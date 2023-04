Duža verzija popularnog Tiguana dostupna je u tri razine opreme (Life, Elegance i R-Line), a birati se može između 1,5-litrenog benzinca i dvolitrenog TDI-a od 150 ili 200 KS. Cijene kreću na 34.140 eura

Volkswagenov SUV model Tiguan već dulje vrijeme vrlo je popularna opcija brojnim kupcima, a sada je ponuda obogaćena. Iako se model Allspace već dulje vremena nudi na brojnim tržištima, ova izvedba nije bila dostupna i domaćim kupcima. Sada je to, nakon šest godina promijenjeno. Tako se od danas u prodaji nalazi i ova duža verzija modela Tiguan. Allspace se može pohvaliti uz čak 22 centimetara više u duljinu. To je omogućilo i opciju trećeg reda sjedala. Tako je moguć prijevoz do sedam putnika.

I duža verzija najprodavanijeg SUV modela marke Volkswagen dostupna je uz nove tehnološke značajke, kao što su IQ.Drive Travel Assist za poluautomatiziranu potporu tijekom vožnje, We Connect mobilne online usluge i IQ.Light LED Matrix glavna svjetla. Kupci mogu birati između tri motora, prednjeg ili pogona na sve kotače te tri paketa opreme.

Novi sustavi upravljanja i potpore osiguravaju veću praktičnost, jer Tiguan Allspace ima niz online usluga i funkcija. To se može zahvaliti infotainment sustavu buduće generacije – MIB3 kojeg koriste i drugi modeli novije generacije unutar Volkswagen grupacije.

Treći red sjedala za do sedam putnika

Osvijetljena rešetka hladnjaka i dinamički žmigavci istaknute su značajke dizajna. Kupci imaju mogućnost naručivanja interaktivnih IQ.Light LED Matrix glavnih svjetala, koja nude dodatnu sigurnost i komfor. Redizajnirana su i LED stražnja svjetla. Dodatno su u ponudi dvije nove boje laka i 18-inčni dizajn alu naplataka.

Unutrašnjost modela Tiguan Allspace nudi dovoljno prostora za opcijski treći red sjedala. Kako bi unutrašnjost bila što modernija, vozilo je serijski opremljeno s Digital Cockpit Pro, ažuriranim višenamjenskim kolom upravljača i infotainment sustavom s 9,2-inčnim zaslonom u boji. Opcijskim Air Care Climatronic 3-zonskim automatskim klima-uređajem rukuje se preko novog modula s dodirnim tipkama u središnjoj konzoli. Dodatno je tu i treća generacija modularne infotainment matrice (MIB3), koja kupcima omogućuje uživanje u naprednim We Connect mobilnim online uslugama. One, primjerice, uključuju značajku online glasovnih naredbi, pristup streaming servisima, individualizaciju zasnovanu na tehnologiji u oblaku te bežičnu upotrebu aplikacija putem App-Connect Wireless za Apple CarPlay i Android Auto. Digitalne inovacije u modelu Tiguan Allspace poboljšavaju iskustvo vožnje istovremeno odražavajući strategiju marke Volkswagen Accelerate i transformaciju poduzeća u softverski orijentiranog pružatelja mobilnosti.

Napredni sustavi potpore

Za Tiguan Allspace je dostupno više učinkovitih i snažnih pogonskih sustava. Veći naglasak je na dizelašima. Riječ je o 2-litarskom TDI motoru. Osnovna verzija je sa 110 kW/150 KS, a opcija je i ona od 147 kW/200 KS. Dolaze uz poboljšane stope emisija zahvaljujući dvostrukom SCR katalizatoru s dvostrukim doziranjem sredstva AdBlue. Početna je pak opcija benzinski 1,5-litarski TSI motor sa 110 kW/150 KS. On je serijski opremljen uz 6-stupanjski ručni mjenjač ili opcijski 7-stupanjski DSG mjenjač s dvije spojke. Opremljen je i sustavom aktivnog upravljanja cilindrima (ACT).

Serijski paket opreme nudi naprednu autonomnu funkciju kočenja u nuždi sustava Front Assist te potporu zadržavanja vozila na voznom traku Lane Assist. Tu je i sustav upozorenja za vozača i automatsku regulaciju razmaka (ACC), koja također uključuje funkciju Stop & Go u kombinaciji sa 7-stupanjskim DSG mjenjačem. Opcijska funkcija IQ.Drive sustava Travel Assist olakšava potpomognuto upravljanje, kočenje i ubrzavanje pri brzinama do 210 km/h. Opcijski je dostupna i prediktivna automatska regulacija razmaka (prediktivni ACC).

Dostupne su tri razine opreme

U Hrvatskoj je novi Tiguan Allspace dostupan uz tri različita paketa specifikacija. To su Life, Elegance i R-Line. Tiguan Allspace Life u serijskoj opremi nudi automatsko održavanje razmaka ACC, automatski klima uređaj Climatronic s tri zone regulacije, Digital Cockpit Pro, dodatno zatamnjena bočna stakla straga i stražnje staklo, Light Assist kontrolu dugog svjetla, ultrazvučnu pomoć pri parkiranju sprijeda i straga te 18-colne lakometalne naplatke.

Elegance varijanta opreme je najbogatije opremljeni Tiguan Allspace. On u serijskoj opremi donosi električno preklopiva osvrtna zrcala, IQ. Light – LED Matrix glavna svjetla te kameru za vožnju unatrag. Tu je i paket Easy Open & Close, bočne zračne jastuke za stražnja sjedala, pomoć pri parkiranju Park Assist te App-Connect Wireless.

I na kraju R-Line varijanta opreme koja naglašava sportske dizajnerske detalje modela Tiguan Allspace. Ovdje serijsku opremu čine crna obloga krova, izbor profila vožnje, R-Line presvlakame sjedala, 19-colni alu naplatcima te agresivniji i dizajnerski naglašeniji prednji i stražnji branik.

Izvadak iz cjenika