Sada, na početku prodaje predviđena su dvije benzinske i jedna dizelska verzija koje su u mild-hibridnom izdanju, kao i dva benzinska plug-in hibrida. Iduće godine stiže i AMG verzjia. Mercedes ima i novi webshop!

Na početku druženja povodom dolaska na tržište novog modela GLC doznali smo i kako je Mercedes na domaćem tržištu ovih dana pustio u promet i webshop za kupce svojih vozila. Nije to mjesto gdje možete konfigurirati vozilo prema svojim željama i mogućnostima, te isti naručiti u samoj proizvodnji, već birate iz ponuđenog. Riječ je o vozilima koja su unaprijed konfigurirana, možda se već nalaze kod nekog od dilera ili su pak na putu prema njima, odnosno ovih dana kreću u proizvodnju

Naime, vizija ljudi u Mercedesu je kako će već kroz tri godine, tijekom 2025. godine 10% prodaje njihovih automobila biti online. Iako teško da će sada, na početku ovo biti nešto popularno na našim prostorima, odlučite li odabrati neki od Mercedesovih automobila evo i nekoliko korisnih informacija. Nakon što odaberete željeno vozilo morate platiti vrijednost od 1000 eura za rezervaciju. Nakon toga dobivate ponudu za plaćanje ostatka. Naravno, tu imate mogućnost da si osigurate neku vrstu financiranja ili pak platite vozilo putem računa. Za realizaciju tog dijela imate 14 dana.

Samo elektrificirana izdanja

Hajdemo sada ipak nešto malo i o novom modelu GLC. O koliko je važnom modelu riječ dovoljno govori podatak kako GLC čini oko 30% globalne prodaje Mercedesa. Naravno, kako se i iz samog imena može zaključiti, temelji se na aktualnoj C-klasi. Uostalom, taj smo model prije nekoliko mjeseci i vrlo detaljno predstavili. Stoga ćemo se sada orijentirati na ono što je bitno.

Imamo po dvije mild hibridne verzije, benzinske i dizelske. GLC 200 i GLC 300 u benzinske varijante, a kao i ostali GLC modeli dolaze uz 4Matic pogon na sva četiri kotača. Dizelska opcija su GLC 220 d 4Matic te GLC 300 d 4Matic (dolazi kroz koji mjesec). Zajedničko svima je što u odnosu na dosadašnja izdanja imaju do 70 litara veći prtljažni prostor. Tu je i gomila elektronskih pomagala koji olakšavaju vožnju i čine je sigurnijom. Nude više od C-klase.

Plug-in verzije su GLC 300 e 4Matic te GLC 400 e 4Matic govorimo li o spoju s benzinskim motorom, odnosno GLC 300 de 4Matic govorimo li o dizelskoj verziji. Dobro je što, prema tvorničkim informacijama nude električni doseg od 102 do 120 kilometara. Sredinom iduće godine očekuje se dolazak i dva AMG izdanja, dok je za kraj iduće godine najavljen i 6-cilindarski dizelaš.

Važno je znati kako Coupe verzija ostaje u ponudi dosadašnja verzija i očekuje se obnavljanje iste. Pored toga, Mercedes radi na razvoju nove platforme na kojoj će nastati iduća generacija C-klase. Navodno bi to trebalo biti gotovo tijekom 2025. godine. Iako se razvija u električnom smjeru, i dalje bi trebala biti pogodna i za korištenje ICE motora. Više opreme, veća sigurnost, kao i naravno opći porast brojnih sirovina i komponenti doveo je i do značajnog porasta cijena. Tako su, u prosijeku novi GLC modeli skuplji od 10 do 15 tisuća eura. No, bez obzira na to, domaći uvoznik ima rezervirano 100 primjeraka, te pregovaraju s tvornicom za dodatne količine.