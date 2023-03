Najstariji i najiskusniji Auto klub u Hrvatskoj, AK Delta iz Zagreba, od 31. ožujka do 2. travnja 2023. organizira poslasticu za ljubitelja oktana. Ujedno je riječ i o uvertiri u prestižni WRC

Danas je u Karlovcu predstavljen 2. Quattro River Rally. Riječ je o utrci koja je lani, u svom prvom izdanju, pokazala fantastičan potencijal. Također, Karlovcu i Karlovačkoj županiji osigurala je status fantastične lokacije za organizaciju izvrsno posjećenih ozbiljnih sportskih natjecanja. Quattro River Rally (QRR) je na neki način savršena uvertira u WRC Croatia Open koje se na istoj lokaciji održava tri tjedna kasnije. Prigoda za vozače, ali i publiku da u kratko vrijeme više puta dožive na djelu nastupe vrhunskih posada u top rally automobilima.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

‘Već prvo izdanje nadmašilo je sva naša očekivanja kako po atraktivnosti posada tako i po broju posjetitelja. Usto, cijela je utrka sjajno popraćena od strane medija te putem društvenih mreža, a slično očekujemo i ove godine. Posebno zahvaljujemo na podršci u organizaciji QRR svim pokroviteljima i suorganizatorima, sponzorima i medijima’, izjavio je Vladimir Golub, predsjednik AK Delta koja stoji iza organizacije ovog natjecanja.

Zabava u grad na četiri rijeke

Središte zbivanja QRR-a je u Karlovcu. Tamo natjecanje starta i završava, i to u samom centru grada. Park vozača smješten je na prostoru ŠRC Korana. Tu će se na kraju drugog dana, dakle 1.4. u večernjim satima održati besplatni koncert Sandija Cenova. Popularni pjevač neće samo zabavljati publiku već će sudjelovati i u sportskom dijelu vozeći utrku kao predvozač. Suorganizatori natjecanja su Karlovačka županija te grad Karlovac.

Iznimno atraktivni brzinski ispiti nazvani po imenima četiri rijeke s karlovačkog područja nisu dugi, ali su tehnički dosta zahtjevni. U najvećem se dijelu odvijaju na području Karlovačke županije odnosno gradova Karlovac, Duga Resa, Slunj i Ozalj te općina Netretić, Barilović i Generalski Stol. Ove se godine natjecanje produžuje i do grada Slunja gdje će se voziti potpuno novi brzinski ispit Rastoke. Sveukupno je 12 brzinskih ispita, odnosno 5 različitih. S obzirom na to da je čak 19% brzinskih ispita identično onima s WRC-a očekuje se da će dio vozača iskoristiti prigodu da nastupom na Quattro River Rallyju poboljšaju svoje šanse za dobar rezultat na utrci WRC Croatia Open. Lista prijava se polako puni, a bit će otvorena do 17. ožujka nakon čega će se znati točan broj prijavljenih posada.

Natjecanje je međunarodno te je upisano u kalendar Svjetske automobilističke federacije FIA. Boduje se za Alpe Adria Rally Cup, Međunarodno regionalno prvenstvo Hrvatske te za Prvenstvo Hrvatske.