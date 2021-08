Pored dizelskih i benzinskih inačica, za drugu polovicu iduće godine najavljeno je lansiranje i električnog izdanja koji bi trebao imati domet od 285 kilometara

Nema sumnje kako je posjedovanje predstavnika u segmentu gradskih dostavnjaka vrlo bitno za brojne proizvođače automobila. Neminovno je kako već dugi niz godina uzlaznu putanju na brojnim svjetskim tržištima imaju razne kurirske službe, a koje su pored malih privrednika sve veći potrošači ovakvih modela. Uvidio je to bio i Mercedes, a koji je ipak mnogo zapaženiji segment imao u segmentu većih modela.

Koliko je razvoj pojedinih modela preskup i za ovog njemačkog proizvođača jasno nam pokazuje činjenica kako su se kod pripreme modela Citan udružili s Renaultom, a koji ima daleko veće iskustvo proizvodnje ovakvih modela. Pored činjenice da Kangoo već dugi niz godina postiže zapažene uspjehe, to je upotpunila i marka Dacia, a koja će se u narednom periodu ipak malo povući iz ovog segmenta, barem na tržištu Europe.

Razumljiva suradnja s francuskim stručnjacima

Pored činjenice da je Renault već imao razvijen model čije su prednosti prepoznali brojni kupci diljem svijeta, Mercedes je iz ove suradnje profitirao na još jednom polju. Naime, ovaj premium proizvođač u glavnini se oslanjao na vlastiti razvoj većih motora, a kaskali su u ponudi manjih motora koji su ujedno prikladni za ovakve modele. Tako je pored karoserijskog dijela Renault pomogao i u isporuci manjih benzinskih i dizelskih agregata.

Ta njemačko-francuska simbioza vidljiva je na još nekim modelima, pa tako nije tajna da se i Smartovi primjerci proizvode na istoj traci kao i Renault Twingo. I nova generacija Citana koji je, u skladu s trendovima već godinu i pol, imao digitalnu premijeru, nastavak je suradnje Mercedesa i Renaulta. Nove generacija Renaultovih modela Express Van i Kangoo Van imali smo priliku isprobati početkom ljeta, a sada donosimo neke bitnije činjenice u njihovim njemačkim verzijama koje se uskoro očekuju i na domaćim prometnicama.

Jasna pripadnost Mercedesovoj gami

Kako i priliči u ovakvim suradnjama, Mercedes je novi model, potekao iz francuske kuhinje, opremio jasno prepoznatljivim elementima kako bi se uklopio u ostatak prodajne game. Prednji dio vozila donosi veću sličnost s modelima iz osobnog programa njemačkog proizvođača. Tu su nova, elegantnija i modernija maska, kao i svjetla. Dakako, novog je izgleda i branik. Ovisno o izvedbama, odnosno razinama opremljenosti tu su vidljive razlike.

Stražnji dio dostavnih modela nikada nije donosio neku bitnu promjenu, pa je u skladu s time nema niti sada. Kako na prednjim, tako je i na stražnjem dijelu jasno istaknuta trokraka zvijezda.

Bočna klizna vrata iz suvozača standardna su oprema, a moguća su i na vozačevoj strani. Ona osiguravaju otvor od 61,5 cm na obje strane. Straga su dvokrilna vrata koja se mogu otvoriti do kuta od 90 stupnjeva, odnosno dodatno do 180 stupnjeva prema stranicama vozila. Opcijski se stražnja vrata mogu naručiti s grijanim staklenim površinama, a opremljenim i brisačima.

Dostavna i putnička verzija

Panel Van oznaka je za dostavnu verziju, dok ona putnička u imenu ima dodatak Tourer. Kasnije se očekuje i produžena verzija, kao i model Mixto. Ipak, osnovni model uz međuosovinski razmak od 271,6 cm pruža više nego li je to mogao model koji izlazi iz ponude. Kompaktna duljina od 449,8 cm osigurava zavidnu razinu prostora. Utovarni prag Panel van modela je na iznimno pristupačnih 59 centimetara. Kod Tourera stražnja se klupa može preklopiti u omjeru od 1/3 do 2/3. Brojni skladišni prostori i pretinci olakšavaju svakodnevnu upotrebu Citana.

Osim fiksne pregradne stijene (dostupna s i bez prozora) između vozačke kabine i prtljažnog prostora, Citan Panel Van dostupan je i sa sklopivom varijantom. Ova je opcija već dokazala svoju vrijednost u prethodnom modelu i od tada je dodatno optimizirana. Ako je potrebno prenijeti dugačke predmete, ova rešetka sa suvozačeve strane može se okretati za 90 stupnjeva, prije nego što se preklopi u smjeru vozačevog sjedala i zaključa na mjestu.

Sjedalo suvozača može se preklopiti kako bi se stvorila ravna površina. Rešetka za zaštitu tereta izrađena je od čelika i služi za zaštitu vozača i suvozača od tereta. Obje verzije, i Panel Van i Tourer bit će dostupne u linijama opreme Base i Pro. S linijom Base kupac dobiva funkcionalnu početnu varijantu sa svom potrebnom osnovnom opremom. Pro Line kombinira reprezentativan dizajn s dodatnom funkcionalnošću.

I oprema iz ostalih Mercedesa

Ovisno o razini opreme, kao i odabiru s liste dodatnih mogućnosti, Citan može osigurati brojna pomagala poznata iz putničkih verzija Mercedesa. Na središnjem grebenu tako može biti 7-inčni zaslon osjetljiv na dodir, a koji je dio inovativnog MBUX sustava (Mercedes-Benz User Experience). Tu su i brojni sustavi pomoći koji osiguravaju zavidnu razinu sigurnosti, bez obzira govorimo li tek o zračnim jastucima ili pak Active Lane Keeping Assist…

U Mercedesu su jasno istaknuli kako je Citan ujedno posljednji novi model iz komercijalnog programa koji koristi motore s unutarnjim izgaranjem. Svi budući da novi modeli očekuju se isključivo u električnim verzijama. Dakako, i za Citana je predviđen takav pogon. Tako se u drugoj polovici 2022. očekuje eCitan koji će proširiti ponudu gospodarskih modela pogonjenih električnim pogonom, uz eVito i eSprinter.

Spominje se tek da će imati doseg od 285 km te da bi na brzim punjačima punjenje baterije od 10 do 80% trebalo biti obavljeno u 40 minuta. Ovaj bi model trebao osiguravati istu razinu komfora i prostora kao i benzinske, odnosno dizelske verzije.

Zadnji model s benzinskim i dizelskim motorima

Mercedes-Benz je za Panel Van predvidio tri izvedbe 1-5-litrenog turbodizelskog motora (75, 95 i 116 KS) te dvije verzije 1,3-litrenog benzinca (102 i 131 KS). Putnički Tourer trebao bi imati istu ponudu benzinaca, dok bi od dizelskih varijanti jedinu opciju trebala činiti srednja verzija od 95 KS.

Na kraju, spomenimo neke bitne činjenice o novom Citanu. Kod modela Panel Van na raspolaganju je korisni obujam prtljažnog prostora do 2,9 m3, mjereno prema VDA normi. Tako se dvije euro palete mogu poprečno, jedna za drugom mogu smjestiti u prtljažni prostor. Kapacitet vuče Citana je 1,5 tona. Osim uobičajene, fiksne kuke za vuču prikolice, postoji i verzija s nisko postavljenom EURO kukom, a što omogućuje lakše otvaranje vrata prtljažnika pri korištenju prikolice. Čak sedam zračnih jastuka standardno je ugrađeno u Tourer izdanje (jedan manje u Panel Van).

Mercedes je za novi Citan predvidio LED svjetla visokih performansi kao dio opcijske opreme. S temperaturom boje od 5500 Kelvina, LED svjetlo je vrlo blizu dnevnog svjetla (6500 K). Studije su pokazale da umjetno svjetlo uzrokuje manje naprezanje očiju kada je njegova boja bliža dnevnoj. LED diode su također energetski učinkovitije i troše oko 75 posto manje električne energije od običnih žarulja, ovisno o području djelovanja.

Pomoćnik pri kočenju (standardno za Tourer, a opcionalno za Panel Van) može drastično smanjiti put kočenja u hitnim slučajevima. Pri brzini od 120 km/h brže vrijeme reakcije omogućuje smanjenje udaljenosti za čak šest metara. ‘Hej Mercedes’, inteligentni glasovni pomoćnik unutar MBUX-a može razumjeti čak 28 jezika. Može se koristiti za udobno upravljanje infotainment funkcijama. Na primjer, u kombinaciji s Mercedes me connect sustavom, navigacijskim sustavom može se upravljati redovitim govorom.

Nakon digitalnog izračuna i testiranja na ispitnom poligonima, prototipovi i predserijska vozila novog Citana prošli su više od 500 pojedinačnih testova u Europi. Tijekom brojnih probnih vožnji, mali gradski dostavnjak je prolazio kroz dvije zime i dva ljeta s temperaturama u rasponu od minus 25° C do plus 40° C. Prilikom lansiranja na tržište, novi Citan bit će dostupan u devet boja, uključujući pet metalik boja.