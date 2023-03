Lagane dizajnerske promjene prate oba modela, a za kupce su vrlo korisne i nove opcije bogatije razine opreme

Mercedes je razotkrio još svojih noviteta. Sada su tretman dotjerivanja prošli početni SUV modeli. Riječ je o modelima GLA i GLB, koji su pomlađeni, a kako bi bili još atraktivniji potencijalnim kupcima. Nema nikakve revolucije, kako po pitanju dizejnerskih, tako i po pitanju tehnoloških poboljšanja. Najlakše ih je prepoznati po lagano izmijenjenom prednjem dijelu vozila.

Kotači od 17 do 20 inča

Redizajnirani prednji branik modela GLB s vizualnom zaštitom podvozja ukazuje na njegove tzv. off-road gene. Dodatno, rešetka hladnjaka s četiri horizontalne rešetke i središnjom zvijezdom naglašava taj dojam. Novost su svakako i upečatljiva full-LED prednja i stražnja svjetla. Osim što poboljšavaju izgled, doprinose i većoj sigurnosti. Sličan je recept primijenjen i na modelu GLA.

Vizualna poboljšanja nadopunjuje i raspon opcija koji je sada proširen s četiri dodatna dizajna kotača i novom Spectral Blue Metallic bojom. U osnovnoj izvedbi, novi GLB opremljen je 17-inčnim aluminijskim kotačima s pet dvostrukih krakova u visokosjajnoj crnoj boji s visokosjajnim površinama. Međutim, GLB se također može konfigurirati s kotačima od 18 do 20 inča. Ista je ponuda i za GLA.

Jedan od vrhunaca nadograđene unutrašnjosti je samostojeći dvostruki zaslon. Standardni su 7-inčni i 10,25-inčni zaslon za odgovarajuće instrumente i multimedijske zaslone. Opcija su pak dva 10,25-inčna široka zaslona. Okrugli otvori za zrak u turbinskom izgledu odaju sportsku eleganciju i kontrast s ravnim, off-road tipičnim unutarnjim elementima od aluminija. Standardni upravljač trenutne generacije presvučen je kožom, a Artico umjetna koža dostupna je na zahtjev. Osim toga, grijani obruč upravljača dostupan je po prvi put za AMG Line.

Prema željama kupaca

Standardna oprema GLB-a je unaprijeđena. Logika ponude još je preciznije prilagođena specifičnim željama kupaca. Osnovna oprema uključuje Highbeam Assist, kameru za vožnju unatrag i USB paket uz primjerice kožni upravljač i LED prednja svjetla. Kupci također dobivaju paket Parking i Mirror paket od Progressive varijante opreme nadalje. Daljnja funkcionalna oprema združena je u pakete koji se temelje na stvarnom ponašanju kupaca. Pri tome kupci mogu individualno konfigurirati vozila u smislu dizajnerskih značajki kao što su boje, presvlake, obloge i kotači.

Mercedes-Benz inteligentni glasovni asistent postaje još sposobniji za dijalog i učenje zahvaljujući online uslugama u aplikaciji Mercedes me koje se mogu aktivirati. Sustav upoznaje vozača i pamti njegove tipične postavke ili rute. U pravom trenutku predlaže personalizirane funkcije infotainmenta, udobnosti i vozila – precizno prilagođene dotičnoj situaciji u vožnji. Vozač, naravno, može odbiti ovaj prijedlog s funkcijom ‘Nemoj sugerirati sada’ ili ga trajno izbrisati s ‘Ne sugeriraj ponovno’. Vozilo će zapamtiti ove želje. Određene radnje tako se mogu pokrenuti bez potrebe za izgovorom ‘Hey Mercedes’, a glasovni asistent sada također može objasniti funkcije vozila. Kao dio MBUX Voice Assistant iz Mercedes me, audio Tourguide dodaje uzbudljivu značajku putnim informacijama – u početku dostupno samo u Njemačkoj. Kada se zada glasovna naredba ‘Hey Mercedes, start Tourguide’, MBUX čita zanimljive činjenice o zanimljivim mjestima duž rute, odgovarajući na približno 3400 smeđih znakova duž njemačkih autocesta.

Poboljšan plug-in hibrid

Novi GLB dostupan je u Europi s četiri benzinska i četiri dizelska motora. Asortiman uključuje četverocilindrične jedinice sa sedam- ili osam-stupanjskim DCT mjenjačem s dvostrukom spojkom kao standardnom opremom. Dva najsnažnija benzinska motora standardno dolaze s varijabilnim pogonom na sve kotače 4MATIC.

Ista je ponuda motora i kod GLA, s time da je on moguć i u poboljšanoj plug-in hibridnoj verziji. Veći sadržaj korisne energije poboljšane visokonaponske baterije dovodi do duljeg električnog dometa. Snaga elektromotora je povećana za 5 kW na 80 kW dok je snaga sustava ostala ista. Što se tiče punjenja, i dalje su dostupne tri opcije: osim standardnih 3,7 kW, baterija se sada može dodatno puniti izmjeničnom strujom i do 11 kW. Nadalje, moguće je puniti bateriju istosmjernom strujom i do 22 kW. Ovo dodatno skraćuje vrijeme punjenja. Mercedes-Benz je također ažurirao vizualizaciju hibridnih funkcija u glavnoj jedinici.