Usporedili smo cijene u Hrvatskoj

Jedan je talijanski portal objavio kako je u toj zemlji, zbog velikog porasta cijene električne energije, skuplje prijeći kilometar na struju nego na benzin ili dizel. Provjerili smo kakva je situacija kod nas

Možda ste proteklih dana na domaćim portalima pročitali vijest o “dramatičnom preokretu” u cijenama goriva i struje, zbog kojih je punjenje električnih automobila postalo skuplje od točenja benzina i dizela.

Ova se vijest odnosila na situaciju u Italiji, gdje je portal Facile.it izračunao da na tisuću kilometara, prevaljenih električnim vozilom, potrošnja iznosi 80 do 99 eura. Kod manjih automobila, onih snage 100 do 136 KS, cijena struje (u Italiji) za nekoliko eura premašuje cijenu benzina i dizela potrebnih za istu udaljenost usporedivim automobilom s klasičnim motorom – i to je nekima bilo sasvim dovoljno za zaključiti kako je vožnja na struju odjednom postala općenito skuplja od vožnje na fosilna goriva (izvorni je domaći članak u međuvremenu uklonjen).

1.000 km na struju

Potaknuti time, odlučili smo provjeriti kakva je zaista situacija u Hrvatskoj. U izračun ćemo uzeti deklarirane potrošnje prema WLTP standardu, prema kojima električni automobili u kategoriji snage do 136 KS (100 kW) troše oko 15 kWh na 100 kilometara. Oni snažniji, do 150 KS, troše najviše oko 20 kWh/100km, pa ćemo te dvije razine potrošnje uzeti kao referentne. U nastavku donosimo cijene u eurima koje je potrebno platiti za punjenje takvih vozila na javnim punionicama (najskuplja opcija) te na kućnoj utičnici (po skupljoj tarifi).

Cijena struje za 1.000 km (punionica) Cijena struje za 1.000 km (kućni punjač) Slabiji e-automobil (15 kWh/100 km) 58,5 eur 21 eur Jači e-automobil (20 kWh/100 km) 78 eur 28 eur

1.000 km na benzin

Benzin je u posljednje vrijeme nešto jeftiniji od dizela, a država s vremena na vrijeme ograničava cijene i jednog i drugog goriva. Ograničenja su nedavno ukinuta, a cijena benzinskog goriva Eurosuper 95 trenutačno je 11,10 kuna (1,47 eur) za litru. U nastavku je isti izračun kao i za električne automobile, dakle prijeđenih 1.000 kilometara s manjim benzincem koji troši konzervativnih 5, a potom i 8 litara na 100 km.

Cijena benzina za 1.000 km Slabiji benzinac (5 l/100 km) 73,5 eur Jači benzinac (8 l/100 km) 117,6 eur

1.000 km na dizel

Sljedeća tablica donosi usporedive vrijednosti za dizelaše. Cijena Eurodizela trenutačno je 13,44 kn (1,78 eur) za litru.

Cijena dizela za 1.000 km Slabiji dizelaš (5 l/100 km) 89 eur Jači dizelaš (8 l/100 km) 142,4 eur

Primjer: Peugeot (e)208

Uzmimo kao realni primjer novi Peugeot 208 – kompaktni gradski automobil koji je istodobno lansiran kao dizelski, benzinski i električni model. Motori s fosilnim gorivima nude oko 100 KS, a električni 100 kW (136 KS). Potrošnje su prema WLTP-u, a matematika govori sama za sebe.

Model Potrošnja Cijena za 1.000 km Peugeot 208 1.5L BlueHDi 100 4,1 l/100 km 73 eur Peugeot 208 1.2L PureTech 100 5,4 l/100 km 79 eur Peugeot e-208 15,4 kWh/100 km 60 eur (punionica) 21,5 eur (kućna utičnica)

Zaključak

U našim izračunima vožnja na fosilna goriva može biti jeftinija samo u jednom slučaju: ako usporedite “kruške i jabuke”, tj. vrlo štedljivog benzinca s rastrošnim električnim automobilom, a i tada za tek oko 5%. Električni se automobili ionako ne kupuju primarno zbog uštede na gorivu: važniji argumenti kupcima su državni poticaji, praćenje tehnoloških trendova, očuvanje okoliša i čišćeg zraka, značajno manji troškovi održavanja ili jednostavno prestiž. Ušteda na gorivu samo je dodatni bonus koji možda s vremenom i postane zanemariv – ali, i dalje nema mjesta senzacionalizmu – punjenje električnog automobila u velikoj većini slučajeva platit ćete manje od usporedivog benzinca ili dizelaša.