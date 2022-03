1. ožujka 1973.

U SAD je predstavljena Honda Civic. Sreća je odmah bila na njenoj strani, jer se kao mali i štedljiv automobil pojavila u vrijeme naftne krize. Civic je ponudio brojne prednosti ekonomične potrošnje i postao je popularna alternativa rastrošnim automobilima američkih proizvođača. Prvi oglasi su imali slogan: The Honda Civic. More miles per gallon than anybody.