Prije putovanja domaćim autocestama pripazite na nove informacije kako ne bi prekasno shvatili promjene te time ostali i zatečeno, odnosno zbunjeni u prometu

Prije godinu dana na snagu je stupila Odluka o označavanju autocesta, a kojom se uređuje označavanje autocesta, njihove stacionaže, brojeva izlaza i prometnih čvorišta te naziva izlaza, prometnih čvorišta i odmorišta. Prije stupanja na snagu novih oznaka iz ove odluke provedeno je javno savjetovanje.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Prema objašnjenju Hrvatskih autocesta do ovih promjena je došlo jer se ‘razvojem i gradnjom mreže autocesta ukazala potreba za novelacijom naziva i brojeva čvorišta i odmorišta. Tako je, osim usklađenja svih brojeva čvorišta, samom Odlukom predviđena i izmjena na ukupno 27 naziva čvorišta i pripadajućih odmorišta pod upravljanjem HAC-a.’

To u praksi znači kako je 11 odmorišta na autocestama A1, A3, A4, A6 i A7 dobilo nove nazive. Otvoreno je i jedno novo odmorište na autocesti A3 – Črnec Ježevo. Također, 14 čvorišta dobilo je novo ime, a u promet je pušteno i jedno novo – Šibenik-Podi – na autocesti A1.

Obratite pozornost na nove nazive

Tako recimo više na zagrebačkoj obilaznici nema odmorišta Plitvice. Novo ime ovog odmorišta je Zagreb. Vozite li prema granici sa Slovenijom, nakon Svete Nedjelje posljednji izlaz, odnosno ulaz na autocestu do nedavno je nosio naziv Bobovica. Upravo je on mnogo puta spominjan zbog gužve na graničnom prijelazu, a sada se zove Samobor, prema gradu pod koji pripada. Vozite li pak prema Dalmaciji, nema više izlaza Maslenica, već je sada Rovanjska.

U HAC-u to objašnjavaju ‘bivše čvorište Maslenica obzirom da to da se nalazi na teritorijalnom području naselja Rovanjska, odnosno isto je pozicionirano u neposrednoj blizini navedenog naselja, naziv predmetnog čvorišta promijenjen je u čvorište Rovanjska. Time ukazujemo kako je samo naziv čvorišta izmijenjen dok most Maslenica i nadalje nosi isti naziv te ostaje simbolom dionice i tog dijela podneblja. Isto se odnosi i na druge izmjene’.

U nastavku donosimo tablicu sa svim izmjenama, starih i novih naziva odmorišta i čvorišta. Tu su kako bi se na vrijeme upoznali s njima. Naime, i dalje je puno vozača koji se dosta rijetko voze, a pamte samo neke detalje po kojima se snalaze u prostoru. To su svakako i imena čvorišta. Budite spremni!