Ovo je tek 6. hrvatska posada koja je uspješno završila prestižni reli. Nastupili su u sklopu Dakar Classica osvojivši 10. mjesto. Čestitamo!

Nema sumnje kako je reli Dakar, nekoć poznat kao Paris – Dakar, jedan od najprestižnijih. Isto tako i najzahtjevniji. Brojne posade startaju, a tek one najs(p)retnije i stignu do cilja. Tako je bilo i ove godine kada samo imali svog predstavnika, a koji je na kraju ipak uspio stiži do cilja. Riječ je o posadi gdje je vozač bio Juraj Šebalj, naš proslavljeni automobilski šampion, dok je na suvozačkom mjestu bio Ivan Vidaković. Inače je ovo Ivanu bilo prvi puta da je bio suvozač na nekom reliju, i odmah se može pohvaliti kako je stigao do cilja.

Nakon brojnih peripetija, i dva puta mijenjanja pogonskog motora, naša je posada uspjela završiti prestižni Dakar reli. Treći ih je motor poslužio, smanjili su mu snagu, ali i svoje ambicije, pa je motor do kraja radio besprijekorno. Nastupili su u modelu Nissan Terrano II. Naša je posada bila dio Dakar Classica gdje su u 12 dana prevalili 7300 kilometara. Ovo je tek naša šesta posada koja je završila ovaj reli.

Juraj Šebalj je na kraju utrke izjavio: ‘Uspjeli smo! Niti zadnji dan iako kratak, nije bio lagan. Vozili smo se u drugom djelu Arabije koji ima puno više kamenja, pa smo jednu oveću stijenu dobro zajašili u punoj brzini. Auto srećom nije oštećen i eto nas u cilju. Nakon 12 dana utrkivanja imali smo čast razviti Hrvatsku zastavu i proslaviti dolazak na cilj. Završili smo na 10. mjestu u ukupnom redoslijedu Dakar Classica, te 3. mjestu H1 klase, u koju spada naš auto. Da nije bilo pehova, rezultatski smo dokazali da možemo i puno bolje. Velike zahvale idu našem timu Tecnosport iz Italije koji je sjajno rješavao sve probleme na autu.’

Nadovezao se i Ivan Vidaković: ‘Ovo je za mene sjajno. Ja bih rekao da se po ovom nastupu može snimiti napeti film, a mi smo ga i snimili i uskoro će izaći na društvenim mrežama. Imali smo jako puno pehova, ali i sreće, te smo stigli do cilja. Iako nisam nikada bio suvozač u životu, uz Jurinu pomoć sam brzo pohvatao najvažnije stvari, te smo u drugom djelu natjecanja kao posada bili ozbiljna konkurencija vodećima. Dapače, od ovoga možemo i bolje. I jutros smo napravili dobar rezultat – 4. mjesto u ukupnom poretku. Hvala svima koji su pratili naš nastup.’