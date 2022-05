Pored nove izvedbe pogonskog sklopa, Jeep je za Compass malo promijenio i pakete opreme, a s prvim danima lipnja tu su i korigirane (čitaj - više) cijene

Sudeći prema informacijama koje pristižu iz samog Jeepa, izgleda kako su oni iznimno zadovoljni uspjehom modela Compass. Pripadnik C-SUV segmenta, iako nije najmanji Jeep u ponudi, mnogima je upravo ulazak u svijet njihovih modela. U cilju postizanja titule ‘najzelenije SUV marke’ Jeep je odlučio mijenjati ponudu pogonskih strojeva, odnosno sklopova na svojim vozilima. U skladu s time Compass je prvi model koji dobiva eTorque izvedbu.

Naime, nakon mild hibrida (odnosno modela sa start/stop sustavom), odnosno plug-in hibrida, sada je na red stigao i eTorque Hybrid. To nije samo dorađen neki od dosadašnjih pogonskih stojeva, već se za ovu priliku koristi novi 1,5-litreni turbobenzinac. Ovaj četverocilindraš iz obitelji Global Small Engine, isporučuje 130 KS i 240 Nm najvećeg okretnog momenta. Uparen je s novim 7-stupanjskim mjenjačem s dvostrukom spojkom.

Upravo je taj Getragov mjenjački sklop najveća novost, jer je opremljen električnim motorom od 48 volti i 15 kW (20 KS). On isporučuje 55 Nm okretnog momenta, što je ekvivalentno 135 Nm na ulaznoj razini mjenjača. Zahvaljujući tome on može pokretati kotače i kada je motor s unutarnjim izgaranjem isključen. Ovako opremljen sustav omogućava kretanje i brzine do 3 km/h isključivo uz pomoć elektromotora. Znamo li da je potrošnja goriva najveća upravo u samom startu vozila, nije za čuditi što hibrid upravo najviše doprinosi tada.

Niža potrošnja i reciklirani meterijali

Naime, nova verzija nude do 15 posto nižu potrošnju i emisiju CO2 od prethodnih benzinskih modela. Compass je prvi model koji je dobio ovaj novi pogonski sklop, a uskoro se očekuje i u manjem Renegadeu. Iako je riječ o modelima marke Jeep, koja je sinonim za pogon na sva četiri kotača, ovaj novi pogonski sklop osigurava pogon isključivo na prednju osovinu. To je ono što pokazuju istraživanja da kupci traže. Rijetkima je prioritet 4×4 pogon.

Iako mnogo puta hibridne izvedbe dobiju i daleko manje spremnike goriva, smatramo kako je 55-litarski rezervoar sasvim dostatna verzija za ovakav model. I ukupna masa od 1528 kilograma ide mu u prilog. Spomenimo i kako ovaj novi pogonski sklop ima ubrzanje s mjesta do brzine od 100 km/h od 10,5 sekundi, a tu je i maksimalna brzina od 193 km/h.

Spomenuli smo i nove razine opreme. Dok je do sada u ponudi prvo bio Sport model, pa Longitude i Limited, a na koji su se nastavljali 80th, S i Trailhawk, sada je izostao početni model a umjesto 80th tu je Upland. Uz želju da budu najzelenija SUV marka ide i pomicanje prema ‘zelenom’ u samoj proizvodnji, ali i ponuđenim materijalima.

Novi paket opreme nazvan Upland donosi i jedinstvene estetske detalje te korištenje održivih materijala uz ekološki prihvatljive boje te završnu obradu. Raspoznat ćete ga po crnom krovu, naljepnici na poklopcu motora, brončanim detaljima na braniku, prednjoj maski i 18-colnim crnim naplatcima. Nadalje, tu su zatamnjena stakla, Azure mat boja te naljepnica na prednjim vratima s natpisom There is only one Earth.

Posebna Uplond serija s brončanim detaljima

I putnička kabina donosi brončane detalje, reciklirane materijale te 10,1-inčni multimedijski zaslon na središnjem grebenu. O Seaqual sjedalima već smo pisali ( i ne samo kod Jeep modela), a spomenimo kako su izrađena od reciklirane plastike uklonjene iz oceana, te donose sportski prepoznatljivi kontrastne šavove s logotipom Jeepa na prednjim naslonima.

Iako prema novim cijenama od početka lipnja najpovoljniji Compass stoji 247.900 kuna, a riječ je o 1,3-litrenom benzincu od 130 KS, za novi pogonski sklop potrebno je izdvojiti minimalno 269.900 kuna. Riječ je o početnom Longitude paktu opreme. U Jeepu vjeruju kako će ovu godinu uspjeti isporučit nekih 400 primjeraka modela Compass. Procjena je kako bi čak pola njih trebao pogoniti upravno novi pogonski sklop.

Izvadak iz cjenika modela Compass