8. svibnja 1933.

Instaliran je prvi policijski radio sustav za povezivanje glavnoga sjedišta s patrolnim automobilima i za vezu između patrolnih automobila. Sustav je instalirao njujorški Radio Engineering Laboratories of Long Island City iz Eastchester Township, New York. Policijski radio sustav je postao vrlo popularan i često je korišten u filmovima, knjigama, na radiju i TV-u. Poziv Calling all cars postao je slavan nakon filma The Chase iz 1965. s Marlonom Brandom, Robertom Redfordom i Robertom Duvallom u glavnim ulogama.