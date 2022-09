Iznimno mnogo nade polaže se upravo u taj ‘početni’ model, a riječ je o plug-in hibridu od 440 KS, a koji zbog manjih nameta ima pristupačnu cijenu. Naravno, govorimo o pristupačnoj cijeni u luksuznom segment SUV vozila

Priča o Sport izdanju Range Rovera započela je 2005. godine kad je započela proizvodnja prve generacije. Dolazila je isključivo uz V6 ili V8 motore upregnute automatskim mjenjačem. Osam godina kasnije stigla je druga generacija koja je donijela i prve hibride, a koja se proizvodila do nedavno. U obje generacije, nakon 17 godina proizvodnje s tvorničkih traka sišlo je više od milijun primjeraka.

Proteklog smo tjedna imali priliku biti na domaćem predstavljanju nove, treće generacije, o kojoj sada donosimo bitne informacije. Naime, tvrtka Jaguar Land Rover je radi žalovanja zbog smrti Njezinog Veličanstva kraljice Elizabete II. zamolila da s objavama pričekamo do danas. Model je to koji smo detaljno predstavili tijekom proljeća, tako da sada donosimo ono što je novo poznato, a to su svakako cijene.

I dalje dizelske verzije

Niz moćnih i učinkovitih pogonskih sklopova uključuje šestcilindarske električne hibride povećanog dometa, moćan novi V8 i blage hibride sa šestocilindarskim benzinskim i dizelskim Ingenium motorima. Potpuno električni pogon bit će uveden 2024. godine, kao nastavak Land Roverova puta elektrifikacije. To je prvo vozilo koje ima novi adaptivni off-road tempomat, koji je inženjerski projektiran tako da pomogne vozačima da se usredotoče na upravljanje vozilom, pružajući ujednačeno i udobno kretanje na zahtjevnom terenu.

Novi Range Rover dostupan je sa specifikacijama SE, HSE i Autobiography, uz ekskluzivni First Edition koji je dostupan tijekom prve godine proizvodnje, a odlikuje se posebno izabranim specifikacijama. Novi Range Rover Sport je najnapredniji i dinamički najsposobniji ikad.

Pogledamo li snagu motora, ponuda započinje dizelskim modelima. U svakom slučaju riječ je o trolitrenom turbodizelskom izdanju, a početni ima 249 KS. Srednja opcija razvija 300 KS, dok je najsnažnije ono od 350 KS. Kako i priliči Range Rover Sport modelu, sve opcije imaju pogon na sva četiri kotača, ali i mikrohibridnu tehnologiju.

Prodano već 40 komada

Ista je priča i kod benzinskih verzija, s time da je tu i plug-in hibridno izdanje. Ponuda započinje trolitrenim modelom od 400 KS, a top verzija je 4,4-litreni model od respektabilnih 530 KS. Govorimo li o plug-in modelu, osnova je trolitreni benzinac koji uz elektromotor stiže do ukupno 440 KS u početnoj verziji, odnosno 510 KS u snažnijem izdanju. S obzirom plug-in verzije imaju nisku razinu emisije ispušnih plinova, na njih se ne plaća PPMV. Znamo li da se PPMV na ostalim verzijama kreće od 118 do 230 tisuća kuna, nije čudno da je plug-in izdanje upravo i najpovoljnije.

Naravno, znamo da je riječ o vozilima koja su skuplja od 100 tisuća eura, pa je riječ ‘najpovoljnije’ i malo manje bitna, iako naravno da cijena čini razliku. Prodaja je krenula, već ima naručeno više od 40 primjeraka, a već kroz koji dan započinju prve isporuke. Treba imati na umu da je potražnja velika pa se auto iz proizvodnje čeka 9 do 12 mjeseci.

Izvadak iz cjenika