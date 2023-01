Lagane dizajnerske korekcije eksterijera prate i izmjene u putničkoj kabini gdje se sada nalaze dvostruki zasloni, od kojih oba mogu biti u 10,25-inčnom izdanju, a sve raspoložive pokretačke jedinice sada su elektrificirane

Mercedes je pred kraj protekle godine osvježio A-klasu i B-klasu, a što se sada nastavlja dalje. Naime, upravo su otkrivene obnovljene izvedbe modela CLA i CLA Shooting Brake. Kako veće promjene lani nisu zahvatili A i B modele, tako je sada isti koncept primijenjen i kod modela CLA i CLA Shooting Brake. Dizajnerske promjene su gotovo pa minimalne, bez ikakvih iznenađenja. Uostalom, kao što smo i spomenuli, riječ je o redizajnu.

Iako se navodi kako je novi prednji i stražnji dizajn vozila, onim malo slabijim poznavateljima modela iz Stuttgarta će trebati malo više pažnje kako bi uočili bitne promjene. Nova prednja maska sada donosi tzv. ‘zvjezdani uzorak’, odnosno mnoštvo malih Mercedesovih simbola. Promjene je doživio i sami branik, kao o dizajn svjetala. Sve što je lani zahvatilo i A-klasu iz koje CLA vuče svoje korijene.

Stražnja su svjetla u LED tehnologiji, a ponudu otvaraju 17-colni aluminijski naplatci s pet krakova, a birati se može njihova završna obrada. Novi su u ponudi i 19-inčni naplatci koji omogućavaju individualizaciju svog primjerka. Za veću atraktivnost Mercedes je za modele CLA i CLA Shooting Brake pripremio i posebnu hyper plavu boju eksterijera.

Više novosti u putničkoj kabini

Nakon što otvorite vrata i zavirite u putničku kabinu, najveća promjena vidljiva je u dvostrukom zaslonu. Početna izvedba dolazi uz kombinaciju 7-inčnog i 10,25-inčnog zaslona, a uz nadoplatu je moguće dobiti oba u 10,25-inčnom izdanju. Smanjen je i broj raspoloživih prekidača, a što prati poznatu uzrečicu ‘manje je više’. Kolo upravljača serijski dolazi presvučeno Nappa kožom. Opcionalno, multifunkcijski sportski upravljač je dostupan u ARTICO umjetnoj koži. Dostupni su i ukrasni umetci u karbonskom uzorku, smeđem izgledu drva limete otvorenih pora ili smeđih mikrovlakana MICROCUT. Posljednje navedena pripremljena je samo za AMG liniju, a bez obzira koju odaberete svakako će dodatno poboljšati dojam unutrašnjost. Grijani upravljač isto tako je prvi put dostupan u AMG Line izdanju.

Nadalje, komforna sjedala dio su standardne opreme, bez obzira govorimo li o CLA i CLA Shooting Brake izdanju. Ona su presvučena kombinacijom umjetne kože i trodimenzionalno reljefne tkanine u crnoj boji. Također, opcijski je dostupna verzija u trendi sivoj kadulji. Linija opreme Progressive nudi tri boje interijera: crnu, macchiato bež i kadulja sivu. U AMG Line, standardne presvlake sjedala od ARTICO umjetne kože/mikrofibre MICROCUT sada su također dostupne u Bahia smeđoj boji. U AMG liniji dostupno je ukupno pet boja presvlaka: crna, Bahia smeđa, kadulja siva, titan siva biserno/crna i, po prvi put, crvena papar/crna.

Sve je veća koncentracija recikliranih materijala, a što je važna stavka na putu ka CO2 neutralnosti. Već krajem ovog desetljeća Mercedes-Benz ima za cilj barem prepoloviti emisije CO2 po novom putničkom automobilu u tijekom cijelog životnog ciklusa u usporedbi s 2020. godinom. Od 2039. nadalje, osobni automobili i dostavna vozila trebala bi biti CO2 neutralna s pomacima u cijelom automobilskom lancu vrijednosti.

Prema željama kupaca

Mercedes-Benz je značajno unaprijedio serijsku opremu i još preciznije prilagodio logiku ponude specifičnim željama kupaca. Na primjer, osnovna oprema dva nova modela CLA već uključuje HighBeam Assist, kameru za vožnju unatrag i USB paket uz kožni upravljač i LED prednja svjetla. Od vozila opremljenih linijom opreme Progressive nadalje, kupci također dobivaju paket za parkiranje i paket zrcala, kao i Easy-Pack stražnja vrata za CLA Shooting Brake. Revidirani su i ostali paketi opreme grupirani na temelju dosadašnje potražnje kupaca.

Osigurana je i posljednja generacija MBUX-a sustava s novodizajniranim stilovima prikaza. Tako Classic pruža sve relevantne informacije za vozača, Sporty impresionira dinamičnim brojačem okretaja, a Discreet je ograničen na najbitnije stavke. Zajedno s tri načina rada (navigacija, pomoć, servis) i sedam svjetova boja, instrument ploča i središnji zaslon mogu se individualizirati prema željama vozača i situaciji. Središnji zaslon nudi sve prethodne funkcije kao što su navigacija, mediji, telefon, vozilo itd. i njime se može jednostavno upravljati kao zaslonom osjetljivim na dodir. Revidirani telematski sustav privlači novim dizajnom i poboljšanim performansama. Nova značajka je povezivanje s pametnim telefonima putem Apple CarPlay ili Android Auto Wireless. Naravno, dostupan je i USB-C priključak te povećan kapacitet punjenja putem USB-a. Svi USB priključci sada su osvijetljeni.

S aktivacijom online usluga u aplikaciji Mercedes me, glasovni asistent Hey Mercedes postaje još sposobniji za dijalog i učenje. Određene radnje također se mogu pokrenuti bez izgovora ‘Hej Mercedes’. Glasovni asistent MBUX također može objasniti funkcije vozila. Isprva dostupan u Njemačkoj, novi audio vodič za putovanja Tourguide dodaje uzbudljivu značajku putnim informacijama kao dio MBUX Voice Assistant iz Mercedes me.

Tehnička poboljšanja

Naime, kada se izda glasovna naredba ‘Hey Mercedes, start Tourguide’, MBUX infotainment sustav čita zanimljive činjenice o zanimljivim mjestima duž rute. Sustav reagira na otprilike 3400 smeđih znakova obavijesti duž njemačkih autocesta. U kombinaciji s najnovijom MBUX generacijom, opcijski Burmester sustav surround zvuka sada nudi impresivno Dolby Atmos audio iskustvo. Glazbi daje više prostora, jasnoće i dubine. Dolby Atmos omogućuje postavljanje diskretnih audio elemenata ili objekata u trodimenzionalno zvučno polje i prilagodbu svakom okruženju reprodukcije.

U skladu s posljednjim trendovima, nove izvedbe modela CLA i CLA Shooting Brake dolaze uz povećanu dozu sigurnosti. S nadograđenim paketom pomoći vozaču, na primjer, Lane Keeping Assist se kontrolira puno udobnije aktivnom kontrolom upravljanja. Sljedeća generacija Parking paketa podržava uzdužno parkiranje i nudi vizualizaciju od 360 stupnjeva za parkiranje potpomognuto kamerom pomoću 3D slika.

Benzinski motori su u cijelosti elektrificirani i uključuju četverocilindrične jedinice sa 7- ili 8-stupanjskim DCT automatskim mjenjačem kao standardnom opremom. Kao blagi hibridi, motori su opremljeni dodatnim izvorom napajanja od 48 volti koji podržava agilnost pri pokretanju s 10 kW više snage. Novi starter generator s remenskim pogonom značajno poboljšava udobnost i iskustvo korisnika. Na primjer, omogućuje niske vibracije i tiho pokretanje motora, kao i vožnju ‘jedrenje’ s isključenim motorom s unutarnjim izgaranjem.

Tijekom kočenja i ubrzavanja, starter-generator se rekuperira i tako opskrbljuje 12-voltnu mrežu u vozilu i 48-voltnu bateriju električnom energijom. To može podržati motor s unutarnjim izgaranjem tijekom ubrzavanja. Novi ECO Score 3.0 motivira vozače da usvoje ponašanje za uštedu goriva kroz diferenciranu procjenu različitih faza vožnje.

Plug-in hibrid i uz DC punjenje

Još jedan veliki korak napravili su modeli s plug-in hibridnim pogonom CLA 250 e Coupé i CLA 250 e Shooting Brake. Poboljšana visokonaponska baterija nudi veći sadržaj korisne energije, što rezultira većim električnim dometom. Snaga elektromotora povećana je za 5 kW i sada doseže snagu pogonskog sklopa od 80 kW. Za punjenje su i dalje dostupne tri opcije: osim standardnih 3,7 kW, baterija se sada može puniti i izmjeničnom strujom i do 11 kW umjesto dosadašnjih 7,4 kW. Novi CLA modeli također nastavljaju nuditi mogućnost punjenja baterije istosmjernom strujom, i to do 22 kW. DC punjenje od 10% do 80% traje oko 25 minuta.

Slična su poboljšanja pripremljena i za prave AMG verzije koja su dizajnerski ipak nešto dinamičnije. Na raspolaganju su Mercedes-AMG modeli CLA 35 4Matic i CLA 45 S 4Matic+. Rabe dvolitreni benzinac koji kod početne verzije isporučuje 205 kW / 306 KS, odnosno 85 kW / 115 KS više kod snažnijeg modela. Tu je i 400, odnosno 500 Nm maksimalnog okretnog momenta. Za obje verzije pripremljeno je po nekoliko novih izgleda naplataka, i to od 18 i 19 inča za model 35, odnosno samo 19-colne za 45 S verziju. Nove boje i sjedala i ovdje su prisutni, uz novi MBUX sustav. Naravno, sve se promjene odnose i na karavanski Shooting Brake model.