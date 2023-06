Već poznato ime, Kona dolazi kao benzinac, hibrid i pravi električni model dok je Ioniq6 samo u potpunosti električno izdanje

Prvi polovicu godine domaći uvoznik Hyundaija odlučio je zaključiti lansiranjem dva nova modela. Riječ je o modelima koji će svakako privlačiti pozornost, svaki svojim izdanjem. Kao prvo tu je riječ o novoj generaciji gradskog SUV modela Kona. Kona je model koji je na tržištu već niz godina, od 2017. godine. Nova generacija donosi napredak u svakom smjeru.

Kao prvo, Kona donosi potpuno novi izgled, a koji se nastavlja i na značajnije povećanje dimenzija. Novi je model narastao na 435 centimetara. U širinu broji 182,5 cm te 157 cm u visinu. To znači da je druga generacija osigurala gotovo 15 centimetara više u duljini te 2,5 cm više u širini. Za 6 centimetara, na 266 cm porastao je i međuosovinski razmak. Time je došlo i do prelaska u veću kategoriju vozila. Vidjet ćemo kako će se u novom okruženju snaći poznato ime.

Veće dimenzije i novi izgled

Povećanje dimenzija prati i vrlo futuristički dizajn, a koji će odmah u startu biti dostupan s benzinskim izdanjem (blagi hibrid) te kao hibrid. Kasnije nas očekuje i u potpunosti električna verzija. Pored izdanja s pogonom samo na prednje kotače, Hyundai u pripremi ima i verziju s pogonom na sva četiri kotača što nije uobičajena ponuda u ovom segment vozila. Pored toga, za svaki model dostupno je i N Line izdanje. Isto tako, osim ručnog mjenjača, na raspolaganju je i automatski DCT mjenjač s dvostrukom spojkom.

Pored velikih promjena na eksterijeru, pripremljeno je i potpuno novo izdanje putničke kabine. Više mjesta prati i korištenje novih materijala i tehnologija. Uz Eco paket, svaki kupac može birati ekološke materijale u cijelom vozilu. Ni vozače neće ometati buka izvana, jer novi dizajn maksimalno smanjuje onu uzrokovanu neugodnim naletima vjetra. Također, tu su i ‘udobna sjedala za relaksaciju’ u prednjem redu. Riječ je o sjedalima kontroliranog kuta 1,1 centimetara većih naslona za glavu za sve putnike u drugom redu te 7,7 cm većeg prostora za njihove noge. Prostor za ramena u drugom redu sjedala je najveći u svojoj klasi – čak 140,2 cm.

Brojne raspoložive boje

Najnovija tehnologija uključuje, među ostalim, digitalni ključ za otključavanje, zaključavanje i pokretanje automobila. Koriti se komunikacija na pametnim telefonima i satovima, što jamči izrazito visoku razinu sigurnosti, OTA ažuriranja softvera bez odlazaka kod ovlaštenog distributera te ADAS. Riječ je o naprednom sustavu za pomoć vozaču tijekom vožnje i parkiranja vozila s ciljem smanjivanja mogućnosti ljudske pogreške u prometu.

Za Konu je dostupno ukupno 16 boja eksterijera s mogućnošću krova u 2 tona i 8 boja interijera. Za interijer je na raspolaganju sedam tema, a materijal je dostupan u koži, tkanini ili kombinaciji boja. Unificirani i visokotehnološki izgled daje i integrirani panoramski zaslon, kombinacija dva 12,3-inčna zaslona, s grafičkim korisničkim sučeljem.

Za detaljnije specifikacije morat ćemo još malo pričekati. Za sada je poznato kako će benzinska verzija startati na 22.990 eura, a hibridna na 29.990 eura. Hibridni bi model već u startu trebao imati smart key sustav ulaska i pokretanja vozila bez ključa, navigacijski uređaj, LED prednja svjetla, 18-colne aluminijske naplatke, pametni tempomat…

Drugi model iz Ioniq serije elekričnih modela

Pored Kone, Hyundai je prikazao i drugi model iz Ioniq serije električnih model. Riječ je o modelu Ioniq6. Model je to velikog potencijala, a što se nazire u laskavoj tituli kojom je okrunjen – Svjetski automobil 2023. godine. Iako smo za Konu spomenuli da je riječ o ekstravagantnom dizajnu, to je daleko izraženije na modelu Ioniq6. Riječ je o limuzini sportskih karakteristika iz streamliner linije vozila. Krasi ga izvanredna aerodinačnost koja osigurava veliki domet, dok putnička kabina osigurava zavidnu prostranost. Prema službenim podacima Ioniq6 ima doseg od 610 kilometara. Jedva čekamo isprobati to u realnim uvjetima.

Futuristički dizajn prate i brojna LED svjetla koja mijenjaju nijansu ovisno o brzini vožnje i raspoloženju putnika. To zasigurno stvara uzbudljivo iskustvo. Osam strateški raspoređenih zvučnika po vozilu daju mu dodatnu zvučnu čar uz koju ćete ući u neku novu dimenziju. Ioniq6 dolazi u 12 vanjskih boja

Moderan dizajn prati i moderna tehnologija

U putničkoj kabini koristi se jednostavno podešavanje kuta sjedala za maksimalno opuštanje. Tu je i zavidna razina prostora za sve putnike, napredna tehnologija, utičnice unutar i izvan automobila…

Uz EV Performance Tune-up vozač može također prilagođavati upravljanje, način rada motora, osjetljivost papučice gasa te način pogona. Izrazito važna značajka ovog unikatnog modela jest da on prepoznaje brojne opasnosti na cesti te vozaču pomaže u izbjegavanju sudara. Također, idealan je za sve one koji imaju problema s parkiranjem jer ima sustave koji će vas gotovo sami uparkirati.

Početna cijena modela Ioniq6 na istoj je razini kao i modela Ioniq5. Riječ je o cijeni od 46.990 eura. Koji će od ova dva modela biti privlačniji kupcima, a samim time i uspješniji, naravno – pokazat će vrijeme.