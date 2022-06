Britanska kompanija McMurtry Automotive na ovotjedni Goodwood Festival of Speed donosi svoj "fancar", električni bolid namijenjen utrkivanju na kratkim brdovitim stazama

Na jednu trkaću stazu prvi puta će se, nakon 1978., uputiti jedan trkaći bolid s “ventilatorom” koji stvara potisak prema dolje (downforce). Naravno, prošli puta s tim dodatkom vozio je Niki Lauda u ubrzo zabranjenom bolidu Formule 1, Brabhamu BT46B, a njegov nasljednik bit će maleni britanski bolid McMurtry Spéirling.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Ovdje je riječ o električnom trkaćem bolidu izrađenom za kratke hillclimb staze, baš onakve kakva je i staza u Goodwoodu. Izradila ga je britanska tvrtka McMurtry Automotive, a predstavit će ga na ovotjednom legendarnom događaju Goodwood Festival of Speed. McMurtry planira ovim bolidom ne samo pobijediti na ovogodišnjoj hillclimb utrci, već i postaviti novi apsolutni rekord staze – koji trenutačno drži električni bolid Volkswagen I.D. R s vremenom od 39,9 sekundi.

Brži od Nevere

McMurtry Automotive je za ove svrhe pripremio bolid koji od nule do 60 mph (96,5 km/h) ubrzava za samo 1,5 sekundi, malen je, kompaktan i lagan (teži manje od tone) te ima omjer snage i mase od preko 1.000 KS po toni.

Kako bi mogao postići ovo ubrzanje i savladavati zavoje, tu je već spomenuti karakteristični ventilator na stražnjem dijelu – on će stvarati čak dvije tone downforcea, i to već od 0 km/h pa sve do maksimalnih brzina. Zahvaljujući njemu, sila potiska prema asfaltu ne ovisi o strujanju zraka oko bolida u vožnji, već se stvara aktivno, i dok on stoji ili se kreće vrlo sporo, što bi – smatraju ovi Britanci – trebalo biti ključ pobjede u Goodwoodu.

O tehničkim karakteristikama Spéirlinga nije otkriveno previše. Spominje se tek baterija od 800 V i kapaciteta 60 kWh te autonomija od 30-ak minuta utrkivanja. Za pogon su zaslužna dva elektromotora smještena na stražnjoj osovini, a više detalja doznat ćemo narednoga vikenda. Za volanom ovog “mini Batmobila” bit će Max Chilton, bivši vozač Formule 1, koji je bio i testni vozač bolida tijekom njegovog razvoja.