Manje naplatne postaje u sklopu Hrvatskih autocesta od ove nedjelje će noću primati samo ENC plaćanja i bankovne kartice

Od sutra, 12. prosinca 2021., na manjim naplatnim postajama u noćim satima uvodi se sustav naplate ENC i BANK CARD ONLY. Najavljeno je to iz Hrvatskih autocesta, kao nastavak projekta koji je započeo kao pilot još prije dvije godine.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Naplatne postaje koje će u vremenu od 22:00h do 6:00h biti moguće koristiti jedino uz bezgotovinsko plaćanje, ENC uređajem ili bankovnom karticom su: Blato na Cetini, Ravča, Vučevica, Vrpolje, Perušić, Breznički Hum i Spačva.

Nema djelatnika, ali komunikacija je osigurana

Naplatne postaje namijenjene isključivo za bezgotovinska sredstva plaćanja bit će daljinski nadzirane iz Kontrolnog centra, a osigurana je audio i video komunikacija s korisnicima i radnicima Kontrolnog centra. Svi korisnici koji koriste ove naplatne postaje biti će pravovremeno obaviješteni putem prometne signalizacije na autocesti, dok su stalni korisnici već obavješteni putem obavijesti i letaka.

HAC je putem besplatnog info telefona 0800 0422 osigurao stalnu podršku na ENC ONLY naplatnim mjestima što uključuje i mogućnost daljinskog podizanja rampe u slučajevima hitnih i izvanrednih situacija.

Pilot projekt ENC ONLY uveden je prije dvije godine na naplatnoj postaji Vučevica na A1. S obzirom na to da se projekt pokazao uspješnim, te da su korisnici prihvatili plaćanje ENC-om ili bankovnom karticom, odlučeno je nastaviti s ovim projektom na više niskofrekventnih naplatnih postaja. Projekt je prijelazno rješenje do uvođenja novog sustava naplate cestarine koji će se bazirati na beskontaktnoj naplati. Cilj je uz smanjenje troškova poslovanja ujedno potaknuti i korištenje ENC uređaja.