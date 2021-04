Qashqai je još od prve generacije japanskom proizvođaču donio procvat na europskom tlu, a na ljeto nam pristiže treća generacija. Električni crossover Ariya u domaćim se prodajnim salonima očekuje početkom 2022. godine

Epidemiološka slika u mnogim dijelovima svijeta ne dozvoljava niti previše putovanja, kao niti okupljanja većeg broja ljudi na istom mjestu. Sve su nam to poznate situacije s kojima se borimo već više od godine dana, a što je u dobroj mjeri pogodilo i automobilsku industriju. Saloni automobila u Europi nisu održani već više od godinu i pol, a vrlo su rijetke i situacije da se radi neka međunarodna prezentacija novih vozila. Stoga svi proizvođači traže neke nove načine kako bi s novim proizvodima upoznali na nas iz medija, a nakon toga i kako bi mi imali priliku svoje dojmove prenijeti i vama, našim čitateljima.

Tak su u Nissanu, koji mnogo nade polaže u dva velika noviteta, pripremili nekoliko vozila koja idu od zemlje do zemlje, a kako bi novinari imali priliku uživo vidjeti ono što nas uskoro očekuje i u prodaji. Nema sumnje kako je još prva generacija crossovera Qashqai izazvali iznimno veliku pozornost brojnih kupaca, pa je vrijeme isporuke bio veći i od šest mjeseci. Uspješni prodajni rezultati nastavili su se i u drugoj generaciji, a sada nam na scenu stupa i treća generacija.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Model je to o kojem smo već nekoliko puta pisali, a vjerujemo da smo na taj način i izvijestili o svemu bitnom što nam nova generacija donosi. Danas smo pak prvi puta imali priliku automobil vidjeti i uživo, u Zagrebu. Nažalost, bilo je to samo statičko pokazivanje, bez mogućnosti vožnje. Ono što svakako možemo ustvrditi – novi Qashqai izgleda jako dobro. Pored dizajna, vidljiv je napredak i u korištenim materijalima, kao i njihovoj kvaliteti. U prednjem dijelu putničke kabine bogatijem osjećaju doprinosi i dominantni 12,3-inčni zaslon smješten na vrhu središnjeg grebena.

To prate i riječi Gianluce de Ficchy, Nissanovog čovjeka zaduženog za ovaj dio svijeta koji je ustvrdio: ‘Novi Qashqai promijenit će očekivanja koja kupci imaju od obiteljskog automobila. Udobnost, profinjenost i tehnologija bit će usporedivi s višom klasom, a vožnja će biti jednako ugodna za putnike i vozače. Zahvaljujući Nissanovoj naprednoj tehnologiji e-Power, vjerujemo da će kupce osvojiti uglađen rad električnog motora i to što više ne moraju brinuti o dosegu’.

Novi model je viši, širi i duži od modela koju uskoro odlazi u zasluženu mirovinu. Povećan je i prtljažnik na 500 litara obujma, a modernijim pristupom pripreme, uspjelo se uštedjeti i 60-ak kilograma na ukupnoj masi. S novo generacijom u povijest odlaze i dizelski modeli, a valja spomenuti kako prednji dio još i ima poveznica s prethodnikom, dok je straga u potpunosti novi dizajn.

Prema trenutnim planovima, nova generacija Qashqaija tijekom ljeta očekuje se u domaćim prodajnim salonima, a uoči toga trebale bi biti poznate i cijene za domaće tržište. Nema sumnje kako će maloprije navedene činjenice dovesti i do blagog porasta cijena, a što uostalom nije ništa neuobičajeno kad se lansira novi model. Za konkretnije informacije ipak ćemo se morati malo strpjeti.

Pored Qashqaija na kojeg smo se uz dosadašnje izvedbe i navikli, Nissan je u Zagreb doveo i jedan posve novi model. Riječ je modelu Ariya, a koji predstavlja električni crossover. Uz jasno naglašene coupeovske linije ovaj 4,6 metara dugačak električni model donosi futuristički dizajn, a što nije nimalo čudno kad govorimo o Nissanu, kao i električnim modelima.

I dok eksterijer donosi futurizam, u putničkoj kabini ipak vlada minimalizam. Ispred vozača, odnosno iza kola upravljača smješten je digitalni zaslon, a koji ‘glumi’ instrumentnu ploču. Ona se u bočnom dijelu nastavlja i na središnji dio, a gdje je povezana sa središnjem info zaslonom. Ispod njega je, u središnjem dijelu armaturne ploče, smješteni su gumbi klima-uređaja a koji su osjetljivi na dodir. Prilikom dodira vibriraju pa podsjećaju na uporabu mehaničkih tipki. Prikazuju se samo dok je vozilo uključeno, zbog čega kokpit djeluje sofisticirano i luksuzno.

Korištenje nove platforme, ali i činjenica da se zbog elektromotora ispod klasičnih poklopca motora dobilo više prostora, utjecalo je i na prostor u putničkoj kabini. Tako su elementi klimatizacijskog sustava smješteni ispod haube, što je oslobodilo unutrašnjost od prijenosnog tunela i električnih sustava ispod armaturne ploče. Time je dobivena veća povezanost vozačevog u suvozačevog dijela.

Prilagodljiva središnja konzola može se pomicati, ovisno o potrebi vozača, a njezine postavke mogu se pohraniti kao dio vozačeva profila koji se automatski aktivira prilikom svake vožnje. Na njoj je smještena i nova elektronička ručica mjenjača koja pojednostavnjuje upravljanje zahvaljujući dodirnim komandama za promjenu načina rada.

Nissan je za europske inačice modela Ariya pripremio dvije veličine baterije, odnosno pet različitih snaga elektromotora. Osnovna baterija je neto kapaciteta 63 kWh, a tu je i snažnija od 87 kWh. Sve su moguće uz pogon na dva kotača ili pak na sva četiri kotača. Verzije s pogonom na dva kotača imaju i najveći domet od do 360 km uz slabiju odnosno do 500 km uz snažniju bateriju. Verzije s pogonom na sva četiri kotača imaju od 340 do 460 km dometa, ali i ubrzanje do stotke u najboljoj varijanti za 5,1 sekundu.

Nissan Ariya očekuje se u domaćim prodajnim salonima početkom 2022. godine, a morat ćemo još malo pričekati i za okvirne cijene. Uzmemo li u obzir činjenicu kako japanski proizvođač ima već vrlo bogato iskustvo u proizvodnji električnih automobila, nema sumnje vjerovati kako bi Ariya trebala pokazati što su do sada naučili, a nadamo se kako će to prepoznati i kupci. Naravno, cijena će imati veliku utjecaj na to.