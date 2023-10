Pripremljene su dvije izvedbe, Furgon i Combi, uz benzinski i dizelski motor, a kasnije se očekuje i električna verzija

Neosporno je koliko je Doblo važan model za Fiatovu diviziju gospodarskih vozila, a koja nosi naziv Fiat Professional. Još od prve generacije predstavljene tijekom 2000. godine pa na ovamo nižu se uspjesi, kako prodajni, tako i priznanja. Kod gospodarskih vozila generacije se smjenjuju mnogo sporije nego li je to kod osobnih automobila. Tako je ustvari sada stigla tek treća generacija modela Doblo, i to nakon 23 godine od početka prve proizvodnje. Doduše, bila su tu i dva veća redizajna koji su udahnuli novu svježinu u postojeće modele.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Dobro znamo kako je Fiat dio Stellantis grupacije, pa se sada novi model ne radi u suradnji s Opelom (kao posljednja generacija). Sada je tu jedna platforma koja se koristi za još više marki. Tu su Citroen, Opel, Peugeot, sada Fiat, ali i recimo Toyota.Pripadnici su to C-segmenta, odnosno svakako najznačajnije kategorije dostavnjaka.

Combi i Furgon u dvije duljine

Iako je nešto manji od prethodnika, tu je i dalje visoka razina fleksibilnosti. Novi Doblo dostupan je u dvije duljine i dvije različite konfiguracije – Furgon, Combi. Tu si i različite vrste pogona što omogućava zadovoljavanje potreba širokih potreba kupaca.

Velika pažnja posvećena je udobnosti. Tako su još tijekom dizajniranja uzete u obzir potrebe profesionalaca. Riječ je o ljudima koji svoje vozilo koriste osam ili više sati dnevno. Cilj je bio ponuditi radno iskustvo bez stresa. Nadalje, povećana je zvučna izolacija, ali i ovjes koji je dizajniran za smanjenje udaraca i vibracija.

Tzv. ‘čarobne značajke’ (Magic Features) Doblou daju veliku modularnost, održivost i sigurnost. Pored toga, čine ga još pouzdanijim, svestranijim i fleksibilnijim suputnikom na poslu. Magic Cargo tako omogućava povećanje obujma teretnog prostora od 0,5 m3. Time je osiguran i utovar dugih predmeta poput cijevi ili ljestvi koji dosežu do 3,4 m duljine. Dodatno, dodajući još više prostora, moguće je podići sjedalo na suvozačevoj strani i koristiti pretinac ispod za kutije ili lomljive predmete. Tu je i rotirajući stol s ladicama za pretvaranje kabine u mobilni ured prema potrebi.

Nadalje, Magic Mirror je digitalni retrovizor od 5 inča koji pruža tri različita pogleda. To su pogled stražnjeg dijela u vožnji, potpuni pregled područja mrtvog kuta i stražnja parkirna kamera. Upravo kamera poboljšava vidljivost i sigurnost.

Naglasak je na dizelskom modelu

Dostupan u verzijama s dugim i kratkim međuosovinskim razmakom. Verzija s dugim međuosovinskim razmakom postiže maksimalnu zapreminu od 4,4 m3 zahvaljujući značajki Magic Cargo. Karoserija Combi s dugim međuosovinskim razmakom omogućava jedinstvenu modularnost između sjedala i prtljažnog prostora. Naime, tu je klizna pregrada koja omogućava oblikovanje teretnog prostora ili putničkog sjedala prema potrebi. Doblo nudi i vrhunsku nosivost. Bez obzira o tome radi li se o kraćem ili duljem međuosovinskom razmaku, tu je do 1000 kg. To omogućava utovar do 2 euro-palete.

Za sada, dostupan je jedan benzinski model, Riječ je o 1,2-litrenom benzinskom motoru od 81 kW / 110 KS. Dostupan je isključivo s ručnim mjenjačem. Dvije su verzije 1,5-litrenog dizelaša. Početna verzija ima 75 kW/100 KS i dolazi uz 6-stupanjski ručni mjenjač. Snažnija verzija ima 96 kW/130 KS, a koja je pored istog ručnog mjenjača moguća i uz 8-stupanjski automatski mjenjač.

Novi Doblò opremljen je aktivnim sigurnosnim sustavima koji pomažu tijekom vožnje. Model kroz opcije paketa nudi niz sigurnosnih značajki i ADAS sustava (Advanced Driver Assistance Systems), koji ga svrstavaju u vrh segmenta. Tu je automatsko prepoznavanje prometne signalizacije kao i Aktivna sigurnosna kočnica, koja se aktivira kako bi se smanjio rizik od sudara. Nadalje, tu je Lane Keeping Assist, koji upozorava vozača ako vozilo napusti traku, a zatim postupno vraća vozilo u ispravan položaj. Driver Attention Alert prati razinu pozornosti vozača i signalizira kada je trenutak za pauzu.

Kako bi ponudio najbolje performanse i veću trakciju Furgon je opremljen Grip Control sustavom. On pomaže u otežanim uvjetima kao što su snijeg, blato ili pijesak. Sustav Hill Descent Control omogućuje savršenu kontrolu vozila u slučaju nagiba većeg od 3%.

Cijene od 27.700 eura

Dostupna je paleta od 5 različitih boja. To su Gelato bijela, Cinema crna, Colosseo siva, Maestro siva te Mediterraneo plava. Svaki Doblo na hrvatskom tržištu dolazi s uključenim produženim jamstvom Fiat 5 Plus u trajanju 5 godina ili 120.000 km. Pored benzinca i dizelaša, kasnije se očekuje i električna verzija.

Za sada su du dizelske verzije. Furgon uz dizelski motor od 100 KS kreće na 27.700 eura. Riječ je o modelu koji ima nosivost od 650 kg. Povećana nosivost od 1000 kg skuplja je 600 eura. Ovaj model broji 440,3 cm duljine, a poželite li produljeno izdanje uz duljinu od 475,3 cm budite spremni izdvojiti 29.400 eura. Combi model ide samo uz L2, dulju verziju, a starta na 31 tisući eura za početni dizelski model. Snažniji model je skuplji 900 eura. Do kraja godine plan je prodati 90 model, a iduće godine njih 250.