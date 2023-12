Već dugi niz godina vlasnik švedskog Volva, grupacija Geely sada kreće u prodor s modelima vlastite marke. Kupce bi trebali privući povoljnijim cijenama i provjerenom tehnologijom

Hrvatsko automobilsko tržište zadnje je vrijeme vrlo intenzivno. Brojne promjene su prisutne. Tako su se recimo sami proizvođači vozila povukli, pa više nema marke koju na hrvatskom tržištu zastupa sami proizvođač. Taj je posao prebačen na dilere. Zadnja promjena bila je kad se povukla Renault Grupa, pa sada zastupstvo marki Renault, Dacia i Nissan odrađuje privatna tvrtka. Sve su prisutniji električni modeli, a isto tako, sredinom protekle godine počeli su nam dolaziti i kineski modeli. Nakon što su na tržište stigli MG, odnosno nešto kasnije marke Dongfeng, pa od nedavno i Forthing, sada je tu još jedna marka. Stigla je i marka Geely.

Marka Geely, koja svojim vozilima ulazi na hrvatsko tržište, dio je Zhejiang Geely Holding Group (ZGH). Riječ je o globalnoj grupi za tehnologiju mobilnosti sa sjedištem u mjestu Hangzou u Kini. Grupa ZGH investitor je u automobilskoj industriji i inovativnim brendovima vezanim uz mobilnost.

Geely Automobile osnovan je 1997., a Geely je prva kineska automobilska marka koja je prodala 10 milijuna vozila. Ujedno je i pet uzastopnih godina najprodavanija marka osobnih vozila u Kini. Pored toga, Geely se već 11 godina nalazi na listi najvećih globalnih kompanija Fortune 500.

Dominanta automobilska divizija s mnogo marki

Tijekom zadnja tri desetljeća ZGH je razvila globalni portfelj robnih marki. Grupa trenutačno zapošljava više od 120.000 ljudi diljem svijeta i ima više od 40 proizvodnih i montažnih pogona. Tu je i 8 centara za istraživanje i razvoj, te 6 centara za dizajn u Sjevernoj Americi, Europi, te Kini i jugozapadnoj Aziji. Geelyjevi centri za istraživanje i razvoj zapošljavaju približno 20.000 istraživača.

U Europi ZGH ima 10 centara za istraživanje, razvoj i dizajn, te 6 proizvodnih pogona. Automobilski odjel grupe sastoji se od Geely Auto Group (Geely Auto, Lynk&Co, Geometry, Livan, Proton), Volvo Car Group (Volvo, Polestar), Zeekr Intelligent Technology, Lotus, LEVC, Radar Auto, Farizon in smart Automobile (zajedničko ulaganje s Daimlerom).

Geely neprestano traži mogućnosti za daljnje povećanje svoje tržišne prisutnosti, što čini na mnogo načina, između ostalog kroz suradnju s drugim proizvođačima automobila na raznim projektima. Tako, između ostalog surađuju s Daimlerom, Renaultom, Aston Martinom… Pored toga ulažu i u kroz lokalnu proizvodnju u raznim dijelovima svijeta, uključujući Europu.

Posvećeni su održivosti i zaštiti okoliša. Sukladno tome Geely Auto Group intenzivno ulaže u ekološki prihvatljivije tehnologije i razvija četiri ključna segmenta održivih pogona. To su električna vozila, hibridna vozila, plug-in hibridna vozila te kamioni na metanol. Njihov veliki razvojni tim sastoji se od 3000 stručnjaka za nove tehnologije. Razvili su više od 300 patentiranih novih energetskih tehnologija. Geely Auto će smanjiti emisiju CO2 za 25% do 2025. godine, te postići ugljičnu neutralnost do 2045. godine.

Poznati regionalni distributer

Geely Adria je neovisna članica grupe tvrtki SEEAG. Riječ je o poznatim ‘igračima’ na području trgovine automobilima, usluga mobilnosti i drugih inovativnih automobilskih aktivnosti. Tako iza tvrtke Geely Adria koja zastupa Geely u zemljama Adria regije stoji ljudi koji se već dugi niz godina brinu o markama Kia i Volvo. Zaduženi su za poslovanje marke Geely na području Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Albanije. Trenutno rade na regionalnoj pokrivenosti.

Geely Adria ima ambiciozan plan uvođenja branda Geely na tržište Hrvatske. U ovom trenutku je otvoreno pet prodajno-servisnih centara. U bližoj budućnosti planiraju otvoriti dodatna četiri prodajno-servisna centra. Tako ih se, za sada može pronaći u Zagrebu (Geely centar Zagreb), Puli (Geely centar Pula), Kastvu (Auto kuća Lenac), Krapini (A. C. Redan) te Osijeku (AC Kotromanović).

Atlas Pro je prvi model

U Hrvatskoj je prvo prisutan model Geely Atlas Pro. Kompaktni SUV s dužinom 454,4 centimetara, širinom 171,3 cm i visinom 183,1 cm. Pokreće ga 1.5 T-GDI motor s 132kW (177 KS). Lagano je elektrificiran pa je tu i 48V EMS (Electric Motor Synergy) sistem i belt-starter generator (BSG). Time bi trebao biti korak ispred brojne konkurencije. Turbobenzinski motor s izravnim ubrizgavanjem pruža najveći okretni moment od 300 Nm već pri 1500 o/min.

Model će biti dostupan s pogonom na sve kotače (AWD), te je opremljen sa 7 DCT automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom. Za sada dolazi i uz jednu razinu opreme – Flagship. Kako napominju iz domaćeg zastupstva, 1.5 T-GDI motor i 7 DCT mjenjač su vrlo hvaljeni od strane SAE China, udruženja automobilskih inženjera u Kini 2020. godine.

Atlas Pro nudi i bogatu serijsku opremu. Tu su potpuna LED prednja svjetla, 7-inčna digitalna instrumentna ploča, 12,3-inčni multimedijski sustav osjetljivi na dodir te bluetooth hands-free veza. Audio sustav opremljen je s 8 zvučnika, a multimedija nudi opcija povezivanja i projekciju zaslona pametnog telefona putem USB-a. Postavljen je na 18-colne aluminijske kotače, ima grijana prednja i stražnja sjedala, kao i upravljač te električno podesiva vanjska osvrtna zrcala koji su grijani i imaju automatsko zatamnjivanje te su električno sklopivi.

Velika očekivanja od modela Coolray

Nadalje, tu je inteligentna kontrola dugih svjetala, bežično punjenje mobilnog uređaja, električno pomicanje vozačevog sjedala u 6 smjerova te pomoć pri pokretanju i spuštanju vozila (HHC, HDC). Ne zaboravimo na elektroničku kontrolu stabilnosti (ESC), sustav protiv proklizavanja (TCS), kao i prednje i stražnje parking senzore. a grijane su i mlaznice za pranje vjetrobranskog stakla. Atlas Pro dolazi uz široki spektar inovativnih sistema aktivne sigurnosti i pomoći vozaču. Oni su uključeni u paket ADAS Level 2. Njihov rad osigurava radar, 5 kamera i 8 ultrazvučnih senzora.

Za ovako opremljen model potrebno je izdvojiti 34.990 €. Povodom lansiranja marke tu je i dodatna pogodnost seta zimskih guma za samo 1€. Atlas Pro je model koji je već nekoliko godina na tržištu, te se pokazao i dosta pouzdanim. To nije niti za čuditi jer dobar dio tehnologije koje koristi poznata je iz nekih Volvo modela. U skladu s time je i jamstvo. Ono iznosi četiri godine ili 100.000 kilometara. U prvom tromjesečju iduće godine ponudu vozila upotpunit će SUV modelom Coolray. On bi trebao nositi glavninu prodaje. Kasnije se očekuje daljnje nadopunjavanje proizvodne palete modela. Moguće je uskoro uvođenje još neke kineske marke…