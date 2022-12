U odnosu na dosadašnje električne modele Stellantis grupacije, Astra Electric donosi nešto bolje specifikacije

Nova generacija Opelove Astre nedavno je stigla i u domaće prodajne salone, a sada najavljujemo njezino novo izdanje. Nakon beninskih i dizelskih verzija, kao i plug-in izdanja, sada Opelovi stručnjaci najavljuju i potpuno električnu verziju. Pored verzije s pet vrata, Astra Electric dolazit će i kao karavanska inačica.

Prva potpuno električna serijska Astre u višedesetljetnoj uspješnoj priči popularnog kompakta trebala bi dati svoj doprinos u Opelovoj tranziciji potpuno električnom brendu u Europi. Narudžbe za novi model trebale bi biti otvorene već na proljeće iduće godine, a kasnije se očekuju i prve isporuke.

U odnosu na dosadašnje električne modele Stellantis grupacije, Astra Electric dolazi u nešto poboljšanom izdanju. Tako je umjesto elektromotora od 136 KS, sada na raspolaganju snaga od 115 kW ili 156 KS te 270 Nm (do sada 260 Nm) maksimalnog okretnog momenta. Ove su promjene pomogle i da se maksimalna brzina s do sada uobičajenih 150 km/h poveća na 170 km/h. Ovisno o preferencijama vožnje, vozači Astre Electric mogu birati između tri načina: Eco, Normal i Sport.

Poboljšan baterijski sklop

Nova je i baterija. I dalje je riječ o litij-ionskom izdanju, no kapacitet je narastao na 54 kWh, ne navodi se je jer riječ o nominalnom kapacitetu, no vjerujemo da je. Do sada je bio 50 kW, a činilo ju je 108 ćelija. Sada su tu njih sto dvije, i to smještene u 17 modula. To bi prema službenim podacima trebalo osigurati i doseg od 416 kilometara prema WLTP-u. Inženjeri su posvetili veliku važnost učinkovitom pakiranju i uspjeli su osigurati dobar doseg uz kompaktnu bateriju. DC punjenje ide do 100 kW, a što znači da se do 80% kapaciteta napuni za 30 minuta. Standardni trofazni ugrađeni punjač od 11 kW tu je za AC punionice.

Baterija je praktično pohranjena u podvozju pa se u unutrašnjosti ne gubi prostor za putnike i prtljagu. Kada su stražnja sjedala podignuta, Astra Sports Tourer Electric nudi 516 litara prostora za prtljagu u prtljažniku. Nakon njihovog spuštanja, kapacitet se povećava do 1553 litre. Nizak položaj baterije omogućuje Astri siguran i čvrst položaj na cesti.