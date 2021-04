Serijsko se izdanje očekuje sredinom iduće godine, a novi model nastaje u suradnji sa Subaruom

U nedostatku automobilskih zbivanja na Starom kontinentu, a gdje su inače uprste oči čitavog svijeta, sada smo mi orijentirani na salon automobila u Shanghaiu. Naime, poznato je kako je korona virus uzorkovao stopiranje automobilskih priredbi u Europi. Protekle salon automobila u Ženevi bila je prve velika međunarodna priredba koja je prvo odgođena, a kasnije i otkazana zbog pandemije. Salon nije održan niti ove godine, a malo je izvjesno da će se na jesen održati salon automobila u Minhenu koji je trebao zamijeniti onaj u Frankfurtu.

Kineska premijera

Inače salon automobila u Shanghaiu nije ništa posebno bitan na međunarodnoj razini, no nakon više od godinu dana prva je automobilska priredba koja se održava, pa nije čudno da izaziva mnogo pozornosti premijerama koje se tamo održavaju. Svoj veliki novitet predstavila je i japanska Toyota. Riječ je o konceptu bZ4X. Najava je to prvog u nizu potpuno električnog Toyota modela. Spomenimo kako ovaj japanski proizvođač do 2025. godine planira predstaviti 15 električnih vozila na baterije, uključujući 7 Toyota bZ modela.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Toyota bZ4X Concept predstavlja SUV srednje veličine s pogonom na sve kotače. Ujedno je to i sastavni dio Toyotinog prelaska od automobilske kompanije prema poslovanju posvećenom pružanju bolje mobilnosti za sve. ‘BZ’ je kratica za ‘Beyond Zero’, pojačavajući Toyotinu predanost ne samo postizanju nultih ugljičnih emisija i ugljične neutralnosti, već i širenju ostvarivanja novih koristi za okoliš, za pojedince i za društvo u cjelini.

Koncepti model bZ4X plod je razvoja dva japanska proizvođača. Pored Toyote u projektu je sudjelovao i Subaru. Prema trenutno dostupnim informacijama, prodaja serijskog izdanja trebala bi započeti sredinom 2022. godine. Iz Toyote najavljuju kako je bZ4X Concept vozilo koje je više od samo prijevoznog sredstva te bi trebao pružiti uživanje tijekom korištenja.

Novi izgled prednjeg dijela

Prednji dio automobila nema klasičnu masku koja je bila znak raspoznavanja. Umjesto toga sadrži raspored senzora, svjetla i aero elemenata u prepoznatljivom obliku ‘čekića’, stvarajući novi stav i prisutnost na cesti. U donjem je dijelu mala šesterokutna rešetka, a iznad kojeg je puna maska te tek manji otvor pri samom vrhu. Uska i izdužena svjetla imaju po četiri LED elementa i traku za dnevna svjetla u samom vrhu. Prednje, ali i bočne te stražnje linije donose jasan i precizan stil, a kakav je i do sada viđan na Lexus modelima.

Novi koncept izgrađen je na novoj modularnoj platformi e-TNGA, a razvijenoj posebno za električna vozila. Dugi međuosovinski razmak i kratki prevjesi pomažu u stvaranju izrazito prostrane i otvorene kabine. Prednji dio kabine dizajniran je oko ‘pogonskog modula’ koji vozaču daje osjećaj direktne povezanosti s cestom i važnim informacijama. Nisko postavljena instrument ploča otvara panoramsku vidljivost i naglašava osjećaj prostora. Kontrole su grupirane oko središnje konzole, dizajnirane za lako prepoznavanje i upravljanje. Digitalni ekran instrumenata postavljen je iznad upravljača, tako da je za očitavanje podataka potrebno samo minimalno kretanje oka.

U ovom modelu Toyota je pokazala više od 20 godina iskustva u elektrifikaciji vozila. To je osiguralo da električni pogonski sklop odnosno elektromotor, zatim upravljačka jedinica i sustav upravljanja baterijama pružaju vodeću učinkovitost u klasi i vrlo konkurentan domet vožnje. Ekološki profil automobila dodatno je ojačan ugrađenim solarnim sustavom za punjenje, koji povećava udaljenost koju se može prijeći.

Nastavak elektrifikacije

U stvaranju učinkovitog pogona na sva četiri kotača veliku ulogu imao je Subaru. Bogato naslijeđe i duboka stručnost Toyote i Subarua kombinirani su kako bi pružili visoku sposobnost 4×4 pogona, dajući mu istinsku terensku sposobnost.

Kako navode u Toyotu, bZ4X Concept kad krene u serijsku proizvodnju treba bi biti s prvi na svijetu iz segmenta masivne proizvodnje s izvedbom Steer-by-Wire. Ova tehnologija daje vozaču veću kontrolu i precizniji odziv u skladu s brzinom vozila i kutom upravljanja. Steer-by-wire također odstupa od tradicionalnog kola upravljača, zamjenjujući ga upravljačem jedinstvenog oblika koji eliminira potrebu da vozač pomiče ruke oko kola upravljača dok skreće, dodajući na kvaliteti, ali i zabavi u vožnji.

Koncepti model bZ4X najnovija je prekretnica na Toyotinom putu za postizanje nula emisija koje je započelo prije više od 20 godina lansiranjem originalnog Priusa, prvog hibridnog električnog automobila na svijetu za masovnu proizvodnju. Od tada je Toyota neprestano pomicala granice elektrifikacije vozila, postižući sve veću učinkovitost svoje hibridne tehnologije i realizirajući nove mogućnosti razvojem plug-in hibridnih i električnih vozila na vodikove gorivne članke. Do danas je Toyota prodala više od 17 milijuna elektrificiranih vozila, štedeći oko 140 milijuna tona CO2. Između 2010. i 2019. godine, elektrificirana tehnologija pomogla je Toyoti smanjiti ukupnu emisiju CO2 u vozilu globalno za približno 22%. Do 2025. godine Toyota će globalno ponuditi više od 70 elektrificiranih vozila u svom portfoliju, uključujući najmanje 15 električnih vozila na baterije.