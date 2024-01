Kod modernih automobila falsificiranje stanja na brojaču kilometara često je lakše jer je potrebno manje fizičke interakcije

Koliko puta se susreli s nepovjerljivim prijateljem/poznanikom koji kupuje rabljeni automobil te se raspituje koji trgovci automobilima najmanje varaju kupce? Nepovjerenje prema prodavačima rabljenih vozila je kod mnogih kupaca iznimno visoko, no ne znači da je to bez pokrića. Doduše, ponekad je vrlo teško tko je u tome kriv. Je li to onaj koji vam prodaje to vozilo? Je li onaj koji je njemu to vozilo (pre)prodao? Je li to vlasnik koji ga je prije toga neko dulje vrijeme koristio? Definitivno, prijevara oko broja prijeđenih kilometrima na rabljenim vozilima ima mnogo.

Oprezno kod kupnje rabljenih

Iako je tržište rabljenih automobila tijekom godina postalo transparentnije, falsificiranje brojača kilometara i dalje je rasprostranjeno u cijelom svijetu. Kupci gube milijune eura zbog neiskrenih prodavača i čini se da se situacija neće drastično promijeniti u skorijoj budućnosti. Često je lakše vratiti kilometre na modernim vozilima jer je potrebno manje fizičke interakcije. Budući da je sve povezano, kriminalcima je potrebna samo odgovarajuća oprema da bi podesili brojač kilometara i umjetno povećali vrijednost automobila. Stručnjaci upozoravaju da uočavanje vraćanja kilometara može biti otežano bez proučavanja povijesti rabljenog automobila.

Prevara ima svakakvih. Pored onih koji varaju na iskrenom broju prijeđenih kilometara, ima i onih koji varaju o pravoj ‘povijesti’ tog vozila. Tako ima prodavača koji prodaju vozila koja su imala veće udese u nekoj drugoj zemlji. Na istima je proglašena totalna šteta. Znači da vozilo više ne bi trebalo biti u upotrebi. No, netko ‘spretan’ to je vozilo ipak doveo u vozno stanje te ga prodaje dalje pod ‘nikad ogrebano’.

Najmanje brige kod VW Pola

BMW serije 6 automobil je kojemu se najviše vraćaju kilometri u Hrvatskoj. Njih čak 6,99 % ima promijenjenu kilometražu. Znači, da 1 od 14 modela BMW serije 6 u državi možda ima krivotvorenu originalnu kilometražu. Tu su zatim Audi A8 (5,68 %), Opel Insignia (3,89 %), Audi A6 (3,85 %) i Audi Q5 (3,66 %) koji ga prate u stopu. Među 20 modela kojima se najčešće vraća kilometraža u Hrvatskoj, čak šest ima logotip s četiri prstena. Na tržištu postoji velika potražnja za rabljenim vozilima više klase koja su u dobrom stanju. To objašnjava zašto su Audi modeli toliko popularni među prevarantima.

‘Kod 3,51 % svih automobila provjerenih aplikacijom carVertical u Hrvatskoj utvrđeno je lažiranje kilometara, a prosječna vrijednost vraćanja kilometara iznosila je više od 70.000 kilometara. Kupnja automobila s vraćenim kilometrima uvijek znači nepredvidive tekuće troškove i bržu amortizaciju automobila,’ objašnjava Matas Buzelis, voditelj komunikacija u tvrtki carVertical.

Među 20 automobila kojima se najviše vraćaju kilometri u Hrvatskoj, 8 se smatra premium klasom.To znači da se kilometri češće vraćaju na vozilima srednje klase. No falsificiranje očitanja brojača kilometara na premium markama kao što su Audi, Volvo, Porsche, Land Rover ili Mercedes-Benz prijestupnicima omogućuje bolju zaradu.

Volkswagen Polo model je kojem se najmanje vraćaju kilometri. Ima udio od 2,12 %, a što znači da je trostruko rizičnije kupiti BMW serije 6 nego VW Polo. Mercedes-Benz E-klase (2,14 %), Peugeot 3008 (2,26 %), Volkswagen Touran (2,27 %) i Audi A4 (2,27 %) također su među vozilima s najmanje vraćenih kilometara.

Svi podaci izneseni su na odnosi istraživanja tvrtke carVertical. Oni su proveli godišnje istraživanje u Hrvatskoj, a kako bi saznali kojim se modelima automobila najviše vraćaju kilometri te da bi podigla svijest među kupcima. U ispitivanju su analizirana stvarna izvješća o povijesti automobila koja su korisnici usluga tvrtke carVertical pribavili od studenoga 2022. do studenoga 2023.