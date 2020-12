Nova, peta generacija popularnog R izdanja ubrzava do 100 km/h za 4,7 sekundi, a moment se novim sustavom pogona prenosi na sve kotače

U jeku opće elektrifikacije pravo je zadovoljstvo pisati o istinskom sportskom modelu. Znamo da kod Volkswagena GTI oznaka već privlači mnogo pažnje, no kada je u pitanju oznaka R, napetost nesumnjivo raste. Ovaj puta riječ je o Golfu R. Modelu nastalom na posljednjoj generaciji najprodavanijeg Volkswagenovog modela. Prema ustaljenoj praksi porasta snage sa svakom novom generacijom, i novi Golf R postao je najsnažniji serijski Golf svih vremena.

Na početku, prisjetimo se nekih bitnijih činjenica iz povijesti. Prije 18 godina bio je prava automobilska senzacija – prvi Golf R32 predstavljen 2002. godine. Uz 3,2-litreni šestcilindrični motor snage 177 kW (241 KS) bio je najsnažniji Golf koji je marka Volkswagen proizvela do toga trenutka. Također, bio je opremljen pogonom na sve kotače i ubrzavao je do 100 km/h za svega 6,6 sekundi. Prodavao se triput bolje od svih očekivanja. Od sredine 2003. godine bio je prvi model marke Volkswagen na svijetu dostupan s automatiziranim mjenjačem s dvije spojke (DSG). Godine 2005. svoj je debi proslavio drugi Golf R32, a sa snagom od 184 kW (250 KS) bio je čak i snažniji od svojeg prethodnika.

Peta generacija

Četiri su godine protekle do Međunarodnog salona automobila u Frankfurtu 2009. godine. Tada je Volkswagen proslavio svjetsku premijeru njegova nasljednika, koji se temeljio na šestoj generaciji Golfa i koji je umjesto V6 usisnim motorom bio opremljen dvolitrenim 4-cilindričnim motorom s turbopunjačem (TSI) koji je bio 21% učinkovitiji. Model R32 postao je modelom R, a s njime se izlazna snaga treće generacije povećala na 199 kW (270 KS). U rujnu 2013. godine uslijedila je četvrta generacija modela Golf R, koja se temeljila na modelu Golf 7, a svoj je debi ponovno proslavila na frankfurtskom sajmu automobila. Sa snagom koja je sada iznosila 221 kW, ovaj je model probio magičnu granicu od 300 KS.

Golf R pokreće 2-litreni četverocilindrični turbo motor. Raspolaže snagom od 235 kW (320 KS), pa znači da ima točno 20 KS više od prethodnog modela. Maksimalni okretni moment povećan je s 400 na 420 Nm. To je već dostupno pri malim brzinama motora od samo 2100 okr/min i ostaje konstantno na ovoj visokoj razini do brzina od 5350 okr/min. Riječ je o petoj generaciji Golfa R, a koji je opremljen pogonom na sve kotače.

Odiše iznimnom dinamičnošću, s naglaskom na ekskluzivnom dizajnu i opremi, a kako bi i dalje postavljao mjerila u svojoj klasi. Golf R je prvi Volkswagen koji će se uvesti na tržište s novim sustavom pogona na sve kotače prije kraja tekuće godine. Riječ je o 4Motion pogonu s raspodjelom okretnog momenta R-Performance. Ovaj inteligentno umreženi sustav omogućuje novu dimenziju dinamike u vožnji.

Novi Golf R odlikuje se titulom najsnažnijeg modela ove proizvodne linije do sada. Uz tehnologiju voznog pogona, on nadmašuje sve što je do sada bilo uvedeno na tržište u okviru linije Golf. Peta edicija sportskog automobila ubrzava do 100 km/h za svega 4,7 sekundi. Najveća je brzina elektronički ograničena na 250 km/h. Međutim, Golf R također se može naručiti s opcijskim paketom R-Performance, u okviru kojeg se najveća brzina može povećati na 270 km/h. No individualne performanse u vožnji ne oblikuju u tolikoj mjeri karakter novog modela Golf R koliko to čini kombinacija snažnog okretnog momenta od 420 Nm, revolucionarnog voznog postroja i najprogresivnijeg pogona na sve kotače u ovoj kategoriji, kojima se definira novi status quo u pogledu dinamičnosti.

R-Performance osigurava više

Potpuno novi sustav pogona na sve kotače i tehnološki napredni vozni postroj objedinjuju se kako bi omogućili cijeli niz inovacija, pri čemu također nude najviši stupanj agilnosti i užitka u vožnji. Sustav 4Motion s raspodjelom okretnog momenta R-Performance novo je upravljačko središte koje raspodjeljuje izlaznu snagu motora na sva četiri pogonjena kotača. Novi pogon na stražnjim kotačima raspodjeljuje snagu ne samo između prednje i stražnje osovine, već i varijabilno između dvaju stražnjih kotača.

Time se omogućuje znatno povećanje agilnosti, posebno tijekom vožnje zavojima. Kao svjetski novitet, pogon na sve kotače također je putem sustava Vehicle Dynamics Manager (VDM) povezan s drugim sustavima voznog postroja kao što su elektronička blokada diferencijala (XDS) i adaptivna regulacija voznog postroja DCC. Zahvaljujući ovoj uskoj povezanosti različitih sustava, novi Golf R nudi optimalna svojstva trakcije i neutralno rukovanje uz najviši stupanj preciznosti.

Spomenimo kako su svi sustavi novog modela Golf R usavršeni su na trkaćoj stazi Nürburgring Nordschleife. Kada se kombinira s paketom R-Performance, Golf R čak se isporučuje s posebnim profilom vožnje nadahnutim Nürburgringom koji je poznat i kao ‘Special’. U okviru ovog profila vožnje svi ključni parametri vožnje izvedeni su u skladu s performansama na legendarnoj trkaćoj stazi – uključujući novi pogon na sve kotače. A rezultati su itekako vidljivi: kao što su to pokazali interni testovi, Golf R – koji je serijski opremljen 7-stupanjskim automatiziranim mjenjačem s dvije spojke (DSG) – brži je do 19 sekundi po krugu oko staze Nürburgring Nordschleife od svojeg prethodnika (7:51 min).