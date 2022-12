Kia je objavila nekoliko fotografija kojima najavljuje svoj novi, luksuzni i prostrani, eSUV. Koncept tog vozila prikazan je prošle godine, a sada je u posljednjim fazama razvoja prije premijere

Sljedeća godina donijet će nam premijeru novog električnog SUV-a iz Kije, prvog automobila tog tipa pod njihovom značkom. Vozilo će biti izrađeno na tragu koncepta prikazanoga lani na salonu automobila u Los Angelesu, a premijeru bismo trebali vidjeti sredinom siječnja na događanju Auto Expo 2023 u Indiji.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

EV9 zasnovan je na platformi Electric Global Modular Platform (e-GMP), koju koriste Kia i Hyundai te na kojoj su bili zasnovani i poznati modeli Kia EV6 i Hyundai IONIQ 5. Dizajn robusnog i velikog EV9 prilagođen je električnom pogonu, nudi mnogo mjesta za putnike, dok bi unutrašnjost trebala biti u skladu s modernim dizajnerskim smjernicama i prilično digitalizirana.

U javnost je dospjelo tek nekoliko fotografija koje otkrivaju i vanjski i unutarnji izgled Kije EV9, pa tako vidimo da je riječ o “terencu” s tri reda sjedala, ravnih linija karoserije i bočnih panela koji pomalo podsjećaju na Teslin Cybertruck. Oblik vozila ipak je nešto klasičniji, Kia se očito ne zamara previše aerodinamikom, dok futuristički dizajn karakterizira svjetlosne elemente i ukrasne umetke u karoseriji.

Od tehničkih specifikacija, za sada je objavljeno tek da će Kia EV9 od 0 do 100 km/h ubrzavati za oko 5 sekundi te da će nuditi domet od 540 kilometara s jednim punjenjem baterije. Za sve ostalo, morat ćemo pričekati nekoliko tjedana do svjetske premijere. Baterija je prilagođena za brzo punjenje, pa će je se od 10 do 80% kapaciteta moći dopuniti za samo 20-30 minuta.