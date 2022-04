SL 43 donosi inovativnu tehnologiju motora uz električni turbopunjač za ispušne plinove izveden izravno iz Formule 1, po prvi put u serijskom vozilu

O Mercedesovim modelima SL već smo pisali. I dok su prvi prikazani modeli koji ispod poklopca motora skrivaju moćne V8 motore, sada je tu novi ulazni model. Tako će cjenik sada započinjati s Mercedes-AMG modelom SL 43. U Mercedesu navode kako je riječ o tehnički inovativnom ulaznom modelu novorazvijenog kultnog roadstera. Ispod poklopca motora smješten je redni četverocilindrični benzinski motor s dvije litre obujma. Ovo je prvi put da se električni turbopunjač koristi u serijskom vozilu. Tehnologija dolazi iz Formule 1.

Iz Formule 1 u serijski automobil

Kako navodi poznati njemački proizvođač premium vozila, sustav u modelu SL 43 izravni je derivat razvoja koji Mercedes-AMG Petronas F1 tim uspješno koristi dugi niz godina u vrhunskoj klasi motosporta. Novi oblik turbo punjenja jamči posebno spontan odziv na gas u cijelom rasponu okretaja, nudeći tako još dinamičnije iskustvo vožnje uz istovremeno povećanje učinkovitosti. SL 43 je prvo serijsko proizvedeno vozilo na svijetu koje ima električni turbopunjač. Ova tehnologija dolazi izravno iz Formule 1 i rješava kompromis između malog kompresora s brzim odzivom koji unatoč tome postiže relativno nisku vršnu snagu i velikog kompresora s velikom vršnom snagom koji reagira odgođeno. Ova tehnologija povećava agilnost, a time i zabavu u vožnji, te istovremeno poboljšava učinkovitost pogonskog sustava.

Princip rada električnog turbopunjača temelji se na istoj tehnologiji koju koristi Mercedes-AMG Petronas F1 tim. Električni motor promjera oko četiri centimetra integriran je izravno na osovinu turbopunjača između rotora turbine na ispušnoj strani i rotora kompresora na usisnoj strani. Elektronički kontroliran, izravno pokreće osovinu turbopunjača i tako ubrzava kotač kompresora prije nego što ga struja ispušnih plinova počne pokretati na uobičajen način.

Bolje performanse uz elektrifikaciju

To značajno poboljšava trenutnu reakciju iz praznog hoda i u cijelom rasponu broja okretaja motora. Motor s unutarnjim izgaranjem još spontanije reagira na pritisak papučice gasa, dok je cjelokupno iskustvo vožnje dinamičnije. Osim toga, elektrifikacija turbopunjača omogućuje veći okretni moment pri niskim okretajima. To također povećava agilnost i optimizira ubrzanje s mjesta. Čak i kada vozač makne nogu s papučice gasa ili pritisne kočnicu, tehnologija električnog turbopunjača u stanju je održavati tlak prednabijanja u svakom trenutku. To osigurava kontinuirani, trenutni odgovor.

Turbopunjač, ​​koji se napaja putem 48-voltnog električnog sustava, radi pri brzinama do 170.000 o/min, što omogućuje vrlo visok protok zraka. Turbopunjač, ​​elektromotor i energetska elektronika spojeni su na rashladni krug motora s unutarnjim izgaranjem kako bi u svakom trenutku stvorili optimalno temperaturno okruženje.

Osnovni model koji juri 275 km/h

U kombinaciji s interno nazvanim M139, dvolitrenim rednim četverocilindričnim motorom, inovativna tehnologija u SL 43 proizvodi nazivnu snagu od 280 kW (381 KS) pri 6750 o/min. Maksimalni okretni moment od 480 Nm dostupan je između 3250 o/min i 5000 o/min. Ovisno o situaciji, sustav također jamči dodatno pojačanje od 10 kW (14 KS) putem remenskog pokretača-generatora (RSG).

Druga generacija RSG također funkcionira kao blagi hibrid u 48-voltnom električnom sustavu, koji osim privremenog povećanja snage omogućuje funkcije kao što su kotrljanje i povrat energije za maksimalnu učinkovitost. Istodobno, 48-voltna tehnologija također povećava udobnost, jer su prijelazi između start-stop funkcije i funkcije kotrljanja gotovo neprimjetni. Vozne performanse i dalje su jako dobre. Iz mjesta, SL 43 po potrebi ubrzava do 100 km/h za samo 4,9 sekundi, a najveća brzina je 275 km/h.