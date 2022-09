V8 motor otišao je u povijest, sada je fokus na četverocilindrašu. Dvolitreni benzinac i elektromotor na stražnjoj osovini osiguravaju 500 kW odnosno 680 KS. Nova tehnologija preuzeta iz Formule 1 dovela je i do povećanja mase na čak 2111 kilograma

AMG je u Mercedesovom programu značio da riječ o posebno pripremljenim modelima kod kojih je sve stavljeno na užitak u vožnji. Bez obzira govorimo li o uređenju interijera, odnosno vanjštine vozila, snažnom pogonskom stroju ili pak gromoglasnom zvuku koji dopire iz ispušnih topova. To se lagano mijenja. Već smo spominjali AMG verzije električnih modela EQE i EQS, a sada je na red stigla nova generacije C-klase uz neprikosnovenu AMG oznaku.

Što je novo? Prvenstveno riječ je o pogonu. Do sada je tu oznaka AMG značila i korištenje V8 benzinskog motora koji je proizvodio prvu glazbenu simfoniju. Taj je motor otišao u povijest. Na scenu je pak stupio dvolitreni četverocilindraš od nevjerojatnih 350 kW odnosno 476 KS koji su na raspolaganju pri 6725 okretaja i minuti. To znači da je riječ o najsnažnijem serijski proizvedenom četverocilindrašu. Dodamo li tome i 545 Nm maksimalnog okretnog momenta dostupnog u rasponu od 5250 do 5500 okretaja, zabava je svakako zagarantirana.

Iskustvo iz Formule 1

No, kako je sve to ipak premalo da bi se koristila oznaka C 63 AMG, potrebno je još nešto. Stoga su AMG-ovi stručnjaci ugradili generator pokretača s remenom (RSG) koji kombinira alternator i starter u jednoj komponenti. RSG pokreće motor s unutarnjim izgaranjem te se time brine za rad trošila poput klime, audio uređaja… Također, RSG je integriran u visokonaponsku mrežu od 400 volti.

Elektromotor uz asistenciju elektronski nadziranog diferencijala s ograničenim proklizavanjem zadužen je za pokretanje stražnje osovine. Riječ je o iskustvu iz Formule 1. Ima dvije brzine te ima sposobnost ‘potegnuti’ samo na struju do brzine od 125 km/h. S obzirom na to da mu je električni doseg do 13 kilometara, jasno se daje na znanje kako mu je osnovna funkcija boostanje, odnosno davanje dodatne snage benzinskom motoru. Napaja se iz baterije hibridnog sklopa od 6,1 kWh te može pogonu dati maksimum od 150 kW / 204 KS, ali tek 10 sekundi. Najmanje je na raspolaganju 95 KS.

3,4 sekunde do stotke

Znači, u boost verziji na raspolaganju je zajednička snaga od 680 KS te 1020 Nm okretnog momenta. Spomenimo kako je dosadašnji C63 AMG, uz V8 motor razvijao 510 KS. Bez obzira radi li se o limuzinskom izdanju ili pak isto tako jednako privlačnom karavanu, Mercedes-AMG C 63 S E Performance treba 3,4 sekundu da bi postigao brzinu od 100 km/h. Maksimalna brzina limitirana je na 250 km/h, a nakon njenog otvaranja dobiva se dodatnih 30 km/h.

Korištenje hibridnog sklopa, baterije i ostalih komponenti dovelo je i do značajnog povećanja mase kompletnog vozila. Naime, dosadašnje izdanje težilo je oko 1,7 tona, dok je sada tu 2111 kilograma, odnosno dodatna 34 kg ako govorimo o karavanu. Povećanje težine je značajno, no Mercedesovi stručnjaci napominju kako se to ne osjeća u vožnji te da je masa izvrsno izbalansirana.

Osam načina vožnje

Novi se model može pohvaliti i činjenicom da prvi puta koristi varijabilni sustav pogona na sve kotače AMG Performance 4Matic+. Kako bi pružio što veću razinu užitka, on uključuje i Drift Mode. Također, kao standardna oprema sada je tu i aktivno upravljanje stražnjom osovinom.

Teško da ima vozača koji ne može pronaći svoj užitak u vožnji modelom C 63 S E Performance, pogotovo kad znamo kako je na raspolaganju čak osam načina vožnje. To su Electric, Comfort, Battery Hold, Sport, Sport+, Race, Slippery te Individual. Oni znače i posebno podešavanje raspoložive snage pogona, upravljanja, ovjesa i zvuka.

Naravno, u odnosu na lani pristiglu novu generaciju C-klase, ova koja nosi AMG oznake posebno je dotjerana. Automobil je malo porastao u dužinu i širinu, a ugrađeni su i brojni dodatci koji naglašavaju sportski pedigre. Vjeruje se kako bi dosta popularna mogla biti karavanska inačica, a već kroz koji mjesec očekuju se i prve isporuke. Cijena? Još nije objavljena, no vjerujemo da će biti daleko od početne šesteroznamenkaste. Dakako, govorimo o onoj u eurima, a ne kunama…