Novi model kombinira besprijekornu profinjenost i izvanredne terenske karakteristike, ali neusporediv karakter. Također, novi se model može pohvaliti posebnim sustavom filtriranja temeljen na nanoe X tehnologiji koja smanjuje viruse i bakterije u kabini, pa tako i onaj o kojem se već gotovo dvije godine intenzivno priča – SARS-CoV-2.

Vanjska paleta boja uzdiže elegantne proporcije i čiste površine novog Range Rovera, dok su opcije boja unutrašnjosti održivije, odgovornije i progresivnije nego ikad prije. Kupci imaju veći izbor materijala i završnih obrada, uključujući inovativne tkanine i taktilni Ultrafabrics, uz nastavak suradnje Land Rovera s tvrtkom Kvadrat – vodećim europskim proizvođačem vrhunskih tkanina. U kombinaciji s Ultrafabrics stvara opciju taktilnog materijala koji je lakši i stvara samo četvrtinu CO2 u odnosu na tradicionalnu kožu.

Britanski luksuzni SUV po prvi puta je dostupan sa sedam sjedala i kao plug-in-hibrid s električnim dosegom od 100 km. Kupci mogu birati između pet razina opreme. Početna je SE, pa je tu HSE, Autobiography, First Edition (koji je dostupan samo tijekom prve godine proizvodnje) te SV. Pored standardne opreme na izbor se nudi i široka paleta dodatnih opcije. Od 23-colnih kotača, 26 boja eksterijera i interijera, električnog otvaranja odnosno zatvaranja vrata, sklopivog stola…

Bogata opreme, ali i široka paleta dodatnih opcija

Pored već spomenute verzije od sedam sjedala, Range Rover dolazi i u verzijama s 5 odnosno 4 sjedala. Također, birati se može između kraće i dulje verzije. Iako je riječ o modelima pozamašnih dimenzija, zahvaljujući sustavu zakretanja stražnjih kotača (do 7 stupnjeva), i to do 60 km/h u suprotnom smjeru od prednjih kotača, odnosno nakon toga u istom – okretnost je izvrsna. Krug okretanja manji je od 11 metara.

Nadalje, odabir se razlikuje i prema pogonskim strojevima. Benzinske inačice su P350 i P400. Dizelske opcije su D250, D300 i D350. Kod svih je riječ o modelima opremljenim mild-hibridnom tehnologijom. Treća benzinska opcija je P530 koji rabi V8 Twin Turbo motor s 530 KS, a što je ujedno i najsnažnija verzija. Porezno povoljniji uvjeti svakako idu u prilog plug-in verzijama. To su modeli P440e i P510e opremljeni s baterijom kapaciteta 38,2 kWh. Ovako opremljene verzije mogu, prema službenim podacima, prevaliti do 113 km samo na struju.

Objavljene su cijene tek tri verzije. Početnih 1,065.900 kuna potrebno je izdvojiti za SE razinu opreme slabijeg plug-in hibrida od 440 KS. Želite li jednako opremljen početni dizelaš od 250 KS budite spremni osigurati minimalno 1,138.400 kn, dok je za top dizelaš od 350 KS i SV verziju potrebno pripremiti 1,742.300 kn.