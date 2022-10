Bila je to ujedno prilika i za pretpremijeru Volkswagenovog modela ID. Buzz te hrvatska premijera Škode Enyaq Coupe RS iV

Tvrtka Porsche Croatia, zadužena za marke unutar Volkswagen koncerna održala je event E-Xperience, a za koji je bio zadužen vjerojatno najmlađi brend o kojem brinu – Moon. Moon je ustvari brend tvrtke Porsche Holding Salzburg, a koji je zadužen za e-mobilnost po poznatom principu – cjelovito rješenje na jednom mjestu. Nakon što kupite neki od plug-in hibridnih ili pak električnih automobila kod svog trgovca automobila, prvenstveno iz VW grupe, možete se raspitati o dodatnim uslugama koje će vam biti potrebne. Tu mislimo na kućne, veće ili manje, odnosno brže ili sporije punjače električnih ili plug-in vozila.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Pored same prodaje, kroz Moon brend moguće je dobiti kompletno savjetovanje oko svih potrebnih procedura kako željenu punionicu i ugraditi, odnosno osposobiti za početak punjenja. Imaju kompletno rješenje, a što znači da vam njihovi ljudi mogu odraditi komplet posao. To se odnosi na savjetovanje oko odabira punionice, inspekciju postojećeg mjesta gdje se ista namjerava postaviti. Brinu za rješavanje sve potrebne papirologije potrebne prije same instalacije. Naravno, tu je i sama ugradnja i puštanje iste u rad, kao i kasnija podrška te održavanje.

Sve na jednom mjestu

Najprije je potrebno odabrati punjač koji se želi ugraditi, odnosno pravi model. Tu se pored same snage punjača, a koja je bitna i za samo vrijeme punjenja baterije pojedinog vozila, odabiru i ostale funkcije tog punjača, kao i duljina kabela kojime je punjač opremljen.

Dostupno je nekoliko različitih punionica, odnosno punjača, a ovisno i potrebama. Mislimo tu i na one namijenjene privatnoj upotrebi, ali i poslovnoj. Pored same snage punjenja, ovisi i oprema kojom su isti opremljeni, pa se omogućava i autorizacija putem RFID kartice, upravljivost putem aplikacije, kao i opremljenost Wi-Fi-om.

U konačnici, u Moonu se možete raspitati i o dodatnim uslugama, a koje su opet vezane na električnu energiju. Kako bi korištenje plug-in hibridnih i električnih automobila imalo još više smisla, i kako bi se što više koristila energija iz obnovljiv izvora, tu je i mogućnost ugradnje fotonaponskih sustava. U kombinaciji sa sustavima pohrane energije tako je moguće tijekom dana, kad je raspoloživa značajna sunčeva energija pohraniti električnu struju u spremnike, a tijekom noći, dok vozilo miruje ‘pretočiti’ je u bateriju automobila.

Uskoro stiže ID. Buzz

Na samom E-Xperience eventu uzvanicima su predstavljeni Volkswagen modeli ID.3, ID.4 GTX i ID.5 GTX, dok je Škoda u Opatiji predstavila perjanicu svoje električne ponude – model Enyaq Coupe RS iV koji je ovim putem imao i hrvatsku premijeru. Također, bila je to i prilika za svojevrsnu pretpremijeru modela ID. Buzz koji će se na hrvatskim cestama pojaviti početkom 2023. godine.

Prema trenutno dostupnim planovima ID. Buzz Cargo trebao bi startati s cijenom od 430.931 kn. Model je to koji bi mogao biti interesantan dostavnim službama koje vode računa o emisijama ispušnih plinova koje proizvode njihova vozila. Za gradske dostave ovo je model koji ima najviše smisla. Pored toga, ID. Buzz Pro ima je putničkog modela s pet sjedala koji će startati na 476.456 kuna. Kasnije se očekuje i verzija s produljenim međuosovinskim razmakom, a koja će imati i treći red sjedala, odnosno klupu.

Najjača serijska Škoda

Enyaq Coupe RS iV je prva Škoda RS s baterijom. Coupe se zajedno s modelom Enyaq iV proizvodi u matičnoj tvornici marke Škoda u gradu Mladá Boleslav. Obje varijante nastala su na osnovi modularne električne platforme (MEB) iz Volkswagen koncerna. RS model serijski dolazi uz Crystal Face prednju masku. Riječ je o 131 LED žaruljici koja osvjetljava vertikalna rebra markantne Škoda rešetke. Horizontalna svjetlosna traka zaokružuje vizualni dojam.

Novi RS model u Škodinoj ponudi dolazi uz veću bateriju od 82 kWh (neto 77 kWh). Manja je od 62 kWh (neto 58 kWh). Pored elektromotora na stražnjoj osovini RS ima i drugi motor na prednjoj osovini pa znači i da ima pogon na sve kotače. Tu je najveća snaga od 220 kW i maksimalni okretni moment od 460 Nm. To je prvi potpuno električni Škoda RS model, a karakterističan je po izrazito dinamičnom iskustvu vožnje, brojnim crnim detaljima i tipičnoj crvenoj reflektorskoj letvici na stražnjoj maski.

Enyaq Coupe RS iV starta od 0 do 100 km/h u 6,5 sekundi. Postiže najveću brzinu od 180 km/h što je za 20 km/h više od ostalih varijanti novog Coupéa. Želite li biti zapaženi na cesti, to svakako možete učiniti i odabirom boje eksterijera. Najupečatljivija boja svakako je zelena Mamba Green. Ovaj će model već kroz koji dan biti raspoloživ za narudžbe, i to po cijeni od 485 kuna. Početkom iduće godine dolaze i ostale izvedbe Enyaq Coupe iV modela.

Nastavak upoznavanja s novitetima

S obzirom na to da su na jednom mjestu bila dostupna mnogobrojna vozila, bila je to izvrsna prilika upoznati se s istima. Tu su bili i treneri Volkswagen akademije koji su podijelili sve informacije i novosti o funkcijama i sustavima asistencije vozila. Ujedno, odgovorili su i na najsloženija pitanja oko samih vozila.

U svakom slučaju, marke Moon, Volkswagen i Škoda na ovaj način najavljuju svoj sve jači prodor u e-mobilnost i ekološku prihvatljivost na tržištu automobila. Ovakvim događanjima predstavlja se najsuvremenija tehnologija te čitav niz inteligentnih i inovativnih rješenja uz naglasak na korporativni identitet i ubrzavanje ofenzive električnih vozila.

‘Elektrifikacija je važan korak na našem putu do mobilnosti s nultim emisijama. Zato ćemo i u budućnosti organizirati ovakve vrsta događanja kako bismo novinarima i našim kupcima približili i osigurali povjerenje u novi oblik pogona koji kombinira performanse i učinkovitost. Ujedno smo prezentirali i ponudu naših sustava za punjenje,’ rekao je Bojan Tkalec, voditelj projekta Moon.